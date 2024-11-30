https://ukraina.ru/20241130/1059331169.html

Санкциям Запада вопреки. Чжао Цзелинь о целях Китая в Арктике и восстановлении новых регионов РФ

Санкциям Запада вопреки. Чжао Цзелинь о целях Китая в Арктике и восстановлении новых регионов РФ - 30.11.2024 Украина.ру

Санкциям Запада вопреки. Чжао Цзелинь о целях Китая в Арктике и восстановлении новых регионов РФ

Есть надежда, что украинский кризис в скором времени завершится, и тогда бизнес Китая сможет принять участие в восстановлении новых регионов России. Пока же КНР и РФ тесно сотрудничают в Арктике, что помогает эффективно противостоять санкциям со стороны недружественных государств.

2024-11-30T20:06

2024-11-30T20:06

2024-11-30T20:06

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китай

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арктика

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала участник конференции "Научная дипломатия как инструмент сохранения диалога в Арктике", старший научный сотрудник Центра стратегических исследований Экономического факультета РУДН Чжао Цзелинь.Конференция в формате ежегодного пленарного заседания Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике (IECCA) прошла на площадке Российского университета дружбы народов (РУДН) 29 ноября.Научные деятели и эксперты из Китая, Индии, Турции, Норвегии, Дании и России оценили стратегическое значение Арктики для Запада и стран Глобального Юга и обсудили развитие международного сотрудничества в Арктическом регионе в условиях санкционного давления США и Европы.В частности, доктор исторических наук из Дании Йенс Йорген Нильсен проанализировал, к чему ведет напряженность отношений и перевооружение России и Запада в Арктике, а независимый журналист Бьерн Нистад объяснил, что участие Норвегии в агрессии НАТО против России может превратить Нур-Норге в мишень для бомбардировок в ядерной войне.Мероприятие организовано Центром стратегических оценок и прогнозов, РУДН и Институтом Европы РАН при поддержке МИД России. — Сяо Чжао, расскажите, каковы на сегодня интересы Китая в Арктике?— Китай тесно связан с межрегиональными и глобальными проблемами Арктики, особенно с изменением климата, окружающей средой, научными исследованиями, использованием морских путей, разведкой и освоением ресурсов, вопросами безопасности и международного управления. Эти вопросы касаются выживания и развития всех стран мира и человечества в целом.Как постоянный член Совета Безопасности ООН, Китай несёт важную миссию по поддержанию мира и безопасности в Арктике. Будучи одной из крупнейших торговых держав и ведущим потребителем энергии, страна осознаёт, что развитие арктических морских путей и освоение ресурсов могут оказать значительное влияние на его энергетическую стратегию и экономическое развитие. Китайский капитал, технологии, рынки, знания и опыт способны сыграть важную роль в расширении сети арктических маршрутов, в содействии экономическому и социальному развитию стран арктического региона, с которыми интересы и выгоды КНР переплетены.— Россия планирует наращивать грузопоток по Северному морскому пути, ранее подчеркнул Владимир Путин. Как считаете, Китай мог бы вложиться инвестициями в сжиженный природный газ (СПГ) России, предоставив, например, НОВАТЭКУ суда для газа? То есть участие в освоении и разработке Северного морского пути совместно с Россией выгодно для Китая по логистике и по стоимости?— По сравнению с традиционными маршрутами арктические пути сокращают расстояние до большинства портов и уменьшают ограничения по тоннажу проходящих судов. Это эффективно снижает нагрузку на такие традиционные морские артерии, как Суэцкий и Панамский каналы.Китай расположен на продолжении арктического маршрута и является одной из крупнейших морских держав Северного полушария, поэтому его экономика сильно зависит от морских перевозок. Открытие арктического маршрута поможет смягчить так называемую "малаккскую дилемму", несущую риск для морских энергопоставок в Китай, снизить риск потенциальных конфликтов в Южно-Китайском море и создать стратегический барьер для защиты жизненно важных каналов поставки ископаемого топлива.Однако односторонняя транспортировка углеводородов и отсутствие подходящих грузов для обратного пути снижают экономическую привлекательность арктического маршрута.— Не возникнет ли у Китая и России конфликта интересов в Арктике? Или противоречия и конкуренция между РФ и КНР сегодня притушены, потому что есть общий противник в лице Запада?— Среди 8 арктических государств все, за исключением России, являются союзниками США или тесно сотрудничают с НАТО. США выступают против участия Китая в делах Арктики, применяя сдерживающие меры.Совместный китайско-российский проект по созданию "Ледового шёлкового пути" рассматривается Соединёнными Штатами как геостратегическая инициатива, бросающая вызов американской концепции "мирового порядка, основанного на правилах". Китай и Россия имеют общие интересы в Арктике, и только глубокое сотрудничество между ними может эффективно противостоять санкциям со стороны недружественных государств.— Китайскому бизнесу интересен Крым, ДНР, ЛНР и Запорожская область? Когда можно ожидать торговые делегации в Крыму и на новых территориях в ближайшем будущем?— В обозримом будущем эти регионы будут нуждаться в восстановлении, и китайские предприятия, являясь мировыми лидерами в области инфраструктуры и торговли, будут готовы принять в этом участие. Есть надежда, что российско-украинский конфликт скоро завершится, тогда и возникнет подходящий момент для подобных визитов.— Что скажете о конфликте на Ближнем Востоке? Для Китая это волнительный вопрос...— Китайский народ традиционно выступает за мир и избегает провокаций и конфликтов. Китай надеется на немедленное достижение всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, поддерживает предоставление Палестине статуса полноправного члена ООН и восстановление её национальных прав, чтобы способствовать установлению прочного мира на Ближнем Востоке.— Ранее зампредседателя КНР подчеркнул, что Пекин решительно выступает против гегемонизма и политики силы, менталитета холодной войны и вмешательства в дела государств. Означает ли это что Китай поддерживает Россию на Украине?— В украинском вопросе Китай противостоит гегемонизму и политике силы, кем бы они ни проявлялись. Эти принципы отражают независимую и миролюбивую внешнюю политику Китая, о которой я сказала выше, и которая основывается на равном отношении ко всем государствам.Китай и Россия имеют глубокую дружбу и прочную основу для сотрудничества. Торгово-экономические, культурные и образовательные связи между двумя странами продолжают укрепляться. Лично для меня, прожившей в России более 10 лет, чувства к этой стране стали ещё глубже.Почему в стратегическом масштабе потенциальная угроза с севера для России гораздо страшнее, чем конфликт с Украиной, в интервью Сергей Гриняев: СВО на Украине — вопрос решенный, Арктика и Антарктида — будущая боль России.

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Анна Черкасова

интервью, китай, россия, арктика, владимир путин, оон, рудн, нато, запад, украина, северный морской путь