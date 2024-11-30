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Запад в ужасе: Европе придется разместить у себя 5 миллионов "друзей" с Украины
Запад в ужасе: Европе придется разместить у себя 5 миллионов "друзей" с Украины - 30.11.2024 Украина.ру
Запад в ужасе: Европе придется разместить у себя 5 миллионов "друзей" с Украины
Из-за проблем со светом и отоплением в зимний период на Украине, Европа будет вынуждена принять у себя до 5 миллионов беженцев. Об этом 30 ноября написала британская газета The Times
2024-11-30T17:20
2024-11-30T17:20
2024-11-30T17:20
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Также в ней отмечается, что количество беженцев может сильно вырасти, если ВС РФ прорвут фронт.Сейчас Германия и Польша являются лидерами в ЕС по количеству принятых мигрантов с Украины. В ФРГ находится 1,1 млн украинских граждан, которым предоставлено временное убежище.Тем временем ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях. В пятницу, 29 ноября, они освободили населенные пункты Воровское и Раздольное в ДНР. Также на этой неделе российские силы взяли под контроль Раздольное, Елизаветовку, Романовку, Берестки, Новую Ильинку и Копанки.На днях британское издание Reuters опубликовало информацию, что за последнюю неделю Россия получила контроль почти над 235 кв. км новых территорий. И это рекордное продвижение за неделю в 2024 году.Другие темы: Успех, на который не рассчитывали: прокуратура Германии узнала, кто взорвал "Северные потоки"
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новости, россия, украина, германия, ес, европа, польша, украинские беженцы, беженцы
Новости, Россия, Украина, Германия, ЕС, Европа, Польша, украинские беженцы, беженцы
Запад в ужасе: Европе придется разместить у себя 5 миллионов "друзей" с Украины
Из-за проблем со светом и отоплением в зимний период на Украине, Европа будет вынуждена принять у себя до 5 миллионов беженцев. Об этом 30 ноября написала британская газета The Times