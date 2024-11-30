Мы готовимся к серьёзным переговорам: Можегов о Путине в Астане и Трампе у власти в США
Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру прокомментировал заявления президента Владимира Путина по итогам его визита в Астану, а также рассказал о новой фрагментации мира и о глобальных сдвигах с приходом к власти в США Дональда Трампа.
00:19 - О заявлении Путина в Астане;
01:39 - Услышали ли Россию за океаном?
04:25 - Об условиях для переговоров по Украине;
09:55 - Нужен ли США глобальный мир?
14:03 - О вероятности оккупации Украины Западом;
17:12 - О действиях администрации Байдена.
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14:52Все против всех. Эскалация набирает обороты, Трампу подложили свиньюСобытия последней недели продемонстрировали курс на резкую эскалацию. Украинский фронт, применение нового российского оружия "Орешник", беспорядки в Грузии и, наконец, прорыв боевиков в районе сирийского Алеппо – все эти на первый взгляд разные события имеют общий корень. Его название – кризис однополярного мира.