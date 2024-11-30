https://ukraina.ru/20241130/1059330083.html

Мы готовимся к серьёзным переговорам: Можегов о Путине в Астане и Трампе у власти в США

Мы готовимся к серьёзным переговорам: Можегов о Путине в Астане и Трампе у власти в США - 30.11.2024 Украина.ру

Мы готовимся к серьёзным переговорам: Можегов о Путине в Астане и Трампе у власти в США

Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру прокомментировал заявления президента Владимира Путина по итогам его визита в... Украина.ру, 30.11.2024

2024-11-30T16:52

2024-11-30T16:52

2024-11-30T16:52

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Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру прокомментировал заявления президента Владимира Путина по итогам его визита в Астану, а также рассказал о новой фрагментации мира и о глобальных сдвигах с приходом к власти в США Дональда Трампа. 00:19 - О заявлении Путина в Астане; 01:39 - Услышали ли Россию за океаном? 04:25 - Об условиях для переговоров по Украине; 09:55 - Нужен ли США глобальный мир? 14:03 - О вероятности оккупации Украины Западом; 17:12 - О действиях администрации Байдена. #Можегов #Путин #Астана #Казахстан #Трамп #АТР #Орешник #США #переговоры #Украина #СВО #спецоперация #Байден #Европа #ЕС #безопасность #Китай #КНР #Атлантика #Индия #Иран #Восток #экономика #юань #доллар #Венгрия #НАТО #блоки #оккупация #Зеленский #СВР #контингент #Азия #многополярность #вооружение #Британия #ФРГ #Германия #деньги #Евросоюз #президент ТГ-канал "Консервативная революZия в России" - https://t.me/gogamagoga88 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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видео, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, джо байден, ес, нато