Уставшие от комфорта: СМИ рассказали, как Украина привлекает "черных" туристов - 30.11.2024 Украина.ру
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Уставшие от комфорта: СМИ рассказали, как Украина привлекает "черных" туристов
Уставшие от комфорта: СМИ рассказали, как Украина привлекает "черных" туристов - 30.11.2024 Украина.ру
Уставшие от комфорта: СМИ рассказали, как Украина привлекает "черных" туристов
Военные туры на Украину предлагают по меньшей мере десять украинских компаний. Об этом сообщило швейцарское издание Sarganserländer
2024-11-30T16:00
2024-11-30T16:00
новости
украина
запад
нью-йорк
владимир зеленский
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Если путешественник захочет увидеть лишь разрушенные здания, ему придется выложить от 150 до 200 евро.Поездка в зону боевых действий военным туристам обойдется уже в несколько тысяч евро. Как далеко на передовую отвезут любителей острых ощущений в сообщении не уточняется.Подобные услуги пользуются спросом среди тех, кто считает, что их жизнь на Западе слишком комфортна.В июле 2024 года он побывал в Харькове.Однако "черный" туризм у жителей Украины, которые стали заложниками преступной политики лидеров киевского режима, одобрения не встретил.Подробнее о политическом шантаже Владимира Зеленского Зеленский идет ва-банк. Шантаж и ультиматум НАТО – его предпоследняя ставка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, нью-йорк, владимир зеленский, нато
Новости, Украина, Запад, Нью-Йорк, Владимир Зеленский, НАТО

Уставшие от комфорта: СМИ рассказали, как Украина привлекает "черных" туристов

16:00 30.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Военные туры на Украину предлагают по меньшей мере десять украинских компаний. Об этом сообщило швейцарское издание Sarganserländer
Если путешественник захочет увидеть лишь разрушенные здания, ему придется выложить от 150 до 200 евро.
Поездка в зону боевых действий военным туристам обойдется уже в несколько тысяч евро. Как далеко на передовую отвезут любителей острых ощущений в сообщении не уточняется.
Подобные услуги пользуются спросом среди тех, кто считает, что их жизнь на Западе слишком комфортна.
"Выпрыгивать с самолетов, веселиться всю ночь и бить людей по лицу – это больше не для меня. Так что же будет лучше? Отправиться в зону боевых действий", - признался 34-летний сотрудник технологической компании из Нью-Йорка.
В июле 2024 года он побывал в Харькове.
Однако "черный" туризм у жителей Украины, которые стали заложниками преступной политики лидеров киевского режима, одобрения не встретил.
Подробнее о политическом шантаже Владимира Зеленского Зеленский идет ва-банк. Шантаж и ультиматум НАТО – его предпоследняя ставка
 
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