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Уставшие от комфорта: СМИ рассказали, как Украина привлекает "черных" туристов

Уставшие от комфорта: СМИ рассказали, как Украина привлекает "черных" туристов - 30.11.2024 Украина.ру

Уставшие от комфорта: СМИ рассказали, как Украина привлекает "черных" туристов

Военные туры на Украину предлагают по меньшей мере десять украинских компаний. Об этом сообщило швейцарское издание Sarganserländer

2024-11-30T16:00

2024-11-30T16:00

2024-11-30T16:00

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Если путешественник захочет увидеть лишь разрушенные здания, ему придется выложить от 150 до 200 евро.Поездка в зону боевых действий военным туристам обойдется уже в несколько тысяч евро. Как далеко на передовую отвезут любителей острых ощущений в сообщении не уточняется.Подобные услуги пользуются спросом среди тех, кто считает, что их жизнь на Западе слишком комфортна.В июле 2024 года он побывал в Харькове.Однако "черный" туризм у жителей Украины, которые стали заложниками преступной политики лидеров киевского режима, одобрения не встретил.Подробнее о политическом шантаже Владимира Зеленского Зеленский идет ва-банк. Шантаж и ультиматум НАТО – его предпоследняя ставка

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, нью-йорк, владимир зеленский, нато