Польша ощетинилась ежами рядом с Калининградом и готовит оборону на границе с Украиной
14:44 30.11.2024 (обновлено: 14:46 30.11.2024)
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Фортификационные сооружения полькой оборонительной программы "Восточный щит" распространятся и на границу с Украиной. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск
На границе с Россией уже готов первый участок польской оборонительной линии. Туск посетил его в селе Домбрувка на границе с Калининградской областью. Расстояние до Калининграда 317 километров. Всего на этом участке установлено 3,5 тысячи противотанковых ежей.
"Наши действия будут также касаться защиты границы с Украиной - по другим причинам, - однако мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности на всем протяжении восточной границы", - сказал глава польского правительства.
О планах возвести 400-километровую линию укреплений вдоль границ с Россией и Белоруссией власти Польши заявили в мае этого года. Позднее протяженность фортификационных сооружений, которые будут прикрывать также рвы и минные поля, было решено увеличить вдвое.
Строительство "российского" участка началось 1 ноября и завершилось в конце месяца. "Восточный щит" собираются достроить к 2028 году. Затраты на проект оцениваются в 2,5 млрд долларов.
В ноябре в польском городе была открыта база ПРО Вооруженных сил США. Формально она предназначается для защиты от иранских баллистических ракет.
В нем российский лидер подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Подробнее о ракетной базе США в Польше Дуда и Бжезинский открыли в Польше ракетную базу США, направленную против России