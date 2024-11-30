Польша ощетинилась ежами рядом с Калининградом и готовит оборону на границе с Украиной - 30.11.2024 Украина.ру
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Польша ощетинилась ежами рядом с Калининградом и готовит оборону на границе с Украиной
Польша ощетинилась ежами рядом с Калининградом и готовит оборону на границе с Украиной - 30.11.2024 Украина.ру
Польша ощетинилась ежами рядом с Калининградом и готовит оборону на границе с Украиной
Фортификационные сооружения полькой оборонительной программы "Восточный щит" распространятся и на границу с Украиной. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск
2024-11-30T14:44
2024-11-30T14:46
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На границе с Россией уже готов первый участок польской оборонительной линии. Туск посетил его в селе Домбрувка на границе с Калининградской областью. Расстояние до Калининграда 317 километров. Всего на этом участке установлено 3,5 тысячи противотанковых ежей.О планах возвести 400-километровую линию укреплений вдоль границ с Россией и Белоруссией власти Польши заявили в мае этого года. Позднее протяженность фортификационных сооружений, которые будут прикрывать также рвы и минные поля, было решено увеличить вдвое.Строительство "российского" участка началось 1 ноября и завершилось в конце месяца. "Восточный щит" собираются достроить к 2028 году. Затраты на проект оцениваются в 2,5 млрд долларов.В ноябре в польском городе была открыта база ПРО Вооруженных сил США. Формально она предназначается для защиты от иранских баллистических ракет.В начале февраля американский журналист Карлсон опубликовал интервью Путина, значительная часть которого была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.В нем российский лидер подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.Подробнее о ракетной базе США в Польше Дуда и Бжезинский открыли в Польше ракетную базу США, направленную против России
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новости, польша, россия, сша, анджей дуда
Новости, Польша, Россия, США, Анджей Дуда

Польша ощетинилась ежами рядом с Калининградом и готовит оборону на границе с Украиной

14:44 30.11.2024 (обновлено: 14:46 30.11.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Фортификационные сооружения полькой оборонительной программы "Восточный щит" распространятся и на границу с Украиной. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск
На границе с Россией уже готов первый участок польской оборонительной линии. Туск посетил его в селе Домбрувка на границе с Калининградской областью. Расстояние до Калининграда 317 километров. Всего на этом участке установлено 3,5 тысячи противотанковых ежей.
"Наши действия будут также касаться защиты границы с Украиной - по другим причинам, - однако мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности на всем протяжении восточной границы", - сказал глава польского правительства.
О планах возвести 400-километровую линию укреплений вдоль границ с Россией и Белоруссией власти Польши заявили в мае этого года. Позднее протяженность фортификационных сооружений, которые будут прикрывать также рвы и минные поля, было решено увеличить вдвое.
Строительство "российского" участка началось 1 ноября и завершилось в конце месяца. "Восточный щит" собираются достроить к 2028 году. Затраты на проект оцениваются в 2,5 млрд долларов.
В ноябре в польском городе была открыта база ПРО Вооруженных сил США. Формально она предназначается для защиты от иранских баллистических ракет.
В начале февраля американский журналист Карлсон опубликовал интервью Путина, значительная часть которого была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.
В нем российский лидер подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Подробнее о ракетной базе США в Польше Дуда и Бжезинский открыли в Польше ракетную базу США, направленную против России
 
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