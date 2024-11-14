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Дуда и Бжезинский открыли в Польше ракетную базу США, направленную против России

Дуда и Бжезинский открыли в Польше ракетную базу США, направленную против России - 14.11.2024 Украина.ру

Дуда и Бжезинский открыли в Польше ракетную базу США, направленную против России

База ПРО США в польском городке Редзиково формально предназначена для борьбы с иранскими баллистическими ракетам. Однако фактически с неё могут быть запущены ракеты и по целям на территории России.

2024-11-14T02:40

2024-11-14T02:40

2024-11-14T02:40

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Через 22 года после утверждения концепции, 16 лет с момента подписания контрактов и 8 лет с начала строительных работ в польском городке Редзиково неподалёку от побережья Балтийского моря открыта база противоракетной обороны (ПРО) США. Присутствующие 13 ноября на церемонии открытия президент Польши Анджей Дуда и глава польской дипломатии Радослав Сикорский наперебой доказывали свою причастность к появлению этого американского военного объекта на польской земле.По словам Дуды, изначально предполагалось, что база ПРО США в Редзиково строится для противостояния противодействия потенциальному ракетному нападению Ирана. "Первый раз я услышал об идее строительства в Польше базы ПРО в 2008 году, когда я был самым молодым министром в канцелярии президента Польши Леха Качиньского. Тогда президент сказал мне так: "Анджей, эти ракеты не будут защищать Польшу, они будут защищать далёкие территории от ракет, которые могут быть запущены, например, из Ирана. Но это будет американская ракетная база, где будут одни из величайших тайн США, и которую США будут охранять"", – рассказал он.Однако ныне, по мнению президента Польши, открытие американской ракетной базы не просто "важная, символичная и трогательная церемония", но также имеет выраженную антироссийскую направленность. "Эта американская база построена на нашей земле, в Польше, в её центре, и с того момента, как эта база стоит здесь, весь мир ясно и ясно увидит, что это уже не российская сфера влияния!" – пафосно заявил Анджей Дуда.По его оценке, открытие базы в Редзиково является "своего рода символом" польско-американских отношений. "Спустя 25 лет после нашего вступления в НАТО, эта мощная инфраструктура армии США и Североатлантического альянса находится здесь, на этой земле. Я очень рад, что мы официально открываем эту базу, которая, как и армия США, будет защищать свободу и безопасность мира", – сказал он.Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш остановился на истории польско-американского военного сотрудничества. "Работа над базой в Редзиково началась в 2002 году с концепции, позже к этому стремились все последующие правительства США и Польши. Польша – хороший союзник. Мы доказали это за годы нашего присутствия в НАТО и даже до присоединения к Североатлантическому альянсу", – сказал он.Министр также напомнил, что польские военные давно воюют за американские интересы. "На протяжении всех этих лет Польша откликалась на призывы США выполнять миссии по всему миру, в Ираке, в Афганистане, миссии, приносящие мир и безопасность, в которых американские войска всегда могли рассчитывать на польские войска", – подчеркнул он. За что именно полегли 22 польских жолнежа в Ираке и 43 в Афганистане, Косиняк-Камыш не уточнил."Менялись правительства в США, менялись правительства в Польше, но база создавалась. Так что эта база является памятником не только польско-американского союза, его стабильности, но и польско-польского союза. Россия снова вторглась на территорию своего соседа, поэтому польское единство, несмотря на политические разногласия, сейчас ещё важнее", – заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.Сикорский, который ныне борется за выдвижение своей кандидатуры на пост президента Польши от правящей "Гражданской коалиции", не преминул напомнить, что именно он подписал соглашение о создании базы в Редзиково."Я подписал его с госсекретарем США Кондолизой Райс 20 августа 2008 года в качестве министра иностранных дел – в присутствии президента Леха Качиньского и премьер-министра Дональда Туска. Это произошло через несколько дней после российского вторжения в Грузию, и это не было совпадением", – отметил Сикорский. Он также заявил, что будет молиться, чтобы базу никогда не пришлось использовать.Польша является чрезвычайно ответственным союзником, другом и соратником США, заявил во время церемонии открытия базы посол США в Польше Марк Бжезинский (сын печально известного Збигнева Бжезинского). Он подчеркнул, что впервые речь идёт о создании постоянного элемента военной инфраструктуры США, и "достижение базой полной боеспособности подтверждает роль этого места и Польши в целом в военной структуре Организации Североатлантического договора".Посол США в Польше, продолжение миссии которого под вопросом (Бжезинский ориентирован на истеблишмент Демократической партии), также подчеркнул, что объявленное властями Польши выделение 4,7% ВВП на военные расходы "является моделью для других членов НАТО". О том, что базу начали строить ещё в 2016 году, и срок её сдачи был сдвинут на целых шесть лет, американский дипломат не упомянул.Польский журналист, главный редактор портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский, комментируя для издания Украина.ру открытие базы ПРО США в Редзиково, высказал сомнение, что оно соответствует национальным интересам Польши."Как заявил на церемонии в Редзиково президент Дуда, открытие этой базы означает "окончательное заякорение Польши в системе НАТО", и это правда. Вопрос, однако, состоит в том, является ли НАТО в нынешние времена той структурой, в которой нужно бросать якорь. Дело в том, что мир меняется, о чём недавно говорил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". И это видят все: однополярный мир, которым управляют Соединённые Штаты, а НАТО является инструментом этого управления, заканчивается", – говорит Вишнёвский."Потому и возникает вопрос: соответствует ли такое "заякорение" Польши в НАТО национальным интересам нашей страны. Каждое государство имеет право строить свою систему обороны, в том числе и опираясь на евроатлантические структуры. Но ныне, когда США всё больше покидают Европу, окончательная идентификация себя как "врага России" (а именно так стоит оценивать происходящее), вряд ли является рациональным действием. Если Европа не сошла с ума – правда, в этом возникают сомнения, – то, лишённая военной поддержки США, она не будет иметь другого выхода, кроме восстановления континента. А основанием для этого могут быть только недорогие природные ресурсы – то есть сотрудничество с Россией", – считает польский журналист.Если кто-то в Европе этого не видит и хочет продолжения конфронтации с Россией, то это закончится фатально, уверен Мачей Вишнёвский. "Это может закончиться очередной войной, в которой Запад не сможет победить. Другой вопрос, что в ней никто не сможет победить. В связи с этим открытие базы в Редзикове не является успехом для Польши, а скорее печальным венцом определённой эпохи", – заключил он.База в Редзиково (Поморское воеводство Польши) входит в состав так называемого Американского противоракетного щита, который призван защитить США и их европейских союзников от ударов баллистических ракет, в первую очередь со стороны Ирана. На базе размещена система ПРО Aegis Ashore – наземный аналог противоракетной системы Aegis, установленный на кораблях ВМС США, и используемый для защиты от баллистических ракет.В декабре прошлого года база была официально передана ВМС США. Американские власти тогда сообщили, что базе ещё предстоит пройти модернизацию компьютерных систем и сетей, после чего она станет "полностью интегрированным и проверенным элементом системы ПРО США", а также будет включена в командную структуру НАТО. База в Редзиково, наряду с введённой в эксплуатацию в 2016 году базой-близнецом в Девеселу (Румыния), формально будет использоваться для защиты Европы и США от ракет средней дальности (1000-3000 км) и средней дальности (3000-5500 км).Развёрнутый под Редзиково комплекс Aegis Ashore располагает тремя стационарными свосьмеренными универсальными вертикальными пусковыми установками Mk 41 VLS c 24 ячейками для транспортно-пусковых контейнеров с противоракетами SM-3 либо SM-6 Dual II. Последняя модификация ракет с радиусом действия 360 км обеспечивает перехват над северными районами Польши, южной частью Балтийского моря (вплоть до острова Готланд) и Калининградской областью широкого спектра аэродинамических целей.Они включают тактическую авиацию, гиперзвуковые ракеты 3М22 "Циркон" (при снижении на высоты менее 33 км), а также низковысотные малозаметные тактические ракеты Х-59МК2, Х-69 и Х-101. Ракеты SM-6 могут применяться и в ударном баллистическом режиме – для поражения надводных и наземных целей.Но главная опасность базы в Редзиково даже не в этом. Хорошо известно, что пусковые установки комплекса Aegis Ashore могут оснащаться транспортно-пусковыми контейнерами Mk 14, адаптированными к пуску стратегических крылатых ракет с ядерными боеголовками BGM-109G Gryphon (версия крылатой ракеты Tomahawk наземного базирования) с дальностью до 2500 км. Они находились на вооружении частей армии США в Европе с 1983 года.После подписания в декабре 1987 года советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ракеты BGM-109G Gryphon были вывезены в США. По заверениям американской стороны, почти все они были уничтожены до 1991 года. Восемь ракет сохранились только в качестве экспонатов.Однако в феврале 2018 года в США подтвердили, что разрабатывают новую крылатую ракету средней дальности наземного базирования "для противодействия разработке Россией аналогичной системы оружия, которая нарушает ДРСМД". Дональд Трамп 20 октября 2018 года объявил, что он выводит США из ДРСМД, сославшись на якобы несоблюдение Россией его положений. Соединенные Штаты официально вышли из договора 2 августа 2019 года. А 20 января 2025 года Дональд Трамп снова станет хозяином Белого дома.Потому неудивительно, что 13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предпримет меры в ответ на открытие базы ПРО США в польском Редзиково.Песков напомнил, что Владимир Путин еще в начале 2000-х годов вел переговоры с тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим относительно планов США по развертыванию систем ПРО в Европе. "Мы тогда настаивали на том, что слова американцев о том, что все эти планы направлены против иранской эфемерной угрозы на самом деле ложь, что все эти планы с самого начала верстались как попытка военного сдерживания нашего потенциала", – рассказал он.Песков подчеркнул, что сегодняшнее открытие американской базы в Польше подтверждает правоту Путина. "Эти планы продолжают реализовывать, и это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. И, конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета", – сказал пресс-секретарь президента России.О других особенностях устремлений руководства Польши - в интервью Станислава Стремидловского: Польша собирает команду антитрампистов, а в Германии готовят ультиматум России

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эксклюзив, сша, польша, россия, анджей дуда, сикорский, дмитрий вишневский, нато, демократическая партия, украина.ру