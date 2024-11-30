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"Грязная ловушка" от Зеленского: Филиппо рассказал про цели "натовского зонтика" для Украины
"Грязная ловушка" от Зеленского: Филиппо рассказал про цели "натовского зонтика" для Украины - 30.11.2024 Украина.ру
"Грязная ловушка" от Зеленского: Филиппо рассказал про цели "натовского зонтика" для Украины
Разговоры Владимира Зеленского о возможном отказе от территорий и о "натовском зонтике" над Украиной преследуют только одну цель: втянуть НАТО в украинский конфликт. Об этом 30 ноября в соцсети Х написал глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
2024-11-30T14:53
2024-11-30T14:53
2024-11-30T14:53
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Политик добавил. что к предложению Зеленского нужно относится с осторожностью, так как оно — "грязная ловушка". Накануне Зеленский заявил, что украинские власти готовы прекратить вооруженный конфликт, если оставшиеся под их контролем территории станут частью НАТО.Тем временем ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях. В пятницу, 29 ноября, они освободили населенные пункты Воровское и Раздольное в ДНР. Также на этой неделе российские силы взяли под контроль Раздольное, Елизаветовку, Романовку, Берестки, Новую Ильинку и Копанки.На днях британское издание Reuters сообщило, что за последнюю неделю Россия получила контроль почти над 235 кв. км новых территорий. И это рекордное продвижение за неделю в 2024 году.Другие темы: "И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине
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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, нато, рада, флориан филиппо, сво
Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, НАТО, Рада, Флориан Филиппо, СВО
"Грязная ловушка" от Зеленского: Филиппо рассказал про цели "натовского зонтика" для Украины
Разговоры Владимира Зеленского о возможном отказе от территорий и о "натовском зонтике" над Украиной преследуют только одну цель: втянуть НАТО в украинский конфликт. Об этом 30 ноября в соцсети Х написал глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо