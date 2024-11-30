https://ukraina.ru/20241130/1059323559.html

"Дай" и игра Зеленского, украинский Вальтер Венк. Главное на Украине на утро 30 ноября

"Дай" и игра Зеленского, украинский Вальтер Венк. Главное на Украине на утро 30 ноября - 30.11.2024 Украина.ру

"Дай" и игра Зеленского, украинский Вальтер Венк. Главное на Украине на утро 30 ноября

Владимир Зеленский выступили с новыми требованиями к Западу. На Украине назначен новый командующий Сухопутными войска ВСУ

2024-11-30T09:45

2024-11-30T09:45

2024-11-30T09:45

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В интервью Sky News Владимир Зеленский раскритиковал Запад за недостаточную помощь Украине."Они (партнёры – Ред.) говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я очень просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединёнными Штатами и с европейскими союзниками, и на сегодня Европа и Соединённые Штаты полностью оснастили две с половиной бригады", - отметил Зеленский.По его словам, причиной этого была "какая-то бюрократия, какие-то решения", а также то, что предоставление помощи Украине "некоторые не считают приоритетом"."На этой войне всегда так", - подчеркнул Зеленский.Он упомянул о том, что европейцы требуют снизить возраст мобилизации украинцев."Кто-то спросил меня о мобилизации, и я не хочу утверждать, что это позиция некоторых лидеров в Европе. Мол, нужны молодые люди и тому подобное. И я ответил: "Вы хотите, чтобы кто-то шел на смерть без оружия?" - указал Зеленский.Он также подчеркнул, что решение о количестве военнослужащих в Украине принимаются с учетом необходимости сохранить как можно больше жизней."И если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнёров делать свое дело, а мы будем делать свое", – подчеркнул Зеленский.Кроме того, Зеленский заявил, что согласен на прекращение боевых действий в обмен на принятие оставшейся подконтрольной украинскому правительству страны в НАТО. По словам Зеленского, это позволит вести переговоры о возвращении остальной территории позже "дипломатическим путем"."Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины", - указал Зеленский.В то же время Зеленский подчеркнул, что в самом приглашении в НАТО должны быть включены все "международно признанные" границы Украины.По его словам, прекращение огня необходимо, чтобы гарантировать, что российское наступление не возобновится.Последнее заявление Зеленского на Украине расценили как игру."Кулуарные торги по украинскому кризису идут, а на этом фоне идут и публичные торги. Именно так стоит рассматривать заявления Зеленского, что он готов "временно отказаться" от территорий Украины, взамен на вступления в НАТО. Зеленский специально назвал условие на мир - это вступление Украины в НАТО, так как он знает, что Путин этого никогда не даст и это является главным требованием Кремля. Исходя из всех заявлений Зеленского и его действий (провокационные удары западными ракетами вглубь РФ), усиления отлова крепостных, подготовка к новому наступлению, - можно сделать вывод, что он полностью играет против мирной инициативы Трампа. Выбрав себе союзников - демократов, которым необходимо затянуть украинский кризис, чтобы дискредитировать Трампа. Опасная игра Зеленского, которая может ему впоследствии "дорого стоить"", - отметил утром 30 ноября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Таким образом, на Украине не верят в искренность намерений Зеленского.Украинский Вальтер ВенкНовым командующим Сухопутными войсками ВСУ стал генерал-майор Михаил Драпатый, а пост заместителя главкома ВСУ занял полковник Олег Апостол, сообщил Зеленский вечером 29 ноября. Он отметил, что эти решения были приняты совместно с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским."Оба — очень опытные военные. Михаил Драпатый в этом году успешно организовал оборону на Харьковском направлении и фактически сорвал российскую наступательную операцию. Вообще, он с 2014 года на войне, на наиболее горячих и ответственных направлениях. Полковник Олег Апостол – Герой Украины, прошёл все командные должности в подразделения ДШВ, также защищает наше государство с 2014 года. Чётко знает, что необходимо для укрепления боеспособности нашей армии. Сейчас именно Олег Апостол будет отвечать за новое качество подготовки наших воинов. У него есть полная поддержка на всех уровнях, чтобы обеспечить именно это", - сообщил Зеленский в своём телеграм-канале.Зеленский также добавил, что стоит задача значительного увеличения боеспособности ВСУ, обеспечения качества подготовки военных и внедрения "инновационных подходов к управлению людьми" в армии.Драпатый сменит на посту командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, который занимал эту должность с февраля 2024 года. Сам же Драпатый с февраля 2024 года был замначальника Генштаба ВСУ по подготовке военных, а в мае того же года стал командующим оперативно-тактической группировкой войск (ОТГ) "Харьков", затем — ОТГ "Луганск". Что касается Апостола, то он принимал участие во вторжении ВСУ в Курскую область.Ещё в сентябре 2023 года Драпатого МВД России объявило в розыск. Как сообщал Следком России, Драпатому, а также генерал-майору ВСУ Виктору Николюку заочно предъявили обвинение. Следствие полагает, что в 2017 и 2019 годах они "осуществляли общее командование операцией Объединённых сил Украины". Под их руководством населённые пункты Донецкой и Луганской Народных Республик подверглись 70 обстрелам, в ходе которых 154 человека погибли и получили ранения. В ноябре 2016 года СМИ сообщали об уголовном деле по факту преступлений украинских формирований в Донбассе. Среди фигурантов этого дела был и Драпатый.На Украине известия о новых назначениях у военных вызвали эйфорию."Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначен генерал-майор Михаил Драпатый. Заместителем Главнокомандующего ВСУ назначен полковник Олег Апостол. Это одни из немногих высоких командиров, обладающих реальным авторитетом в армии. На своём уровне они демонстрировали эффективность. Я точно воздержусь от каких-либо прогнозов, а просто пожелаю им успехов в новых вызовах, прошу проблемы не замалчивать, а решать! Помните, что личный состав – это самое ценное, что у нас есть!" - заявил украинский ветеран и политик Олег Симороз.Высокую квалификацию Драпатого отметили и политические эксперты."Командующим сухопутными войсками назначен генерал Михаил Драпатый - по отзывам, один из наиболее толковых и талантливых украинских военачальников. Последняя надежда Зеленского. Все помнят историю генерала Вальтера Венка?" - указал украинский политолог и историк Константин Бондаренко.Венк — один из самых молодых генералов сухопутных войск нацистской Германии. В битве за Берлин особые надежды на него возлагал Адольф Гитлер. Венк же в итоге, осознавая невозможность достижения Берлина, сосредоточил свои силы на эвакуации своей армии и гражданских через Эльбу с тем, чтобы сдаться в плен американцам.О ходе спецоперации — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров".

https://ukraina.ru/20241129/1059318339.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, запад, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, генштаб