"На Западе нам не верят, зато КНДР верят": Садулаев о том, как России остановить Запад - 08.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250108/1060055848.html
"На Западе нам не верят, зато КНДР верят": Садулаев о том, как России остановить Запад
"На Западе нам не верят, зато КНДР верят": Садулаев о том, как России остановить Запад - 08.01.2025 Украина.ру
"На Западе нам не верят, зато КНДР верят": Садулаев о том, как России остановить Запад
Запад не верит, что Россия способна осуществить те планы, которые озвучивает. Зато Северной Корее на Западе верят. КНДР может нанести удар ядерным оружиям хоть по Японии, хоть по Америке. Поэтому КНДР и не трогают
2025-01-08T08:20
2025-01-08T08:20
новости
запад
россия
кндр
владимир путин
украина
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059983894_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_1801f51527939b3e29b44c73f80a9520.jpg
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.По его словам, Северную Корею Запад не трогает, потому что верит, что КНДР нанесет удар ядерным оружиям хоть по Японии, хоть по Америке.Ранее президент России предложил Западу провести "высокотехнологичную дуэль 21 века"."Пусть [на Западе] определят какой-то объект для поражения в Киеве. Сосредоточат там все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет", — заявил Путин.Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
https://ukraina.ru/20241219/1059809655.html
запад
россия
кндр
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059983894_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a53f19e530e453e528124e54bcc312f4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, россия, кндр, владимир путин, украина, детали
Новости, Запад, Россия, КНДР, Владимир Путин, Украина, детали

"На Западе нам не верят, зато КНДР верят": Садулаев о том, как России остановить Запад

08:20 08.01.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Запад не верит, что Россия способна осуществить те планы, которые озвучивает. Зато Северной Корее на Западе верят. КНДР может нанести удар ядерным оружиям хоть по Японии, хоть по Америке. Поэтому КНДР и не трогают
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.
"Пока Запад уверен, что Россия в последний момент спасует, потому что они много десятилетия держали нашу элиту за горло. А мы должны показать им, что это время прошло. У нас к власти пришли новые люди, которые не связаны счетами и недвижимостью в Европе и которые готовы оставаться с Россией до конца", — заявил Садулаев.
По его словам, Северную Корею Запад не трогает, потому что верит, что КНДР нанесет удар ядерным оружиям хоть по Японии, хоть по Америке.
Ранее президент России предложил Западу провести "высокотехнологичную дуэль 21 века".
"Пусть [на Западе] определят какой-то объект для поражения в Киеве. Сосредоточат там все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет", — заявил Путин.
Орешник
19 декабря 2024, 16:09
Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчитПрезидент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве. Таким образом Путин предложил провести высокотехнологичную дуэль XXI века, чтобы определить практическим путем, что круче: американская система ПВО/ПРО или российская гиперзвуковая ракета "Орешник".
Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
 
НовостиЗападРоссияКНДРВладимир ПутинУкраинадетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:41Воюют с Рождеством, скупают платину и легализуют психические манипуляции. Чем занимается украинская элита
08:26"Кустарными методами мы не справимся": Садулаев о профессиональных подходах к РЭБ
08:23Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась
08:20"На Западе нам не верят, зато КНДР верят": Садулаев о том, как России остановить Запад
08:10"Голый политический расчет": Стоякин объяснил, почему Трамп так волнует о мире на Украине
08:00Почему главный советский киносказочник снимал гоголевскую Украину на Русском Севере
07:50“От перестановки слагаемых сумма не изменилась”: эксперт об альтернативных вариантах курской авантюры
07:40Новый игрок в гонке русофобии: Трухачёв назвал страну, которая продолжит войну против России
07:32Анкит Шах: Украина скоро закончится, и в будущем Западу не удастся зажечь Тайвань и Индию с Пакистаном
07:30Ищенко назвал условие, при котором Россия уничтожит западного генерала
07:25Войну не надо останавливать временным перемирием, после которого она вспыхнет с новой силой — эксперт
07:23Правые заходят слева. Герои-2024 побеждают предателей и властолюбцев прагматизмом и верностью
07:00Артем Драбкин: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара
06:16"Ничего не забыл": политтехнолог о том, какие личные счеты есть у Трампа к Зеленскому
22:35Анкит Шах: Украина скоро закончится, и в будущем Западу не удастся зажечь Тайвань и Индию с Пакистаном
16:32Энергетику и без "Орешника" погасим. Эксперт о том, как Россия на Украине прогнула красные линии США
16:04Пятая лавра земли Русской: судьба донбасского монастыря как пример воли Господней
16:04Русскую культуру отменить не получится! Скрипачка Андреева о гастролях за рубежом и музыке на фронте
15:44Держались четырьмя лапами и попали в мясорубку. Эксперт об уничтожении ВСУ в Курахово
15:29"Обычная" ракета наносит больше урона? Эксперт об объектах Украины, по которым должен прилететь "Орешник"
Лента новостейМолния