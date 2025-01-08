https://ukraina.ru/20250108/1060055848.html

"На Западе нам не верят, зато КНДР верят": Садулаев о том, как России остановить Запад

"На Западе нам не верят, зато КНДР верят": Садулаев о том, как России остановить Запад - 08.01.2025 Украина.ру

"На Западе нам не верят, зато КНДР верят": Садулаев о том, как России остановить Запад

Запад не верит, что Россия способна осуществить те планы, которые озвучивает. Зато Северной Корее на Западе верят. КНДР может нанести удар ядерным оружиям хоть по Японии, хоть по Америке. Поэтому КНДР и не трогают

2025-01-08T08:20

2025-01-08T08:20

2025-01-08T08:20

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.По его словам, Северную Корею Запад не трогает, потому что верит, что КНДР нанесет удар ядерным оружиям хоть по Японии, хоть по Америке.Ранее президент России предложил Западу провести "высокотехнологичную дуэль 21 века"."Пусть [на Западе] определят какой-то объект для поражения в Киеве. Сосредоточат там все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет", — заявил Путин.Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну

https://ukraina.ru/20241219/1059809655.html

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новости, запад, россия, кндр, владимир путин, украина, детали