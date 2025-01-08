"На Западе нам не верят, зато КНДР верят": Садулаев о том, как России остановить Запад
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Запад не верит, что Россия способна осуществить те планы, которые озвучивает. Зато Северной Корее на Западе верят. КНДР может нанести удар ядерным оружиям хоть по Японии, хоть по Америке. Поэтому КНДР и не трогают
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.
"Пока Запад уверен, что Россия в последний момент спасует, потому что они много десятилетия держали нашу элиту за горло. А мы должны показать им, что это время прошло. У нас к власти пришли новые люди, которые не связаны счетами и недвижимостью в Европе и которые готовы оставаться с Россией до конца", — заявил Садулаев.
По его словам, Северную Корею Запад не трогает, потому что верит, что КНДР нанесет удар ядерным оружиям хоть по Японии, хоть по Америке.
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