https://ukraina.ru/20250108/1060145413.html

Как живёт уникальный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области после возвращения в Россию

Как живёт уникальный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области после возвращения в Россию - 08.01.2025 Украина.ру

Как живёт уникальный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области после возвращения в Россию

Уникальный заповедник "Аскания-Нова", расположенный в Херсонской области, сейчас переживает не самые простые времена… Впрочем, ему не впервой. За более чем 100... Украина.ру, 08.01.2025

2025-01-08T17:00

2025-01-08T17:00

2025-01-08T17:03

видео

херсонская область

россия

животные

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Уникальный заповедник "Аскания-Нова", расположенный в Херсонской области, сейчас переживает не самые простые времена… Впрочем, ему не впервой. За более чем 100 лет своей истории он повидал и революции, и войны, и природные катаклизмы, пережил множество бытовых сложностей. Чудо природы сохранилось при помощи людей. Благодаря русскому барону немецкого происхождения Фридриху Фальц-Фейну и, конечно же, благодаря сотрудникам, которые хранят заповедник сегодня. В нашем спецрепортаже мы познакомим вас с жизнью заповедника Аскания Нова, расскажем о трудностях, которые он переживает сейчас, а также покажем его обитателей: зверей и птиц буквально со всех континентов нашей планеты.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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видео, херсонская область, россия, животные, видео