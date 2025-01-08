Как живёт уникальный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области после возвращения в Россию - 08.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250108/1060145413.html
Как живёт уникальный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области после возвращения в Россию
Как живёт уникальный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области после возвращения в Россию - 08.01.2025 Украина.ру
Как живёт уникальный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области после возвращения в Россию
Уникальный заповедник "Аскания-Нова", расположенный в Херсонской области, сейчас переживает не самые простые времена… Впрочем, ему не впервой. За более чем 100... Украина.ру, 08.01.2025
2025-01-08T17:00
2025-01-08T17:03
видео
херсонская область
россия
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/08/1060145576_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7752a6268443e955cfdce65aedcf39be.jpg
Уникальный заповедник "Аскания-Нова", расположенный в Херсонской области, сейчас переживает не самые простые времена… Впрочем, ему не впервой. За более чем 100 лет своей истории он повидал и революции, и войны, и природные катаклизмы, пережил множество бытовых сложностей. Чудо природы сохранилось при помощи людей. Благодаря русскому барону немецкого происхождения Фридриху Фальц-Фейну и, конечно же, благодаря сотрудникам, которые хранят заповедник сегодня. В нашем спецрепортаже мы познакомим вас с жизнью заповедника Аскания Нова, расскажем о трудностях, которые он переживает сейчас, а также покажем его обитателей: зверей и птиц буквально со всех континентов нашей планеты.
херсонская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/08/1060145576_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_05eb0493542abfd0af9f99d1edd72ef6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, херсонская область, россия, животные, видео
Видео, Херсонская область, Россия, животные

Как живёт уникальный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области после возвращения в Россию

17:00 08.01.2025 (обновлено: 17:03 08.01.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Уникальный заповедник "Аскания-Нова", расположенный в Херсонской области, сейчас переживает не самые простые времена… Впрочем, ему не впервой. За более чем 100 лет своей истории он повидал и революции, и войны, и природные катаклизмы, пережил множество бытовых сложностей.
Чудо природы сохранилось при помощи людей. Благодаря русскому барону немецкого происхождения Фридриху Фальц-Фейну и, конечно же, благодаря сотрудникам, которые хранят заповедник сегодня. В нашем спецрепортаже мы познакомим вас с жизнью заповедника Аскания Нова, расскажем о трудностях, которые он переживает сейчас, а также покажем его обитателей: зверей и птиц буквально со всех континентов нашей планеты.
 
ВидеоХерсонская областьРоссияживотные
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15Ушёл в самоволку и увёл за собой бойцов. На Украине задержали офицера скандальной бригады "Анна Киевская"
18:02Двое пожарных погибли в Саратовской области, ликвидируя последствия обстрела
17:00Как живёт уникальный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области после возвращения в Россию
16:58Офис президента уговаривает Залужного не идти на выборы, чтобы не мешать Зеленскому – СМИ
15:16"У воинов вместо прав одни обязанности": родственники украинских военных перекрыли Банковую
14:41ВС РФ не позволили ВСУ создать экологическую катастрофу в Азовском море
14:16Скандальный депутат Рады Тищенко пришёл на заседание парламента и объявил себя "Тайным Сантой" для ВСУ
13:44"Отправляют на убой": около Курахово и в Курской области взяты в плен украинские военнослужащие
13:10Какой удушающий захват сделал Путин и что на Украине решится уже к концу этой зимы – Мурзина
13:07"Готовы занять место в НАТО": МИД Украины в хамской манере ответил Венгрии на заявление о транзите газа
12:05Хочет перемирия, критикует "бусификацию" и бредит роботами. Чем занимается неонацист Андрей Билецкий
11:54Команда Порошенко пытается прекратить транзит российской нефти через Украину
11:20Травля и неонацизм: Захарова о блокировке поставок газа в Приднестровье
11:11Бомба в детской игрушке: в Кишинёве обнаружили опасный предмет, отправленный с Украины
10:36Наёмники с Украины готовили теракты в Венесуэле – Мадуро
10:19Атака украинских беспилотников: за ночь над Россией перехвачены 32 БПЛА – Минобороны
08:41Воюют с Рождеством, скупают платину и легализуют психические манипуляции. Чем занимается украинская элита
08:26"Кустарными методами мы не справимся": Садулаев о профессиональных подходах к РЭБ
08:23Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась
08:20"На Западе нам не верят, зато КНДР верят": Садулаев о том, как России остановить Запад
Лента новостейМолния