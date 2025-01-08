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Как живёт уникальный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области после возвращения в Россию
Как живёт уникальный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области после возвращения в Россию - 08.01.2025 Украина.ру
Как живёт уникальный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области после возвращения в Россию
Уникальный заповедник "Аскания-Нова", расположенный в Херсонской области, сейчас переживает не самые простые времена… Впрочем, ему не впервой. За более чем 100... Украина.ру, 08.01.2025
2025-01-08T17:00
2025-01-08T17:00
2025-01-08T17:03
видео
херсонская область
россия
животные
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Уникальный заповедник "Аскания-Нова", расположенный в Херсонской области, сейчас переживает не самые простые времена… Впрочем, ему не впервой. За более чем 100 лет своей истории он повидал и революции, и войны, и природные катаклизмы, пережил множество бытовых сложностей. Чудо природы сохранилось при помощи людей. Благодаря русскому барону немецкого происхождения Фридриху Фальц-Фейну и, конечно же, благодаря сотрудникам, которые хранят заповедник сегодня. В нашем спецрепортаже мы познакомим вас с жизнью заповедника Аскания Нова, расскажем о трудностях, которые он переживает сейчас, а также покажем его обитателей: зверей и птиц буквально со всех континентов нашей планеты.
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видео, херсонская область, россия, животные, видео
Уникальный заповедник "Аскания-Нова", расположенный в Херсонской области, сейчас переживает не самые простые времена… Впрочем, ему не впервой. За более чем 100 лет своей истории он повидал и революции, и войны, и природные катаклизмы, пережил множество бытовых сложностей.
Чудо природы сохранилось при помощи людей. Благодаря русскому барону немецкого происхождения Фридриху Фальц-Фейну и, конечно же, благодаря сотрудникам, которые хранят заповедник сегодня. В нашем спецрепортаже мы познакомим вас с жизнью заповедника Аскания Нова, расскажем о трудностях, которые он переживает сейчас, а также покажем его обитателей: зверей и птиц буквально со всех континентов нашей планеты.