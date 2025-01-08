Атака украинских беспилотников: за ночь над Россией перехвачены 32 БПЛА – Минобороны - 08.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250108/1060141678.html
Атака украинских беспилотников: за ночь над Россией перехвачены 32 БПЛА – Минобороны
Атака украинских беспилотников: за ночь над Россией перехвачены 32 БПЛА – Минобороны - 08.01.2025 Украина.ру
Атака украинских беспилотников: за ночь над Россией перехвачены 32 БПЛА – Минобороны
В течение ночи с 7 на 8 января над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 32 беспилотника, сообщает в среду Минобороны РФ
2025-01-08T10:19
2025-01-08T10:19
новости
россия
саратовская область
курская область
минобороны
мчс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/08/1060141562_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7a0600cb64d11ecd5fb4571efdd00631.jpg.webp
Наибольшее количество дронов – 11 – уничтожено над Саратовской областью, по четыре беспилотника над Ростовской и Курской областями, по три – над Брянской и Белгородской."Два – над территорией Краснодарского края, один над территорией Волгоградской области и четыре – над акваторией Азовского моря", – уточнили в МО.О погибших или пострадавших сообщений нет.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал в своём телеграм-канале, что после атаки произошло возгарание."На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развёрнут оперативный штаб. На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы", – сообщил он.Ряд СМИ и телеграм-каналов пишет, что речь идёт о промышленном объекте в Энгельсе.О ситуации на фронте – в материале Кирилла Курбатова Артем Драбкин: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.
россия
саратовская область
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/08/1060141562_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ff89529ef32f5e37cb13cd20f273a7.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, саратовская область, курская область, минобороны, мчс, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Саратовская область, Курская область, Минобороны, МЧС, Вооруженные силы Украины

Атака украинских беспилотников: за ночь над Россией перехвачены 32 БПЛА – Минобороны

10:19 08.01.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
В течение ночи с 7 на 8 января над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 32 беспилотника, сообщает в среду Минобороны РФ
Наибольшее количество дронов – 11 – уничтожено над Саратовской областью, по четыре беспилотника над Ростовской и Курской областями, по три – над Брянской и Белгородской.
"Два – над территорией Краснодарского края, один над территорией Волгоградской области и четыре – над акваторией Азовского моря", – уточнили в МО.
О погибших или пострадавших сообщений нет.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал в своём телеграм-канале, что после атаки произошло возгарание.
"На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развёрнут оперативный штаб. На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы", – сообщил он.
Ряд СМИ и телеграм-каналов пишет, что речь идёт о промышленном объекте в Энгельсе.
О ситуации на фронте – в материале Кирилла Курбатова Артем Драбкин: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСаратовская областьКурская областьМинобороныМЧСВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Какой удушающий захват сделал Путин и что на Украине решится уже к концу этой зимы – Мурзина
13:07"Готовы занять место в НАТО": МИД Украины в хамской манере ответил Венгрии на заявление о транзите газа
12:05Хочет перемирия, критикует "бусификацию" и бредит роботами. Чем занимается неонацист Андрей Билецкий
11:54Команда Порошенко пытается прекратить транзит российской нефти через Украину
11:20Травля и неонацизм: Захарова о блокировке поставок газа в Приднестровье
11:11Бомба в детской игрушке: в Кишинёве обнаружили опасный предмет, отправленный с Украины
10:36Наёмники с Украины готовили теракты в Венесуэле – Мадуро
10:19Атака украинских беспилотников: за ночь над Россией перехвачены 32 БПЛА – Минобороны
08:41Воюют с Рождеством, скупают платину и легализуют психические манипуляции. Чем занимается украинская элита
08:26"Кустарными методами мы не справимся": Садулаев о профессиональных подходах к РЭБ
08:23Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась
08:20"На Западе нам не верят, зато КНДР верят": Садулаев о том, как России остановить Запад
08:10"Голый политический расчет": Стоякин объяснил, почему Трамп так волнует о мире на Украине
08:00Почему главный советский киносказочник снимал гоголевскую Украину на Русском Севере
07:50“От перестановки слагаемых сумма не изменилась”: эксперт об альтернативных вариантах курской авантюры
07:40Новый игрок в гонке русофобии: Трухачёв назвал страну, которая продолжит войну против России
07:32Анкит Шах: Украина скоро закончится, и в будущем Западу не удастся зажечь Тайвань и Индию с Пакистаном
07:30Ищенко назвал условие, при котором Россия уничтожит западного генерала
07:25Войну не надо останавливать временным перемирием, после которого она вспыхнет с новой силой — эксперт
07:23Правые заходят слева. Герои-2024 побеждают предателей и властолюбцев прагматизмом и верностью
Лента новостейМолния