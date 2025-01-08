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Атака украинских беспилотников: за ночь над Россией перехвачены 32 БПЛА – Минобороны

Атака украинских беспилотников: за ночь над Россией перехвачены 32 БПЛА – Минобороны - 08.01.2025 Украина.ру

Атака украинских беспилотников: за ночь над Россией перехвачены 32 БПЛА – Минобороны

В течение ночи с 7 на 8 января над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 32 беспилотника, сообщает в среду Минобороны РФ

2025-01-08T10:19

2025-01-08T10:19

2025-01-08T10:19

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Наибольшее количество дронов – 11 – уничтожено над Саратовской областью, по четыре беспилотника над Ростовской и Курской областями, по три – над Брянской и Белгородской."Два – над территорией Краснодарского края, один над территорией Волгоградской области и четыре – над акваторией Азовского моря", – уточнили в МО.О погибших или пострадавших сообщений нет.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал в своём телеграм-канале, что после атаки произошло возгарание."На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развёрнут оперативный штаб. На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы", – сообщил он.Ряд СМИ и телеграм-каналов пишет, что речь идёт о промышленном объекте в Энгельсе.О ситуации на фронте – в материале Кирилла Курбатова Артем Драбкин: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.

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новости, россия, саратовская область, курская область, минобороны, мчс, вооруженные силы украины