https://ukraina.ru/20241129/1059297248.html

Байдена возмутили российские удары по ВСУ

Байдена возмутили российские удары по ВСУ - 29.11.2024 Украина.ру

Байдена возмутили российские удары по ВСУ

Президент США Джо Байден назвал ответные российские удары по позициям украинских военных "возмутительными"

2024-11-29T07:16

2024-11-29T07:16

2024-11-29T07:26

новости

россия

джо байден

владимир путин

киев

сша

вооруженные силы украины

генштаб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056205590_0:262:1084:872_1920x0_80_0_0_b377c3b8b5169dab876f0e17f7c37f79.jpg

"Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии", - заявил Байден.Он заверил, что США продолжат предоставлять военную помощь Украине, подчеркнув, что скоро ожидаются новые поставки оружия Киеву.До этого Байден неоднократно одобрял поставки ВСУ американского оружия, которое те используют против мирных жителей регионов РФ.Накануне западные СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали, что администрация Байдена готовит пакет вооружений на 725 миллионов долларов для Киева, в него могут войти мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы для РСЗО HIMARS.Президент России Владимир Путин в четверг сообщил, что РФ в ночь на 28 ноября нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников, в результате которого были поражены 17 военных и оборонных объектов Украины. Он подчеркнул, что Минобороны РФ и Генштаб уже подбирают новые цели для поражения на украинской территории. Путин заявил также, что не исключает использование новой российской ракетной системы "Орешник" по военным объектам и объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, поскольку киевские власти продолжают попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам РФ, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве.Подробнее о словах российского лидера - в материале "Сегодня в течение дня...": Путин сказал, когда ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений в Киеве на сайте Украина.ру.

россия

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, джо байден, владимир путин, киев, сша, вооруженные силы украины, генштаб