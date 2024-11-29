Байдена возмутили российские удары по ВСУ - 29.11.2024 Украина.ру
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Байдена возмутили российские удары по ВСУ
Байдена возмутили российские удары по ВСУ - 29.11.2024 Украина.ру
Байдена возмутили российские удары по ВСУ
Президент США Джо Байден назвал ответные российские удары по позициям украинских военных "возмутительными"
2024-11-29T07:16
2024-11-29T07:26
новости
россия
джо байден
владимир путин
киев
сша
вооруженные силы украины
генштаб
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"Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии", - заявил Байден.Он заверил, что США продолжат предоставлять военную помощь Украине, подчеркнув, что скоро ожидаются новые поставки оружия Киеву.До этого Байден неоднократно одобрял поставки ВСУ американского оружия, которое те используют против мирных жителей регионов РФ.Накануне западные СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали, что администрация Байдена готовит пакет вооружений на 725 миллионов долларов для Киева, в него могут войти мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы для РСЗО HIMARS.Президент России Владимир Путин в четверг сообщил, что РФ в ночь на 28 ноября нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников, в результате которого были поражены 17 военных и оборонных объектов Украины. Он подчеркнул, что Минобороны РФ и Генштаб уже подбирают новые цели для поражения на украинской территории. Путин заявил также, что не исключает использование новой российской ракетной системы "Орешник" по военным объектам и объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, поскольку киевские власти продолжают попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам РФ, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве.Подробнее о словах российского лидера - в материале "Сегодня в течение дня...": Путин сказал, когда ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений в Киеве на сайте Украина.ру.
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новости, россия, джо байден, владимир путин, киев, сша, вооруженные силы украины, генштаб
Новости, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Киев, США, Вооруженные силы Украины, Генштаб

Байдена возмутили российские удары по ВСУ

07:16 29.11.2024 (обновлено: 07:26 29.11.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден назвал ответные российские удары по позициям украинских военных "возмутительными"
"Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии", - заявил Байден.
Он заверил, что США продолжат предоставлять военную помощь Украине, подчеркнув, что скоро ожидаются новые поставки оружия Киеву.
До этого Байден неоднократно одобрял поставки ВСУ американского оружия, которое те используют против мирных жителей регионов РФ.
Накануне западные СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали, что администрация Байдена готовит пакет вооружений на 725 миллионов долларов для Киева, в него могут войти мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы для РСЗО HIMARS.
Президент России Владимир Путин в четверг сообщил, что РФ в ночь на 28 ноября нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников, в результате которого были поражены 17 военных и оборонных объектов Украины. Он подчеркнул, что Минобороны РФ и Генштаб уже подбирают новые цели для поражения на украинской территории.
Путин заявил также, что не исключает использование новой российской ракетной системы "Орешник" по военным объектам и объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, поскольку киевские власти продолжают попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам РФ, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве.
Подробнее о словах российского лидера - в материале "Сегодня в течение дня...": Путин сказал, когда ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений в Киеве на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДжо БайденВладимир ПутинКиевСШАВооруженные силы УкраиныГенштаб
 
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