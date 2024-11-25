Почему доллар выше 100 рублей, чем России помогут мигранты и простят ли Украине её долги - Голубовский - 25.11.2024 Украина.ру
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Почему доллар выше 100 рублей, чем России помогут мигранты и простят ли Украине её долги - Голубовский
Почему доллар выше 100 рублей, чем России помогут мигранты и простят ли Украине её долги - Голубовский - 25.11.2024 Украина.ру
Почему доллар выше 100 рублей, чем России помогут мигранты и простят ли Украине её долги - Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал рост доллара относительно рубля,... Украина.ру, 25.11.2024
2024-11-25T12:17
2024-11-25T12:17
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал рост доллара относительно рубля, а также заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о необходимости рабочих рук трудовых мигрантов в России.00:25 - Выше ста рублей за доллар: причины;08:35 - Чем трудовая миграция поможет России;13:50 - Спишут ли США часть госдолга с Украины? #Голубовский #доллар #рубль #валюта #курс #финансы #инфляция #экономика #ЦБ #КлючеваяСтавка #политика #нефть #торговля #санкции #Мосбиржа #торги #паритет #продажа #покупка #правительство #экспорт #бюджет #сбережения #кредитование #долги #труд #мигранты #гастарбайтеры #США #госдолг #Украина #прибыль #списание #Байден #Трамп #СВО #преступность #право #инфраструктура #Пентагон #Конгресс #спецоперация #армия #войска #ОПК #Россия #ВПК #Днепропетровск #Днепр #РФ #деньги #Песков #Путин #СВО #спецоперация #война ТГ-канал Дмитрия Голубовского - t.me/s/dmigolubНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, новости, россия, украина, сша, дмитрий голубовский, дмитрий песков, украина.ру, доллар, мигранты, долги
Видео, Новости, Россия, Украина, США, Дмитрий Голубовский, Дмитрий Песков, Украина.ру, доллар, мигранты, долги

Почему доллар выше 100 рублей, чем России помогут мигранты и простят ли Украине её долги - Голубовский

12:17 25.11.2024
 
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал рост доллара относительно рубля, а также заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о необходимости рабочих рук трудовых мигрантов в России.

00:25 - Выше ста рублей за доллар: причины;
08:35 - Чем трудовая миграция поможет России;
13:50 - Спишут ли США часть госдолга с Украины?

#Голубовский #доллар #рубль #валюта #курс #финансы #инфляция #экономика #ЦБ #КлючеваяСтавка #политика #нефть #торговля #санкции #Мосбиржа #торги #паритет #продажа #покупка #правительство #экспорт #бюджет #сбережения #кредитование #долги #труд #мигранты #гастарбайтеры #США #госдолг #Украина #прибыль #списание #Байден #Трамп #СВО #преступность #право #инфраструктура #Пентагон #Конгресс #спецоперация #армия #войска #ОПК #Россия #ВПК #Днепропетровск #Днепр #РФ #деньги #Песков #Путин #СВО #спецоперация #война

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ВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
11:29
Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской областиВооруженные силы РФ нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали украинский военных. Об этом 25 ноября в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев
 
ВидеоНовостиРоссияУкраинаСШАДмитрий ГолубовскийДмитрий ПесковУкраина.рудоллармигрантыдолги
 
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