Почему доллар выше 100 рублей, чем России помогут мигранты и простят ли Украине её долги - Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал рост доллара относительно рубля, а также заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о необходимости рабочих рук трудовых мигрантов в России.
00:25 - Выше ста рублей за доллар: причины;
08:35 - Чем трудовая миграция поможет России;
13:50 - Спишут ли США часть госдолга с Украины?
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00:25 - Выше ста рублей за доллар: причины;
08:35 - Чем трудовая миграция поможет России;
13:50 - Спишут ли США часть госдолга с Украины?
#Голубовский #доллар #рубль #валюта #курс #финансы #инфляция #экономика #ЦБ #КлючеваяСтавка #политика #нефть #торговля #санкции #Мосбиржа #торги #паритет #продажа #покупка #правительство #экспорт #бюджет #сбережения #кредитование #долги #труд #мигранты #гастарбайтеры #США #госдолг #Украина #прибыль #списание #Байден #Трамп #СВО #преступность #право #инфраструктура #Пентагон #Конгресс #спецоперация #армия #войска #ОПК #Россия #ВПК #Днепропетровск #Днепр #РФ #деньги #Песков #Путин #СВО #спецоперация #война
ТГ-канал Дмитрия Голубовского - t.me/s/dmigolub
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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