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Мы так не договаривались: Владимир Путин выступил с программной речью

Мы так не договаривались: Владимир Путин выступил с программной речью - 08.11.2024 Украина.ру

Мы так не договаривались: Владимир Путин выступил с программной речью

На юбилейном валдайском международном форуме Владимир Путин выступил с программной речью. Президент России говорил о новом справедливом мире, о перегибах Запада, что некоторые эксперты расценили, как послание новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

2024-11-08T17:42

2024-11-08T17:42

2024-11-08T17:42

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В информационном плане очень удачно совпали эти два события – по обе стороны Атлантики прощупываются возможности сторон для дальнейшего выстраивания диалога. Эксперты послушали выступление Путина и поделились своими мыслями на этот счёт.Политолог Юрий БаранчикВчера на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай президент России Владимир Путин обозначил, что мир подошел к историческому моменту. Прежнее устройство мира безвозвратно ушло, а за формирование нового разворачивается серьёзная, борьба. Это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние, это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе. Путин озвучил шесть основных принципов: 1. Открытость мира. Попытки возведения искусственных барьеров недопустимы. Например, в прошлом году, исключительно по политическим причинам было заблокировано оказание помощи народу Сирии, некоторые районы сильно пострадали от удара землетрясения. 2. Многообразие мира как обязательное условие его устойчивости. Мир движется к мироустройству не столько полицентрическому, сколько к полифоническому, в котором слышны и, главное, должны быть услышаны все голоса. Тем, кто привык и хочет исключительно солировать, придётся привыкать к новой мировой партитуре. 3.Новый мир может успешно развиваться только на принципах максимальной представительности. Особую роль в будущем будут играть региональные организации, так как страны-соседи всегда объединяет общий интерес в стабильности и безопасности. 4. Ключевой принцип безопасности для всех без исключения. Безопасность одних не может быть обеспечена за счёт безопасности других. В мире сегодня остался лишь один блок НАТО, спаянный жёсткими идеологическими догмами, который, пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая свои собственные уставные документы. 5. Справедливость для всех. На мировой арене разрыв в уровне развития между "золотым миллиардом" и остальным человечеством чреват не только нарастанием политических противоречий, но прежде всего углублением проблем миграции. 6. Любое устойчивое международные устройство может базироваться только на принципах суверенного равенства. Все страны обладают разным потенциалом, но особенность современного мира заключается в том, что не самые большие государства зачастую играют даже большую роль, чем гиганты хотя бы потому, что они способны более рационально и целенаправленно использовать свой человеческий, интеллектуальный, природный потенциал. Таким образом, Россия формулирует принципы нового мироустройства, за которые идет борьба, как сказал Путин в начале выступления. Концептуальней заявлений на данном этапе, быть не может Схожие посылы были только у Китая в его проекте "Сообщества единой судьбы человечества". Но наши опираются на реальный и выстраданный боевой опыт наших офицеров и солдат на линии СВО.Политолог-американист Дмитрий ЕвстафьевЦентральным стало, естественно, выступление В.В.Путина на "Валдае", избранному президенту США сказали угомониться. И сперва, до того момента, как станет возможным содержательный разговор, во-первых, стать легитимным, а, во-вторых, доказать свою политико-организационную дееспособность. Иными словами, сформировать администрацию, которая сможет работать как администрация, а не как шапито, как это было на первом сроке.Проще говоря, Москва просто сбивает темп Трампу, выводя его из привычного состояния "нахрапа". Это, кстати, еще и помощь нашим "союзникам". Слишком многие из них, в том числе, и ближайшие, поставили сильно не на ту лошадь. Им тоже надо дать время "выйти из нокаута". Прошу заметить, слово "Китай" я не произнес даже шепотом.Политолог Вадим ТрухачёвВ нынешнем выступлении президента и его ответах на вопросы наконец-то сделали поправку на внутреннюю аудиторию. В них не было того, что в обществе могли бы однозначно трактовать как готовность к сдаче или "договорняку". Вероятно, Путин дал ответ ряду европейских политиков, ранее намекнувших на готовность ЕС и НАТО признать за Россией Крым и Донбасс. Ответ был явно отрицательный. Уже неплохо. Отмечу, что Путин подробно говорил о боях в Харьковской области, и не сказал о том, что нынешняя граница - окончательная. Значит, есть вероятность, что в Кремле как минимум её "украинский" статус определённым не считают.Общественный деятель Татьяна ПопСовпадения в международных событиях не всегда случайны, зато всегда смотрятся особо контрастно. Вчерашний вечер получился из этой серии. В России планово проходило большое заседание "Валдайского форума" с Путиным, а в Будапеште из-за победы Трампа спешно собрались поговорить лидеры ЕС. В итоге у сторонних наблюдателей получился очередной раунд своеобразного обмена мнениями. И Европа в нем явно на вторых ролях. Владимир Владимирович, как всегда, с фактами и цифрами объяснял, какие перемены в мире уже произошли (не без нашего участия, естественно), и над чем надо работать. Причем работать желательно всем – у стран Запада как раз есть неплохая возможность перезагрузить свое отношение к себе и миру и поучаствовать конструировании новой реальности в пользу и своих интересов тоже. Но вместо этого в ЕС явно царит уныние. Правительство Шольца, судя по всему, готовится сбежать в отставку через досрочные выборы, которые сам канцлер и провоцирует. Премьер Италии Мелони уже разводит руками, что ЕС без сильной Германии уже не тот. Только Макроша раздувает щеки, мол, "выбирая из хищников и травоядных Европа должна стать всеядной" (да, президент Франции мыслит сравнениями из учебника биологии – зря что ли у него жена учительница). И украшает эту вечеринку просроченный Зеленский. "Мастер гостеприимства" Орбан его речь из официальной трансляции вырезал, но СМИ все равно раструбили по миру, что тот в неадеквате. В смысле требует оружия, отказывается от любых возможных переговоров и перемирий и в больных фантазиях считает замороженные российские активы своими. Ничего, конечно, нового, но в изменившемся контексте лучше бы он снял штаны и сыграл на рояле – и то более уместно было бы.Совершенно не жду быстрых перемен, более того, не жду особого позитива в российско-американских и, соответственно, в российско-европейских отношениях. Но наблюдать за обтекающими лицами марионеток глобалистов всегда приятно.Общественный деятель Александр СкубченкоПрезидент Путин мастерски очертил горизонты мира на Украине.1. Россия признавала границы Украины, учитывая ее нейтральный статус — Путин. И кто упрекнёт? Весь мир признал новое государство — Украину — на основании её Декларации о государственном суверенитете 1991 года. Депутаты Верховной Рады, а потом и весь народ Украины на референдуме, декларировали: Украина — постоянно нейтральное, безъядерное и внеблоковое государство. Именно такой Украину и признали как государство в границах 1991-го. Бандеры, которых Запад привел к власти путём госпереворота, потащили страну в НАТО, наплевав на основополагающую декларацию народа Украины. Президент Путин правильно сказал: "Мы так не договаривались!" К чему этот посыл президента? Украина будет нейтральной или Украины не будет вообще. Чем быстрее на Украине это поймут, тем в больших границах Украина может остаться — ранее СВО не завершится.2. На Украине нужно не перемирие "на полчаса или полгода", а условия для долгосрочного урегулирования — Путин. Вспоминаю Минские соглашения (вернее: их разное понимание Россией и Украиной). Бандеровский режим в соглашениях видел только границу: верните нам контроль над границей, а дальше мы сами разберёмся, что нам делать "со своими" ДНР и ЛНР. Россия же иначе смотрела на соглашения: суть "Минска" — политическое урегулирование, при котором ДНР и ЛНР смогут находиться под суверенитетом Украины без страха расправы, а до тех пор — никакой границы. Сегодня повторяется та же история: бандеровскому режиму нужна территория, России — НЕ ВРАГ у её границ. Не мир с Украиной на полчаса, а Украина, у которой нет желания (и возможности) воевать с Россией. Это значит, что пока у власти бандеровский режим, устойчивый мир невозможен, как и ранее — реализация Минских соглашений. Ведь суть этого режима — анти-Россия, война с Россией.3. Русский и украинский народы остаются братскими, несмотря на сегодняшние трагические события — Путин. Россия не воюет с украинским народом. Россия воюет за условия своей безопасности. Это не Россия пришла с войной на Украину — это бандеровский режим привёл на Украину врагов России. Выбор воевать — это выбор режима на Украине, а не России.В общем, посыл Трампу от нашего президента понятен, горизонты возможного соглашения по Украине очерчены. И дано понять, что Россия добьётся своего если не соглашением, то силой. Но соглашение по Украине — это лишь часть большого соглашения о глобальной безопасности на континенте и о месте России в мире. Принципы нового мирового порядка наш президент тоже обозначил.В целом мощная речь президента Путина; как и Мюнхенская ранее. Впрочем, если бы Путина услышали тогда, почти 20 лет назад в Мюнхене, сегодня не пришлось бы ничего слушать. А Украину теперь надо возвращать не к границам 1991 года, а к Декларации о государственном суверенитете 1991 года. Потому что "мы так не договаривались".На ту же тему: Россия готова к переговорам, но не базе "хотелок" - Путин

https://ukraina.ru/20241107/1058720137.html

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