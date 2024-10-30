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Задержание российских журналистов в США. МИД РФ обещает ответ на произвол

Задержание российских журналистов в США. МИД РФ обещает ответ на произвол - 30.10.2024 Украина.ру

Задержание российских журналистов в США. МИД РФ обещает ответ на произвол

Соединенные Штаты продолжают не на словах, а на деле показывать свое истинное отношение к когда-то фундаментальному для этой страны принципу свободы слова. В Вашингтоне российские журналисты были задержаны прямо в аэропорту. МИД РФ обещает, что эта вопиющая ситуация не останется без реакции

2024-10-30T11:40

2024-10-30T11:40

2024-10-30T11:40

эксклюзив

сша

россия

сми

журналисты

мария захарова

задержание

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Что произошло в аэропорту ВашингтонаВ ночь на 29 октября журналисты "Известий" направлялись в США для освещения президентских выборов в этой стране, которые пройдут 5 ноября. По прилете в Вашингтон съемочную группу задержали прямо в аэропорту.Как рассказала 30 октября в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российское посольство о задержании никто не информировал.Как написала Захарова в своем телеграм-канале, у журналистов изъяли всю аппаратуру и средства связи.Она добавила, что лишенного визы оператора выдворили из США, других журналистов спустя много часов все же впустили в страну, однако без всяких разъяснений и извинений, им была оформлена аккредитация как сотрудникам СМИ с рядом ограничений."Расцениваем произошедшее как очередное грубое нарушение Вашингтоном своих обязательств в сфере обеспечения свободы доступа к информации и плюрализма СМИ", - подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.Захарова отметила, что журналисты "Известий" заранее уведомили американские власти о своих намерениях и получили официальное разрешение на выполнение редакционного задания, поэтому произошедшее с ними можно расценить как "показательную акцию". Ее цель – "недвусмысленно продемонстрировать свою готовность в любой момент задействовать репрессивный аппарат для перекрытия неудобной для себя информации", добавила она."Подобные действия в полной мере укладываются в логику объявленной действующей Администрацией глобальной кампании против российских СМИ и журналистов, напрямую противоречащей не только международным обязательствам США, но и положениям собственной Конституции", - рассказала Захарова.Без надлежащей реакции с российской стороны произвол американских властей не останется, заверила она.Америка против российских журналистовНынешние власти Соединенных Штатов давно и с упорством, достойным лучшего применения ведут кампанию против журналистов из РФ. Помимо относительно мелких пакостей в виде отзыва разрешений на въезд, а теперь еще и унизительных допросов, в борьбе с российскими СМИ задействуют тяжелую артиллерию в виде первых лиц государства.Месяц назад госсекретарь Энтони Блинкен не пожалел своего времени, чтобы убедить мир в том, что канал RT "обладает кибервозможностями и задействован в скрытых информационных операциях, операциях влияния, а также в военных закупках".По версии Блинкена, RT – это не просто телеканал, а чуть ли не филиал российских спецслужб, который с их легкой руки обладает возможностью проводить кибероперации, вмешиваться в выборы по всему земному шару и дестабилизировать обстановку даже в самих Соединенных Штатах.Одними измышлизмами глава Госдепа не ограничился, объявив об очередной порции санкций в отношении российских журналистов. Также он пообещал начать целую кампанию в других странах, в ходе которой ходоки из западных посольств будут убеждать власти тех или иных стран не иметь со СМИ из России никаких дел.На подпевках у американского госсекретаря выступили его британские коллеги, которые поспешили вставить свои пять копеек и заявили, что RT из "рупора российской дезинформации мутировала в еще более вредную организацию". В российском СМИ они увидели угрозу "подрыва коллективной безопасности" Запада.Что теперьНе нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что такие треволнения в американской чиновничьей среде по поводу российских каналов и прессы связаны с предстоящими выборами президента.Четыре года назад страшилкой про "российское вмешательство" объединенный фронт демократов, либералов и отщепенцев-республиканцев пытался бить по Дональду Трампу, в этот раз соломку постелить решили загодя и лепят этот старый миф на новый лад уже сейчас.Соединенные Штаты сегодня – это больше не про свободу СМИ. Инцидент с журналистами "Известий" показал, что от этой страны теперь можно ждать любых провокаций.Что происходит в США за неделю до выборов - в материале издания Украина.ру Трамп обещает раскрыть важный секрет, а у Харрис появилось тайное оружие.

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эксклюзив, сша, россия, сми, журналисты, мария захарова, задержание