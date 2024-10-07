https://ukraina.ru/20241007/1057917470.html

Герой России: "Прибывшие мигранты становятся на путь преступности или радикализма"

Герой России: "Прибывшие мигранты становятся на путь преступности или радикализма" - 07.10.2024 Украина.ру

Герой России: "Прибывшие мигранты становятся на путь преступности или радикализма"

Не все прибывающие в Россию лояльны ей – есть и те, кто попадает под негативное влияние диаспор. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой

2024-10-07T04:20

2024-10-07T04:20

2024-10-07T04:20

новости

россия

средняя азия

европа

офицеры россии

следственный комитет

мигранты

трудовые мигранты

миграция

миграционная служба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101800/18/1018001820_0:221:2853:1826_1920x0_80_0_0_6385500d777dec9042ecb1f60dd191cd.jpg

"У нас есть серьезная проблем с интеграцией мигрантов из Средней Азии, - констатировал Липовой. - Когда они пересекают границу в российском аэропорту, они клянутся в любви к России и российским законам. Но потом, когда они попадают в среду расплодившихся диаспор, которые вроде бы должны помогать им освоиться на новом месте, получается обратный эффект. Прибывшие мигранты становятся на путь преступности или радикализма".Такое развитие ситуации, отметил Липовой, создаёт для российского общества серьёзную угрозу безопасности. Власти это видят, но не всегда реагируют на это быстро и жёстко."Хотя у нас полно информации, что создаются подпольные ваххабитские центры, которые превращают законопослушных граждан в боевиков и готовят их к терактам. Наши правоохранители и спецслужбы работают над тем, чтобы ликвидировать эти рассадники и вычислять тех, кто приезжает сюда вербовать людей вести войну против России на территории России", - сказал председатель президиума организации "Офицеры России".Полный текст интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Следственный комитет предупредил петербуржцев о появлении "молодежных банд приезжих"

россия

средняя азия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, средняя азия, европа, офицеры россии, следственный комитет, мигранты, трудовые мигранты, миграция, миграционная служба, диаспора, преступность, радикалы, радикализм, исламисты