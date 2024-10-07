Герой России: "Прибывшие мигранты становятся на путь преступности или радикализма" - 07.10.2024 Украина.ру
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Герой России: "Прибывшие мигранты становятся на путь преступности или радикализма"
Герой России: "Прибывшие мигранты становятся на путь преступности или радикализма" - 07.10.2024 Украина.ру
Герой России: "Прибывшие мигранты становятся на путь преступности или радикализма"
Не все прибывающие в Россию лояльны ей – есть и те, кто попадает под негативное влияние диаспор. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
2024-10-07T04:20
2024-10-07T04:20
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"У нас есть серьезная проблем с интеграцией мигрантов из Средней Азии, - констатировал Липовой. - Когда они пересекают границу в российском аэропорту, они клянутся в любви к России и российским законам. Но потом, когда они попадают в среду расплодившихся диаспор, которые вроде бы должны помогать им освоиться на новом месте, получается обратный эффект. Прибывшие мигранты становятся на путь преступности или радикализма".Такое развитие ситуации, отметил Липовой, создаёт для российского общества серьёзную угрозу безопасности. Власти это видят, но не всегда реагируют на это быстро и жёстко."Хотя у нас полно информации, что создаются подпольные ваххабитские центры, которые превращают законопослушных граждан в боевиков и готовят их к терактам. Наши правоохранители и спецслужбы работают над тем, чтобы ликвидировать эти рассадники и вычислять тех, кто приезжает сюда вербовать людей вести войну против России на территории России", - сказал председатель президиума организации "Офицеры России".Полный текст интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Следственный комитет предупредил петербуржцев о появлении "молодежных банд приезжих"
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новости, россия, средняя азия, европа, офицеры россии, следственный комитет, мигранты, трудовые мигранты, миграция, миграционная служба, диаспора, преступность, радикалы, радикализм, исламисты
Новости, Россия, Средняя Азия, Европа, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, Следственный комитет, мигранты, трудовые мигранты, миграция, миграционная служба, диаспора, преступность, радикалы, радикализм, Исламисты

Герой России: "Прибывшие мигранты становятся на путь преступности или радикализма"

04:20 07.10.2024
 
© РИА Новости . Константин Родиков / Перейти в фотобанкРейд миграционного патруля в Москве
Рейд миграционного патруля в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Константин Родиков
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Не все прибывающие в Россию лояльны ей – есть и те, кто попадает под негативное влияние диаспор. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
"У нас есть серьезная проблем с интеграцией мигрантов из Средней Азии, - констатировал Липовой. - Когда они пересекают границу в российском аэропорту, они клянутся в любви к России и российским законам. Но потом, когда они попадают в среду расплодившихся диаспор, которые вроде бы должны помогать им освоиться на новом месте, получается обратный эффект. Прибывшие мигранты становятся на путь преступности или радикализма".
Такое развитие ситуации, отметил Липовой, создаёт для российского общества серьёзную угрозу безопасности. Власти это видят, но не всегда реагируют на это быстро и жёстко.
"Хотя у нас полно информации, что создаются подпольные ваххабитские центры, которые превращают законопослушных граждан в боевиков и готовят их к терактам. Наши правоохранители и спецслужбы работают над тем, чтобы ликвидировать эти рассадники и вычислять тех, кто приезжает сюда вербовать людей вести войну против России на территории России", - сказал председатель президиума организации "Офицеры России".
Полный текст интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго читайте на сайте Украина.ру
Ранее на эту тему: Следственный комитет предупредил петербуржцев о появлении "молодежных банд приезжих"
 
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