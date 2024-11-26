https://ukraina.ru/20241126/1059207190.html
Днепропетровск - это только начало. Когда русский "Орешник" прилетит по Румынии и Польше - Евсеев
Днепропетровск - это только начало. Когда русский "Орешник" прилетит по Румынии и Польше - Евсеев - 26.11.2024 Украина.ру
Днепропетровск - это только начало. Когда русский "Орешник" прилетит по Румынии и Польше - Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на линии фронта, рассказал о том, как русский "Орешник" повлияет на ход противостояния России с Украиной и с Западом, оценил обстановку на различных направлениях и положение ВСУ
2024-11-26T09:12
2024-11-26T09:12
2024-11-26T09:13
владимир евсеев
украина
россия
запад
вооруженные силы украины
снг
вс рф
владимир путин
"орешник"
владимир зеленский
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Также он дал прогноз на несколько ближайших месяцев и назвал приоритеты для ВС России:00:28 – О сочетании дистанционной войны и большой политики и роли "Орешника" в противостоянии России с Украиной и с Западом.03:42 - Где ещё Россия может применить "Орешник"? 06:03 – О продвижении ВС России на Курском направлении и потерях ВСУ.10:26 – К чему готовятся Запад и ВСУ?13:00 – Об обстановке в Донбассе.16:03 - Об изменениях в тактике ВС России и продвижении в Донбассе.18:18 – О ситуации в ВСУ.20:35 – Прогноз по развитию ситуации на линии фронта и приоритеты для ВС России.* В интервью упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России.
украина
россия
запад
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир евсеев, украина, россия, запад, вооруженные силы украины, снг, вс рф, владимир путин, "орешник", владимир зеленский, ракеты, война, спецоперация, сво, выборы, эммануэль макрон, дональд трамп, израиль, видео, видео
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Днепропетровск - это только начало. Когда русский "Орешник" прилетит по Румынии и Польше - Евсеев
09:12 26.11.2024 (обновлено: 09:13 26.11.2024)
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на линии фронта, рассказал о том, как русский "Орешник" повлияет на ход противостояния России с Украиной и с Западом, оценил обстановку на различных направлениях и положение ВСУ
Также он дал прогноз на несколько ближайших месяцев и назвал приоритеты для ВС России:
00:28 – О сочетании дистанционной войны и большой политики и роли "Орешника" в противостоянии России с Украиной и с Западом.
03:42 - Где ещё Россия может применить "Орешник"?
06:03 – О продвижении ВС России на Курском направлении и потерях ВСУ.
10:26 – К чему готовятся Запад и ВСУ?
13:00 – Об обстановке в Донбассе.
16:03 - Об изменениях в тактике ВС России и продвижении в Донбассе.
18:18 – О ситуации в ВСУ.
20:35 – Прогноз по развитию ситуации на линии фронта и приоритеты для ВС России.
* В интервью упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России.