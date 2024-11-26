https://ukraina.ru/20241126/1059207190.html

Днепропетровск - это только начало. Когда русский "Орешник" прилетит по Румынии и Польше - Евсеев

Днепропетровск - это только начало. Когда русский "Орешник" прилетит по Румынии и Польше - Евсеев - 26.11.2024 Украина.ру

Днепропетровск - это только начало. Когда русский "Орешник" прилетит по Румынии и Польше - Евсеев

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на линии фронта, рассказал о том, как русский "Орешник" повлияет на ход противостояния России с Украиной и с Западом, оценил обстановку на различных направлениях и положение ВСУ

2024-11-26T09:12

2024-11-26T09:12

2024-11-26T09:13

владимир евсеев

украина

россия

запад

вооруженные силы украины

снг

вс рф

владимир путин

"орешник"

владимир зеленский

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Также он дал прогноз на несколько ближайших месяцев и назвал приоритеты для ВС России:00:28 – О сочетании дистанционной войны и большой политики и роли "Орешника" в противостоянии России с Украиной и с Западом.03:42 - Где ещё Россия может применить "Орешник"? 06:03 – О продвижении ВС России на Курском направлении и потерях ВСУ.10:26 – К чему готовятся Запад и ВСУ?13:00 – Об обстановке в Донбассе.16:03 - Об изменениях в тактике ВС России и продвижении в Донбассе.18:18 – О ситуации в ВСУ.20:35 – Прогноз по развитию ситуации на линии фронта и приоритеты для ВС России.* В интервью упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России.

украина

россия

запад

израиль

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