https://ukraina.ru/20241125/1059176829.html

"План мести": СМИ узнали о новом украинском "сюрпризе" от старого президента США

"План мести": СМИ узнали о новом украинском "сюрпризе" от старого президента США - 25.11.2024 Украина.ру

"План мести": СМИ узнали о новом украинском "сюрпризе" от старого президента США

Действующий президент США Джо Байден намерен успеть поставить Украине еще и новые дальнобойные ракеты JASSM. Это его "план мести". Такое мнение 25 ноября в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз

2024-11-25T11:20

2024-11-25T11:20

2024-11-25T11:20

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На прошлой неделе британское агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что США близки к соглашению о поставке Украине крылатых дальнобойных ракет класса "воздух — земля" JASSM, при этом окончательного решения на этот счет еще не принято.США поднимают ставки, судьба "Южмаша"В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".Чуть больше недели назад президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать ракеты американского производства для ударов вглубь России. Буквально через день ВСУ впервые применили баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФЕще через день киевский режим обстрелял западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а спустя еще сутки две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.Еще по теме: Песков: "Администрация Байдена — это партия войны, они будут делать все, чтобы война не заканчивалась".

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новости, украина, сша, россия, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ракеты, дальнобойные ракеты, ракетный удар, удары