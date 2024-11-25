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"Демайданизация" и без президента: украинский депутат в СИЗО пишет программу идеологических реформ
"Демайданизация" и без президента: украинский депутат в СИЗО пишет программу идеологических реформ - 25.11.2024 Украина.ру
"Демайданизация" и без президента: украинский депутат в СИЗО пишет программу идеологических реформ
Упразднить пост президента и пересмотреть все решения с 2014 года предложено в программе реформ, которую в киевском следственном изоляторе составляет оппозиционный депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале
2024-11-25T10:58
2024-11-25T10:58
2024-11-25T10:58
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александр дубинский
владимир зеленский
сизо
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"Так уж получилось, что мы вместе с читателями моего канала начали писать программу если не политического проекта, то идеологических реформ, необходимых для сохранения Украины", - сообщил Дубинский.В программе предложено упразднение поста президента (с изменениями в конституции) и устранение влияния иноагентов ("соросят"). К обсуждению депутат предложил ещё три пункта."Демайданизация Украины" предполагает ревизию всех решений, принятых с 2014 года, которые приводят к разобщению - в языковой, культурной, религиозной, образовательной сферах, упразднение набсоветов с иностранцами. Также предложено исключить из украниской конституции "устремление в НАТО"."Направление свободных ресурсов (фондов) государства на стимулирование семьи и рождаемости коренных граждан Украины", - сказано в пятом пункте.Арестованный депутат украинского парламента Александр Дубинский позиционирует себя политзаключенным, трампистом, лидером движения анти-Сорос на Украине, брошенным в тюрьму по личному указанию Владимира Зеленского.Накануне Украинский депутат опубликовал обращение к Зеленскому узника киевского концлагеря СБУ Также на эту тему: Если убрать Зеленского, то ничего не изменится. Украинские эксперты бессмысленно ищут пути спасения
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новости, украина, александр дубинский, владимир зеленский, сизо, нато, конституция, реформа
Новости, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, СИЗО, НАТО, Конституция, реформа
"Демайданизация" и без президента: украинский депутат в СИЗО пишет программу идеологических реформ
Упразднить пост президента и пересмотреть все решения с 2014 года предложено в программе реформ, которую в киевском следственном изоляторе составляет оппозиционный депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале