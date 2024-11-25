https://ukraina.ru/20241125/1059172208.html

Если убрать Зеленского, то ничего не изменится. Украинские эксперты бессмысленно ищут пути спасения

Если убрать Зеленского, то ничего не изменится. Украинские эксперты бессмысленно ищут пути спасения - 25.11.2024 Украина.ру

Если убрать Зеленского, то ничего не изменится. Украинские эксперты бессмысленно ищут пути спасения

На Украине задумались над тем, что на самом деле произошло на так называемом "Евромайдане" в 2014 году и можно ли еще свернуть с гибельного для страны курса.

2024-11-25T06:25

2024-11-25T06:25

2024-11-25T06:25

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татьяна монтян

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То, что майданный курс Украины гибелен для неё, да и не только для неё, понимают многие. Но не все.Как отметила в своем блоге украинская юрист и общественный деятель Татьяна Монтян, "...одиннадцать лет назад была сдвинута самая крошечная, казалось бы, костяшка домино, и вот уже близка к падению последняя, самая огромная, грозящая сжечь планету в ядерном пожаре".По её словам, "множество кастрюлеголовых до сих пор героизируют Майдан, отказываясь признавать, что его промежуточным финишем уже стала полная утрата государственности и превращение Украины в квазигосударственное образование Салорейх, а также демографическая катастрофа".Вероятно, им просто невыносимо думать о последствиях и о том, что "это в том числе и из-за них погибли, остались калеками, стали беженцами — миллионы людей, которые хотели просто_жить, но оказались затянутыми в воронку уничтожения...", - предположила Монтян.Итак, для многих гибельность курса Киева очевидна. Но как этот курс изменить?Для спасения недостаточно убрать Зеленского, считает находящийся уже более года в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, система не изменится, если заменить его на кого-то другого - "изменится только лицо на портрете и бенефициары расхищения вокруг него"."Условно, если завтра выбрать президента (бывшего главкома ВСУ, ныне украинского посла в Лондоне — Ред.) Залужного, который по уши в британских интересах - то не изменится ровно ничего.Останутся те же депутаты, те же чиновники, те же мусора и судьи. Те же политические эксперты и ломы. Те же Кучма-Пинчук, Левочкин и Ахметов за кадром.То есть, не изменится ничего в конструкции, которая возникла и установлена за деньги США и ЕС с 2014 года", - написал Дубинский в своём телеграм-канале.Нардеп считает, что поэтому бессмысленно требовать замены одного только Зеленского - "прежде всего, нужна деконструкция тех "ценностей", которые были внедрены в Украине после Майдана".По его мнению, "без демонтажа системы внешнего влияния - все усилия будут бесплодными".Пока реальным демонтажом этой системы занимаются ВС РФ, а внутри страны идеология Еромайдана рассыпается де-факто. На минувшей неделе на подконтрольной Киеву территории отмечали так называемый "День Достоинства и Свободы".Где теперь достоинство и где свобода? Об этом исчерпывающе высказался покинувший страну украинский журналист и общественный деятель Анатолий Шарий. По его словам, отметить этот день украинским мужчинам стоит "смелой прогулкой мимо поста ЦВК, как положено человеку с собственным достоинством". Или выездом за границу, как и положено свободным людям"."А вообще, это мерзкая помойка майдан - это точка отсчёта для Украины, после - только вниз", - констатировал Шарий в своём блоге.Действительно, постмайданная Украина представляет из себя совсем не то, что обещали на Майдане, точнее — на майданах (к развалу и гибели страну вели долго и умело). Обещали европейские зарплаты и процветание — а получили разорение. Обещали свободу — а получили закрепощение в буквальном смысле этого слова. Про демократию в стране, где отказались от выборов, где действуют концлагеря СБУ, где мужчины боятся выходить на улицу, говорить вообще не приходится.Вспомним дело Гонгадзе, вспомним, сколько, начиная с первого "оранжевого" майдана, было криков о цензуре, об ущемлении свободы слова. На самом деле цензура если и была, то только в каких-то моментах. И ущемления случались, но, если сравнивать с днём сегодняшним, то каждый сам может сделать вывод, когда свободы у украинцев было больше.Выводы, впрочем, делают не все. Сейчас о безопасности украинских и российских журналистов те, кто так долго и с упоением рассказывал нам о каких-то "стандартах", вспоминают только исходя из политической целесообразности. Или вообще не вспоминают.Так, ряд стран Глобального Юга потребовали переработать доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов в 2022-2023 годах, поскольку официальная информация о погибших российских журналистах не была там учтена. Об этом сообщил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, замалчивание и неиспользование такой информации нарушает принципы этой международной организации.Доклад не был принят, такое произошло впервые, отметил Аляутдинов.О странностях в поведении ЮНЕСКО пишет в своем блоге экс-депутат Верховной Рады, публицист и политический аналитик Олег Царёв. Он тоже напомнил, что Россия отвергла доклад организации о безопасности журналистов."Наш МИД (МИД России — Ред.) выразил возмущение тем, что в ЮНЕСКО "продолжают демонстративно игнорировать" преступления Киева против журналистов РФ, "включая целенаправленные убийства, теракты и покушения на жизни". Уверен, что в их докладе и о преступлениях Киева против их собственных журналистов ничего не сказано", - отметил политик.Он продолжил: "На фото Дмитрий Скворцов - мой товарищ, православный публицист. Не нарушал законы Украины. Писал правду. Про русскую церковь. Про её преследование. Про то, что русские и украинцы — один народ. Понял, что за правду неминуемо пострадает. Укрылся в монастыре в Бортничах в храме Свято-Благовещенского монастыря. Там его и арестовали. Находится уже, по-моему, около года в СИЗО. Предъявить нечего. Но не отпускают".Для многих журналистов издания Украина.ру Дмитрий Скворцов тоже друг и хороший товарищ. Его содержание под стражей без каких-либо на то правовых оснований мы считаем очередным преступлением киевского режима. И требуем от международных журналистских и правозащитных организаций вспомнить, наконец-то, о том, зачем они вообще были созданы, вспомнить - и добиваться освобождения православного журналиста.Более подробно о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в иатериале "Украинцы, вы – расходный материал". Украинские эксперты и политики о смысле войны

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украина, киев, россия, владимир зеленский, татьяна монтян, александр дубинский, юнеско, мид, верховная рада, эксклюзив