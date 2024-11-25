Если убрать Зеленского, то ничего не изменится. Украинские эксперты бессмысленно ищут пути спасения - 25.11.2024 Украина.ру
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Если убрать Зеленского, то ничего не изменится. Украинские эксперты бессмысленно ищут пути спасения
Если убрать Зеленского, то ничего не изменится. Украинские эксперты бессмысленно ищут пути спасения - 25.11.2024 Украина.ру
Если убрать Зеленского, то ничего не изменится. Украинские эксперты бессмысленно ищут пути спасения
На Украине задумались над тем, что на самом деле произошло на так называемом "Евромайдане" в 2014 году и можно ли еще свернуть с гибельного для страны курса.
2024-11-25T06:25
2024-11-25T06:25
украина
киев
россия
владимир зеленский
татьяна монтян
александр дубинский
юнеско
мид
верховная рада
эксклюзив
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То, что майданный курс Украины гибелен для неё, да и не только для неё, понимают многие. Но не все.Как отметила в своем блоге украинская юрист и общественный деятель Татьяна Монтян, "...одиннадцать лет назад была сдвинута самая крошечная, казалось бы, костяшка домино, и вот уже близка к падению последняя, самая огромная, грозящая сжечь планету в ядерном пожаре".По её словам, "множество кастрюлеголовых до сих пор героизируют Майдан, отказываясь признавать, что его промежуточным финишем уже стала полная утрата государственности и превращение Украины в квазигосударственное образование Салорейх, а также демографическая катастрофа".Вероятно, им просто невыносимо думать о последствиях и о том, что "это в том числе и из-за них погибли, остались калеками, стали беженцами — миллионы людей, которые хотели просто_жить, но оказались затянутыми в воронку уничтожения...", - предположила Монтян.Итак, для многих гибельность курса Киева очевидна. Но как этот курс изменить?Для спасения недостаточно убрать Зеленского, считает находящийся уже более года в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, система не изменится, если заменить его на кого-то другого - "изменится только лицо на портрете и бенефициары расхищения вокруг него"."Условно, если завтра выбрать президента (бывшего главкома ВСУ, ныне украинского посла в Лондоне — Ред.) Залужного, который по уши в британских интересах - то не изменится ровно ничего.Останутся те же депутаты, те же чиновники, те же мусора и судьи. Те же политические эксперты и ломы. Те же Кучма-Пинчук, Левочкин и Ахметов за кадром.То есть, не изменится ничего в конструкции, которая возникла и установлена за деньги США и ЕС с 2014 года", - написал Дубинский в своём телеграм-канале.Нардеп считает, что поэтому бессмысленно требовать замены одного только Зеленского - "прежде всего, нужна деконструкция тех "ценностей", которые были внедрены в Украине после Майдана".По его мнению, "без демонтажа системы внешнего влияния - все усилия будут бесплодными".Пока реальным демонтажом этой системы занимаются ВС РФ, а внутри страны идеология Еромайдана рассыпается де-факто. На минувшей неделе на подконтрольной Киеву территории отмечали так называемый "День Достоинства и Свободы".Где теперь достоинство и где свобода? Об этом исчерпывающе высказался покинувший страну украинский журналист и общественный деятель Анатолий Шарий. По его словам, отметить этот день украинским мужчинам стоит "смелой прогулкой мимо поста ЦВК, как положено человеку с собственным достоинством". Или выездом за границу, как и положено свободным людям"."А вообще, это мерзкая помойка майдан - это точка отсчёта для Украины, после - только вниз", - констатировал Шарий в своём блоге.Действительно, постмайданная Украина представляет из себя совсем не то, что обещали на Майдане, точнее — на майданах (к развалу и гибели страну вели долго и умело). Обещали европейские зарплаты и процветание — а получили разорение. Обещали свободу — а получили закрепощение в буквальном смысле этого слова. Про демократию в стране, где отказались от выборов, где действуют концлагеря СБУ, где мужчины боятся выходить на улицу, говорить вообще не приходится.Вспомним дело Гонгадзе, вспомним, сколько, начиная с первого "оранжевого" майдана, было криков о цензуре, об ущемлении свободы слова. На самом деле цензура если и была, то только в каких-то моментах. И ущемления случались, но, если сравнивать с днём сегодняшним, то каждый сам может сделать вывод, когда свободы у украинцев было больше.Выводы, впрочем, делают не все. Сейчас о безопасности украинских и российских журналистов те, кто так долго и с упоением рассказывал нам о каких-то "стандартах", вспоминают только исходя из политической целесообразности. Или вообще не вспоминают.Так, ряд стран Глобального Юга потребовали переработать доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов в 2022-2023 годах, поскольку официальная информация о погибших российских журналистах не была там учтена. Об этом сообщил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, замалчивание и неиспользование такой информации нарушает принципы этой международной организации.Доклад не был принят, такое произошло впервые, отметил Аляутдинов.О странностях в поведении ЮНЕСКО пишет в своем блоге экс-депутат Верховной Рады, публицист и политический аналитик Олег Царёв. Он тоже напомнил, что Россия отвергла доклад организации о безопасности журналистов."Наш МИД (МИД России — Ред.) выразил возмущение тем, что в ЮНЕСКО "продолжают демонстративно игнорировать" преступления Киева против журналистов РФ, "включая целенаправленные убийства, теракты и покушения на жизни". Уверен, что в их докладе и о преступлениях Киева против их собственных журналистов ничего не сказано", - отметил политик.Он продолжил: "На фото Дмитрий Скворцов - мой товарищ, православный публицист. Не нарушал законы Украины. Писал правду. Про русскую церковь. Про её преследование. Про то, что русские и украинцы — один народ. Понял, что за правду неминуемо пострадает. Укрылся в монастыре в Бортничах в храме Свято-Благовещенского монастыря. Там его и арестовали. Находится уже, по-моему, около года в СИЗО. Предъявить нечего. Но не отпускают".Для многих журналистов издания Украина.ру Дмитрий Скворцов тоже друг и хороший товарищ. Его содержание под стражей без каких-либо на то правовых оснований мы считаем очередным преступлением киевского режима. И требуем от международных журналистских и правозащитных организаций вспомнить, наконец-то, о том, зачем они вообще были созданы, вспомнить - и добиваться освобождения православного журналиста.Более подробно о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в иатериале "Украинцы, вы – расходный материал". Украинские эксперты и политики о смысле войны
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Сергей Зуев
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, киев, россия, владимир зеленский, татьяна монтян, александр дубинский, юнеско, мид, верховная рада, эксклюзив
Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Татьяна Монтян, Александр Дубинский, ЮНЕСКО, МИД, Верховная Рада, Эксклюзив

Если убрать Зеленского, то ничего не изменится. Украинские эксперты бессмысленно ищут пути спасения

06:25 25.11.2024
 
© Украина.руКоллаж: что говорят эксперты
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Украина.ру
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Сергей Зуев
Все материалы
На Украине задумались над тем, что на самом деле произошло на так называемом "Евромайдане" в 2014 году и можно ли еще свернуть с гибельного для страны курса.
То, что майданный курс Украины гибелен для неё, да и не только для неё, понимают многие. Но не все.
Как отметила в своем блоге украинская юрист и общественный деятель Татьяна Монтян, "...одиннадцать лет назад была сдвинута самая крошечная, казалось бы, костяшка домино, и вот уже близка к падению последняя, самая огромная, грозящая сжечь планету в ядерном пожаре".
По её словам, "множество кастрюлеголовых до сих пор героизируют Майдан, отказываясь признавать, что его промежуточным финишем уже стала полная утрата государственности и превращение Украины в квазигосударственное образование Салорейх, а также демографическая катастрофа".
Вероятно, им просто невыносимо думать о последствиях и о том, что "это в том числе и из-за них погибли, остались калеками, стали беженцами — миллионы людей, которые хотели просто_жить, но оказались затянутыми в воронку уничтожения...", - предположила Монтян.
Итак, для многих гибельность курса Киева очевидна. Но как этот курс изменить?
Для спасения недостаточно убрать Зеленского, считает находящийся уже более года в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, система не изменится, если заменить его на кого-то другого - "изменится только лицо на портрете и бенефициары расхищения вокруг него".

"Условно, если завтра выбрать президента (бывшего главкома ВСУ, ныне украинского посла в Лондоне — Ред.) Залужного, который по уши в британских интересах - то не изменится ровно ничего.

Останутся те же депутаты, те же чиновники, те же мусора и судьи. Те же политические эксперты и ломы. Те же Кучма-Пинчук, Левочкин и Ахметов за кадром.

То есть, не изменится ничего в конструкции, которая возникла и установлена за деньги США и ЕС с 2014 года", - написал Дубинский в своём телеграм-канале.

Нардеп считает, что поэтому бессмысленно требовать замены одного только Зеленского - "прежде всего, нужна деконструкция тех "ценностей", которые были внедрены в Украине после Майдана".
По его мнению, "без демонтажа системы внешнего влияния - все усилия будут бесплодными".
Пока реальным демонтажом этой системы занимаются ВС РФ, а внутри страны идеология Еромайдана рассыпается де-факто. На минувшей неделе на подконтрольной Киеву территории отмечали так называемый "День Достоинства и Свободы".

Где теперь достоинство и где свобода? Об этом исчерпывающе высказался покинувший страну украинский журналист и общественный деятель Анатолий Шарий. По его словам, отметить этот день украинским мужчинам стоит "смелой прогулкой мимо поста ЦВК, как положено человеку с собственным достоинством". Или выездом за границу, как и положено свободным людям".

"А вообще, это мерзкая помойка майдан - это точка отсчёта для Украины, после - только вниз", - констатировал Шарий в своём блоге.
Действительно, постмайданная Украина представляет из себя совсем не то, что обещали на Майдане, точнее — на майданах (к развалу и гибели страну вели долго и умело). Обещали европейские зарплаты и процветание — а получили разорение. Обещали свободу — а получили закрепощение в буквальном смысле этого слова. Про демократию в стране, где отказались от выборов, где действуют концлагеря СБУ, где мужчины боятся выходить на улицу, говорить вообще не приходится.
Вспомним дело Гонгадзе, вспомним, сколько, начиная с первого "оранжевого" майдана, было криков о цензуре, об ущемлении свободы слова. На самом деле цензура если и была, то только в каких-то моментах. И ущемления случались, но, если сравнивать с днём сегодняшним, то каждый сам может сделать вывод, когда свободы у украинцев было больше.
Выводы, впрочем, делают не все. Сейчас о безопасности украинских и российских журналистов те, кто так долго и с упоением рассказывал нам о каких-то "стандартах", вспоминают только исходя из политической целесообразности. Или вообще не вспоминают.
Так, ряд стран Глобального Юга потребовали переработать доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов в 2022-2023 годах, поскольку официальная информация о погибших российских журналистах не была там учтена. Об этом сообщил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, замалчивание и неиспользование такой информации нарушает принципы этой международной организации.
Доклад не был принят, такое произошло впервые, отметил Аляутдинов.
О странностях в поведении ЮНЕСКО пишет в своем блоге экс-депутат Верховной Рады, публицист и политический аналитик Олег Царёв. Он тоже напомнил, что Россия отвергла доклад организации о безопасности журналистов.
"Наш МИД (МИД России — Ред.) выразил возмущение тем, что в ЮНЕСКО "продолжают демонстративно игнорировать" преступления Киева против журналистов РФ, "включая целенаправленные убийства, теракты и покушения на жизни". Уверен, что в их докладе и о преступлениях Киева против их собственных журналистов ничего не сказано", - отметил политик.

Он продолжил: "На фото Дмитрий Скворцов - мой товарищ, православный публицист. Не нарушал законы Украины. Писал правду. Про русскую церковь. Про её преследование. Про то, что русские и украинцы — один народ. Понял, что за правду неминуемо пострадает. Укрылся в монастыре в Бортничах в храме Свято-Благовещенского монастыря. Там его и арестовали. Находится уже, по-моему, около года в СИЗО. Предъявить нечего. Но не отпускают".
Для многих журналистов издания Украина.ру Дмитрий Скворцов тоже друг и хороший товарищ. Его содержание под стражей без каких-либо на то правовых оснований мы считаем очередным преступлением киевского режима. И требуем от международных журналистских и правозащитных организаций вспомнить, наконец-то, о том, зачем они вообще были созданы, вспомнить - и добиваться освобождения православного журналиста.
Более подробно о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в иатериале "Украинцы, вы – расходный материал". Украинские эксперты и политики о смысле войны
 
УкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийТатьяна МонтянАлександр ДубинскийЮНЕСКОМИДВерховная РадаЭксклюзив
 
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