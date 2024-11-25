Российские дроны уничтожили автомобиль для эвакуации ВСУ на Курском направлении
09:03 25.11.2024 (обновлено: 09:20 25.11.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПолевой учебный центр "Небесный воин" ЦВО по подготовке операторов и перехватчиков БПЛА
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения автомобильной техники ВСУ расчетами FPV-дронов на Курском направлении
Разведывательные БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ "Рубикон" обнаружили автомобили, задействованные в переброске военнослужащих и вооружения ВСУ.
Данные о целях оперативно передали ударным средствам.
"Один из расчетов FPV-дрона Центра "Рубикон" уничтожил автомобиль, который предназначался для эвакуации противника, вторым расчетом FPV-дрона грузовой автомобиль ВСУ был уничтожен во время совершения марша. Средствами объективного контроля зафиксировано прямое попадание по целям", - уточнили в МО РФ.
Подробнее об устрашающих дронах ВС РФ - в материале "Паранойя переходит границы": ВСУ истребляют птиц из страха перед российскими дронами на сайте Украина.ру.