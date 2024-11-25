Российские дроны уничтожили автомобиль для эвакуации ВСУ на Курском направлении - 25.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241125/1059174475.html
Российские дроны уничтожили автомобиль для эвакуации ВСУ на Курском направлении
Российские дроны уничтожили автомобиль для эвакуации ВСУ на Курском направлении - 25.11.2024 Украина.ру
Российские дроны уничтожили автомобиль для эвакуации ВСУ на Курском направлении
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения автомобильной техники ВСУ расчетами FPV-дронов на Курском направлении
2024-11-25T09:03
2024-11-25T09:20
новости
россия
вооруженные силы украины
бпла
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050428090_0:352:3015:2048_1920x0_80_0_0_a929126f413fb06b89de0ac821163df2.jpg
Разведывательные БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ "Рубикон" обнаружили автомобили, задействованные в переброске военнослужащих и вооружения ВСУ. Данные о целях оперативно передали ударным средствам.Подробнее об устрашающих дронах ВС РФ - в материале "Паранойя переходит границы": ВСУ истребляют птиц из страха перед российскими дронами на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050428090_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_0208f0fe6806e0576d37ce453de1d3ce.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вооруженные силы украины, бпла, дроны
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, БПЛА, дроны

Российские дроны уничтожили автомобиль для эвакуации ВСУ на Курском направлении

09:03 25.11.2024 (обновлено: 09:20 25.11.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПолевой учебный центр "Небесный воин" ЦВО по подготовке операторов и перехватчиков БПЛА
Полевой учебный центр Небесный воин ЦВО по подготовке операторов и перехватчиков БПЛА - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения автомобильной техники ВСУ расчетами FPV-дронов на Курском направлении
Разведывательные БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ "Рубикон" обнаружили автомобили, задействованные в переброске военнослужащих и вооружения ВСУ.
Данные о целях оперативно передали ударным средствам.
"Один из расчетов FPV-дрона Центра "Рубикон" уничтожил автомобиль, который предназначался для эвакуации противника, вторым расчетом FPV-дрона грузовой автомобиль ВСУ был уничтожен во время совершения марша. Средствами объективного контроля зафиксировано прямое попадание по целям", - уточнили в МО РФ.
Подробнее об устрашающих дронах ВС РФ - в материале "Паранойя переходит границы": ВСУ истребляют птиц из страха перед российскими дронами на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВооруженные силы УкраиныБПЛАдроны
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской области
11:20"План мести": СМИ узнали о новом украинском "сюрпризе" от старого президента США
11:02"Отказался от всего своего имущества, несмотря на протесты матери": в ходе СВО уничтожен финский наемник
10:58"Демайданизация" и без президента: украинский депутат в СИЗО пишет программу идеологических реформ
10:50Житель Волгоградской области помогал ВСУ деньгами — ФСБ
10:26Западных журналистов пустили посмотреть на обломки "Орешника" на Украине
10:05Российские военные рассекают оборону ВСУ в Курахово — Пушилин
09:43Мясорубка, которую нужно остановить. Главное на Украине на утро 25 ноября
09:03Российские дроны уничтожили автомобиль для эвакуации ВСУ на Курском направлении
08:49Киев замер в ожидании возмездия… Куда Россия нанесёт следующий удар – Ермаков
08:23Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово - Рогов
08:07Главное за ночь 25 ноября
08:00Станислав Понятовский: свидетель гибели белого орла в имперской короне
07:52Уолц сказал, когда администрация Трампа займется урегулированием украинского конфликта
07:31Симоньян объяснила, из-за кого Украина потеряла будущее
07:15Украина только на две трети выполнила план мобилизации - Economist
06:32Украина за неделю. Ядерная война отменяется, но обычная — пока нет
06:25Если убрать Зеленского, то ничего не изменится. Украинские эксперты бессмысленно ищут пути спасения
06:15"Она гибнет впустую": Владимир Евсеев объяснил, почему в Курахово Киев бросил на убой элитную бригаду
06:00"ВСУ этого не ожидали": военный эксперт рассказал про успехи армии РФ в Курахово, Купянске и Дзержинске
Лента новостейМолния