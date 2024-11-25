https://ukraina.ru/20241125/1059144925.html

Ставка на Курск: эксперт раскрыл, почему территориальный вопрос остается очень важным для переговоров

Ставка на Курск: эксперт раскрыл, почему территориальный вопрос остается очень важным для переговоров - 25.11.2024 Украина.ру

Ставка на Курск: эксперт раскрыл, почему территориальный вопрос остается очень важным для переговоров

Территориальный вопрос остается очень значимым для будущих переговоров между Россией и Западом. Позиция США во главе с Трампом вряд ли будет заключаться в отдаче всех территорий, на которые сейчас претендует РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый

2024-11-25T03:30

2024-11-25T03:30

2024-11-25T03:30

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дональд трамп

пётр скоробогатый

нато

курская область

плацдарм

переговоры

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По мнению политолога, сейчас идет набор моментов для торга и территориальный вопрос сейчас остается очень значимым для будущих переговоров. Плацдармы ВС РФ на севере Харьковской области имеют как военное, так и политическое значение, добавил он.Хотя еще более значимым является вопрос о вступлении Украины в НАТО, ее будущего статуса и ориентирования на Запад или на Россию. Но все эти вопросы завязаны на территориальный контроль, отметил эксперт.По его словам, у России тоже есть подконтрольные территории, которые можно было бы легко разменять. Например, в Харьковской области. Если бы ВСУ не стояли в Курской области, то и эти территории им бы не на что было менять, указал политолог."И позиция Запада, и позиция Соединенных Штатов с [избранным президентом США Дональдом] Трампом во главе вряд ли будет заключаться в отдаче всех территорий, на которые мы претендуем сегодня, в следующем году. Мы очень принципиально говорим, что никакой заморозки быть не может", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.О рисках военной угрозы для Белоруссии — в материале Татьяны Стоянович "Второй белорусский фронт" против России? Возможно ли вторжение в Белоруссию на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241122/1059125894.html

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новости, россия, сша, запад, дональд трамп, пётр скоробогатый, нато, курская область, плацдарм, переговоры, курск