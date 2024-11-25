Ставка на Курск: эксперт раскрыл, почему территориальный вопрос остается очень важным для переговоров - 25.11.2024 Украина.ру
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Ставка на Курск: эксперт раскрыл, почему территориальный вопрос остается очень важным для переговоров
Ставка на Курск: эксперт раскрыл, почему территориальный вопрос остается очень важным для переговоров - 25.11.2024 Украина.ру
Ставка на Курск: эксперт раскрыл, почему территориальный вопрос остается очень важным для переговоров
Территориальный вопрос остается очень значимым для будущих переговоров между Россией и Западом. Позиция США во главе с Трампом вряд ли будет заключаться в отдаче всех территорий, на которые сейчас претендует РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
2024-11-25T03:30
2024-11-25T03:30
новости
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пётр скоробогатый
нато
курская область
плацдарм
переговоры
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По мнению политолога, сейчас идет набор моментов для торга и территориальный вопрос сейчас остается очень значимым для будущих переговоров. Плацдармы ВС РФ на севере Харьковской области имеют как военное, так и политическое значение, добавил он.Хотя еще более значимым является вопрос о вступлении Украины в НАТО, ее будущего статуса и ориентирования на Запад или на Россию. Но все эти вопросы завязаны на территориальный контроль, отметил эксперт.По его словам, у России тоже есть подконтрольные территории, которые можно было бы легко разменять. Например, в Харьковской области. Если бы ВСУ не стояли в Курской области, то и эти территории им бы не на что было менять, указал политолог."И позиция Запада, и позиция Соединенных Штатов с [избранным президентом США Дональдом] Трампом во главе вряд ли будет заключаться в отдаче всех территорий, на которые мы претендуем сегодня, в следующем году. Мы очень принципиально говорим, что никакой заморозки быть не может", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.О рисках военной угрозы для Белоруссии — в материале Татьяны Стоянович "Второй белорусский фронт" против России? Возможно ли вторжение в Белоруссию на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, запад, дональд трамп, пётр скоробогатый, нато, курская область, плацдарм, переговоры, курск
Новости, Россия, США, Запад, Дональд Трамп, Пётр Скоробогатый, НАТО, Курская область, плацдарм, переговоры, Курск

Ставка на Курск: эксперт раскрыл, почему территориальный вопрос остается очень важным для переговоров

03:30 25.11.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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Территориальный вопрос остается очень значимым для будущих переговоров между Россией и Западом. Позиция США во главе с Трампом вряд ли будет заключаться в отдаче всех территорий, на которые сейчас претендует РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
По мнению политолога, сейчас идет набор моментов для торга и территориальный вопрос сейчас остается очень значимым для будущих переговоров. Плацдармы ВС РФ на севере Харьковской области имеют как военное, так и политическое значение, добавил он.
Хотя еще более значимым является вопрос о вступлении Украины в НАТО, ее будущего статуса и ориентирования на Запад или на Россию. Но все эти вопросы завязаны на территориальный контроль, отметил эксперт.
"Украина становится токсичным активом, и торговаться Дональду Трампу будет сложно. Именно поэтому Запад наращивает какие-то усилия по эскалации, пытаясь приобрести хоть какие-то козыри. Помимо ракет, это, например, очень упорная ставка на Курск", — подчеркнул Скоробогатый.
По его словам, у России тоже есть подконтрольные территории, которые можно было бы легко разменять. Например, в Харьковской области. Если бы ВСУ не стояли в Курской области, то и эти территории им бы не на что было менять, указал политолог.
"И позиция Запада, и позиция Соединенных Штатов с [избранным президентом США Дональдом] Трампом во главе вряд ли будет заключаться в отдаче всех территорий, на которые мы претендуем сегодня, в следующем году. Мы очень принципиально говорим, что никакой заморозки быть не может", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.
О рисках военной угрозы для Белоруссии — в материале Татьяны Стоянович "Второй белорусский фронт" против России? Возможно ли вторжение в Белоруссию на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов интервью
22 ноября, 12:22
Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по ЖешувуУдар "Орешником" по "Южмашу" - это было предупреждение США. Что они будут делать дальше – не знаем. Но эскалация на Украине приведет нас к красной черте, когда напряженность в мире достигнет уровня Карибского кризиса.
 
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