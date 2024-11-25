Кнутов рассказал, как пуск "Орешника" показал Западу, что Россия может ударить по Лондону и Парижу - 25.11.2024 Украина.ру
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Кнутов рассказал, как пуск "Орешника" показал Западу, что Россия может ударить по Лондону и Парижу
Кнутов рассказал, как пуск "Орешника" показал Западу, что Россия может ударить по Лондону и Парижу - 25.11.2024 Украина.ру
Кнутов рассказал, как пуск "Орешника" показал Западу, что Россия может ударить по Лондону и Парижу
Применение новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" говорит о том, что у России появилось новое средство поражения, которое имеет возможность достигнуть любых столиц Европы. Это была демонстрация наших возможностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
2024-11-25T03:00
2024-11-25T03:00
новости
россия
лондон
париж
юрий кнутов
владимир путин
ракеты
"орешник"
европа
нато
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Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом 21 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.По словам эксперта, применение новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник", которая имеет скорость до 10 махов, что препятствует ее перехвату любыми средствами ПВО и ПРО стран НАТО, говорит о том, что у России появилось новое средство поражения, которое имеет возможность достигнуть любых столиц Европы.Так как речь шла о неядерном исполнении, значит, существует головная часть ракеты "Орешник" и в ядерном исполнении, указал он.В обычном исполнении ракета точно отработала по цели. На кадрах видео вспышки легли одна в одну. Это говорит о том, что при нанесении удара по Парижу и Лондону последствия для этих стран будут самые тяжелые, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону на сайте Украина.ру.О других особенностях и нюансах в применении Украиной дальнобойных западных ракет по России — в статье Павла Котова "США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше".
https://ukraina.ru/20241122/1059125894.html
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новости, россия, лондон, париж, юрий кнутов, владимир путин, ракеты, "орешник", европа, нато, пво, днепропетровск, южмаш, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Лондон, Париж, Юрий Кнутов, Владимир Путин, ракеты, "Орешник", Европа, НАТО, ПВО, Днепропетровск, Южмаш, СВО, детали, Спецоперация

Кнутов рассказал, как пуск "Орешника" показал Западу, что Россия может ударить по Лондону и Парижу

03:00 25.11.2024
 
© Фото : "Повернись живим" / Telegramудар по Днепру
удар по Днепру - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : "Повернись живим" / Telegram
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Применение новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" говорит о том, что у России появилось новое средство поражения, которое имеет возможность достигнуть любых столиц Европы. Это была демонстрация наших возможностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом 21 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
По словам эксперта, применение новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник", которая имеет скорость до 10 махов, что препятствует ее перехвату любыми средствами ПВО и ПРО стран НАТО, говорит о том, что у России появилось новое средство поражения, которое имеет возможность достигнуть любых столиц Европы.
Так как речь шла о неядерном исполнении, значит, существует головная часть ракеты "Орешник" и в ядерном исполнении, указал он.
"Это была демонстрация наших возможностей. Пуск показал, что мы можем нанести удар по любой столице Европы. В первую очередь, речь идет о Лондоне и Париже", — подчеркнул Кнутов.
В обычном исполнении ракета точно отработала по цели. На кадрах видео вспышки легли одна в одну. Это говорит о том, что при нанесении удара по Парижу и Лондону последствия для этих стран будут самые тяжелые, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону на сайте Украина.ру.
О других особенностях и нюансах в применении Украиной дальнобойных западных ракет по России — в статье Павла Котова "США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше".
Михаил Поликарпов интервью
22 ноября, 12:22
Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по ЖешувуУдар "Орешником" по "Южмашу" - это было предупреждение США. Что они будут делать дальше – не знаем. Но эскалация на Украине приведет нас к красной черте, когда напряженность в мире достигнет уровня Карибского кризиса.
 
НовостиРоссияЛондонПарижЮрий КнутовВладимир Путинракеты"Орешник"ЕвропаНАТОПВОДнепропетровскЮжмашСВОдеталиСпецоперация
 
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