Кнутов рассказал, как пуск "Орешника" показал Западу, что Россия может ударить по Лондону и Парижу
© Фото : "Повернись живим" / Telegramудар по Днепру
© Фото : "Повернись живим" / Telegram
Применение новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" говорит о том, что у России появилось новое средство поражения, которое имеет возможность достигнуть любых столиц Европы. Это была демонстрация наших возможностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом 21 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
По словам эксперта, применение новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник", которая имеет скорость до 10 махов, что препятствует ее перехвату любыми средствами ПВО и ПРО стран НАТО, говорит о том, что у России появилось новое средство поражения, которое имеет возможность достигнуть любых столиц Европы.
Так как речь шла о неядерном исполнении, значит, существует головная часть ракеты "Орешник" и в ядерном исполнении, указал он.
"Это была демонстрация наших возможностей. Пуск показал, что мы можем нанести удар по любой столице Европы. В первую очередь, речь идет о Лондоне и Париже", — подчеркнул Кнутов.
В обычном исполнении ракета точно отработала по цели. На кадрах видео вспышки легли одна в одну. Это говорит о том, что при нанесении удара по Парижу и Лондону последствия для этих стран будут самые тяжелые, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону на сайте Украина.ру.
О других особенностях и нюансах в применении Украиной дальнобойных западных ракет по России — в статье Павла Котова "США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше".
22 ноября, 12:22Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по ЖешувуУдар "Орешником" по "Южмашу" - это было предупреждение США. Что они будут делать дальше – не знаем. Но эскалация на Украине приведет нас к красной черте, когда напряженность в мире достигнет уровня Карибского кризиса.