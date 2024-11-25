https://ukraina.ru/20241125/1059130606.html

Кнутов рассказал, как пуск "Орешника" показал Западу, что Россия может ударить по Лондону и Парижу

Кнутов рассказал, как пуск "Орешника" показал Западу, что Россия может ударить по Лондону и Парижу - 25.11.2024 Украина.ру

Кнутов рассказал, как пуск "Орешника" показал Западу, что Россия может ударить по Лондону и Парижу

Применение новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" говорит о том, что у России появилось новое средство поражения, которое имеет возможность достигнуть любых столиц Европы. Это была демонстрация наших возможностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов

2024-11-25T03:00

2024-11-25T03:00

2024-11-25T03:00

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Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом 21 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.По словам эксперта, применение новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник", которая имеет скорость до 10 махов, что препятствует ее перехвату любыми средствами ПВО и ПРО стран НАТО, говорит о том, что у России появилось новое средство поражения, которое имеет возможность достигнуть любых столиц Европы.Так как речь шла о неядерном исполнении, значит, существует головная часть ракеты "Орешник" и в ядерном исполнении, указал он.В обычном исполнении ракета точно отработала по цели. На кадрах видео вспышки легли одна в одну. Это говорит о том, что при нанесении удара по Парижу и Лондону последствия для этих стран будут самые тяжелые, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону на сайте Украина.ру.О других особенностях и нюансах в применении Украиной дальнобойных западных ракет по России — в статье Павла Котова "США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше".

https://ukraina.ru/20241122/1059125894.html

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