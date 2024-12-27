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Собянин рассказал, как Москва помогает Донецку и Луганску

Собянин рассказал, как Москва помогает Донецку и Луганску - 27.12.2024 Украина.ру

Собянин рассказал, как Москва помогает Донецку и Луганску

Мэр российской столицы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о помощи Москвы городам-побратимам Донецку и Луганску

2024-12-27T09:34

2024-12-27T09:34

2024-12-27T09:36

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"С 2022 года мы оказываем огромную помощь городам-побратимам Донецку и Луганску. За три года силами городских служб было восстановлено и отремонтировано свыше 4,2 тысячи объектов, в том числе порядка 1,9 тысячи многоквартирных домов и более 200 социальных объектов: школ, детских садов, больниц, поликлиник, МФЦ и домов культуры", - написал Собянин.Он добавил, что нормальные дороги и комфортные автобусы на улицах Донецка и Луганска также являются вкладом Москвы.В этом году специалисты также привели в порядок проспект Ильича в Донецке и улицу Оборонная в Луганске, и три общественных пространства: сквер имени Героев Великой Отечественной войны в Луганске, парк имени Горького и территорию, прилегающую к стадиону "Шахтер" в Донецке.Подробнее о нововведениях в ЛДНР - в материале Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка на сайте Украина.ру.

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новости, донецк, луганск, москва, сергей собянин, владимир путин, "шахтер", лднр