Месть за Курскую область: Кнутов о том, как Киев "компенсировал" свое поражение массовой атакой БПЛА
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
Масштабная атака БПЛА на регионы России — это месть за Курскую область, где ВС РФ нанесли беспрецедентное поражение украинской армии. Украина пытается продемонстрировать американцам, что без их разведданных и техники она может проводить массированные атаки против РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов
В ночь на 11 марта ВСУ совершили крупнейшую с момента начала СВО атаку БПЛА на регионы России. Подразделениями Минобороны РФ было нейтрализовано или уничтожено более 300 беспилотников. В основном ударам подверглись гражданские объекты.
По мнению эксперта, у этой атаки есть несколько аспектов. Первое — это месть за Курскую область, где ВС РФ нанесли беспрецедентное поражение ВСУ. Киевский режим пришел в ярость от этого удара, добавил он.
"Второе. Украина таким образом пытается продемонстрировать американцам, что без их разведданных и техники она может проводить массированные атаки против России", — подчеркнул Кнутов.
Третье: это попытка отвлечь российское население от победы под Курском, считает эксперт. Чтобы жители РФ отвлеклись от темы успешного прохода войск по газовой трубе в тыл врагу под Суджей и переключились на обсуждение атаки БПЛА, добавил Кнутов.
"Таким образом, киевским режим в информационном плане компенсировал поражение в Курской области за счет массовой атаки БПЛА", — резюмировал собеседник издания.
Подробно про масштабную атаку украинских беспилотников — в материале Павла Котова "Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры" на сайте Украина.ру.