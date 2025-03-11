https://ukraina.ru/20250311/1061711708.html

Месть за Курскую область: Кнутов о том, как Киев "компенсировал" свое поражение массовой атакой БПЛА

Месть за Курскую область: Кнутов о том, как Киев "компенсировал" свое поражение массовой атакой БПЛА - 11.03.2025 Украина.ру

Месть за Курскую область: Кнутов о том, как Киев "компенсировал" свое поражение массовой атакой БПЛА

Масштабная атака БПЛА на регионы России — это месть за Курскую область, где ВС РФ нанесли беспрецедентное поражение украинской армии. Украина пытается продемонстрировать американцам, что без их разведданных и техники она может проводить массированные атаки против РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов

2025-03-11T20:45

2025-03-11T20:45

2025-03-11T20:45

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В ночь на 11 марта ВСУ совершили крупнейшую с момента начала СВО атаку БПЛА на регионы России. Подразделениями Минобороны РФ было нейтрализовано или уничтожено более 300 беспилотников. В основном ударам подверглись гражданские объекты.По мнению эксперта, у этой атаки есть несколько аспектов. Первое — это месть за Курскую область, где ВС РФ нанесли беспрецедентное поражение ВСУ. Киевский режим пришел в ярость от этого удара, добавил он.Третье: это попытка отвлечь российское население от победы под Курском, считает эксперт. Чтобы жители РФ отвлеклись от темы успешного прохода войск по газовой трубе в тыл врагу под Суджей и переключились на обсуждение атаки БПЛА, добавил Кнутов."Таким образом, киевским режим в информационном плане компенсировал поражение в Курской области за счет массовой атаки БПЛА", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.Подробно про масштабную атаку украинских беспилотников — в материале Павла Котова "Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250311/1061710914.html

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новости, россия, курская область, украина, юрий кнутов, владимир зеленский, бпла, беспилотники, атака, дроны, суджа, сво, спецоперация