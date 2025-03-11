Месть за Курскую область: Кнутов о том, как Киев "компенсировал" свое поражение массовой атакой БПЛА - 11.03.2025 Украина.ру
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Месть за Курскую область: Кнутов о том, как Киев "компенсировал" свое поражение массовой атакой БПЛА
Месть за Курскую область: Кнутов о том, как Киев "компенсировал" свое поражение массовой атакой БПЛА - 11.03.2025 Украина.ру
Месть за Курскую область: Кнутов о том, как Киев "компенсировал" свое поражение массовой атакой БПЛА
Масштабная атака БПЛА на регионы России — это месть за Курскую область, где ВС РФ нанесли беспрецедентное поражение украинской армии. Украина пытается продемонстрировать американцам, что без их разведданных и техники она может проводить массированные атаки против РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов
2025-03-11T20:45
2025-03-11T20:45
новости
россия
курская область
украина
юрий кнутов
владимир зеленский
бпла
беспилотники
атака
дроны
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В ночь на 11 марта ВСУ совершили крупнейшую с момента начала СВО атаку БПЛА на регионы России. Подразделениями Минобороны РФ было нейтрализовано или уничтожено более 300 беспилотников. В основном ударам подверглись гражданские объекты.По мнению эксперта, у этой атаки есть несколько аспектов. Первое — это месть за Курскую область, где ВС РФ нанесли беспрецедентное поражение ВСУ. Киевский режим пришел в ярость от этого удара, добавил он.Третье: это попытка отвлечь российское население от победы под Курском, считает эксперт. Чтобы жители РФ отвлеклись от темы успешного прохода войск по газовой трубе в тыл врагу под Суджей и переключились на обсуждение атаки БПЛА, добавил Кнутов."Таким образом, киевским режим в информационном плане компенсировал поражение в Курской области за счет массовой атаки БПЛА", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.Подробно про масштабную атаку украинских беспилотников — в материале Павла Котова "Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250311/1061710914.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, курская область, украина, юрий кнутов, владимир зеленский, бпла, беспилотники, атака, дроны, суджа, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Украина, Юрий Кнутов, Владимир Зеленский, БПЛА, беспилотники, атака, дроны, Суджа, СВО, Спецоперация

Месть за Курскую область: Кнутов о том, как Киев "компенсировал" свое поражение массовой атакой БПЛА

20:45 11.03.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Масштабная атака БПЛА на регионы России — это месть за Курскую область, где ВС РФ нанесли беспрецедентное поражение украинской армии. Украина пытается продемонстрировать американцам, что без их разведданных и техники она может проводить массированные атаки против РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов
В ночь на 11 марта ВСУ совершили крупнейшую с момента начала СВО атаку БПЛА на регионы России. Подразделениями Минобороны РФ было нейтрализовано или уничтожено более 300 беспилотников. В основном ударам подверглись гражданские объекты.
По мнению эксперта, у этой атаки есть несколько аспектов. Первое — это месть за Курскую область, где ВС РФ нанесли беспрецедентное поражение ВСУ. Киевский режим пришел в ярость от этого удара, добавил он.
"Второе. Украина таким образом пытается продемонстрировать американцам, что без их разведданных и техники она может проводить массированные атаки против России", — подчеркнул Кнутов.
Третье: это попытка отвлечь российское население от победы под Курском, считает эксперт. Чтобы жители РФ отвлеклись от темы успешного прохода войск по газовой трубе в тыл врагу под Суджей и переключились на обсуждение атаки БПЛА, добавил Кнутов.
"Таким образом, киевским режим в информационном плане компенсировал поражение в Курской области за счет массовой атаки БПЛА", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.
Подробно про масштабную атаку украинских беспилотников — в материале Павла Котова "Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры" на сайте Украина.ру.
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
15:18
ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФРоссийская ПВО обнаружила и сбила 343 украинских БПЛА, в том числе шесть - в районе Курской АЭС. Об этом сообщает Минобороны РФ.
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаЮрий КнутовВладимир ЗеленскийБПЛАбеспилотникиатакадроныСуджаСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
22:03Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы
20:45Месть за Курскую область: Кнутов о том, как Киев "компенсировал" свое поражение массовой атакой БПЛА
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