Кнутов: "ВС РФ надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск" - 11.03.2025 Украина.ру
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Кнутов: "ВС РФ надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск"
Кнутов: "ВС РФ надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск" - 11.03.2025 Украина.ру
Кнутов: "ВС РФ надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск"
Если боевые действия продолжатся, у ВС РФ появится возможность отдельно заниматься Запорожьем, Днепропетровском и Харьковом. Но сейчас необходимо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Юрий Кнутов
2025-03-11T19:15
2025-03-11T19:15
новости
россия
курская область
запорожье
юрий кнутов
наступление
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днепропетровск
сталинград
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После освобождения Курской области российские войска будут либо двигаться в Сумскую область, либо продолжат усиливать наступательный потенциал в Донбассе, рассказал эксперт.Он добавил, что у ВС РФ появится возможность отдельно заниматься Запорожьем, Днепропетровском и Харьковом. Но это перспектива завтрашнего дня. А сейчас надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск, указал эксперт.То есть работает проверенная тактика ВС РФ: не лобовые удары, а окружение, дробление и уничтожение противника. Это примерно то же самое, что делали бойцы под Сталинградом в 1942-1943 годах, добавил Кнутов."В частности, взвод морской пехоты под командованием Евдокии Завалий (единственная женщина-командир) во время Будапештской операции прошла через городскую канализацию в центр города, вышла к зданию, где находился немецкий штаб и захватила в плен командующего немецкой группировкой", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО: "Полковник Геннадий Алехин: Россия после красивой операции под Курском нацелилась на Золочевский район" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250310/1061686671.html
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новости, россия, курская область, запорожье, юрий кнутов, наступление, харьков, днепропетровск, сталинград, вов, днепр, вс рф, сво, спецоперация, курск
Новости, Россия, Курская область, Запорожье, Юрий Кнутов, наступление, Харьков, Днепропетровск, Сталинград, ВОВ, Днепр, ВС РФ, СВО, Спецоперация, Курск

Кнутов: "ВС РФ надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск"

19:15 11.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные населенные пункты в Курской области
Освобожденные населенные пункты в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Если боевые действия продолжатся, у ВС РФ появится возможность отдельно заниматься Запорожьем, Днепропетровском и Харьковом. Но сейчас необходимо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Юрий Кнутов
После освобождения Курской области российские войска будут либо двигаться в Сумскую область, либо продолжат усиливать наступательный потенциал в Донбассе, рассказал эксперт.
"Если боевые действия продолжатся, нашей основной задачей будет продвижение к Днепру, чтобы разрезать украинскую группировку на две части, осложнит переброску войск с севра на юг и с юга на север", — отметил Кнутов.
Он добавил, что у ВС РФ появится возможность отдельно заниматься Запорожьем, Днепропетровском и Харьковом. Но это перспектива завтрашнего дня. А сейчас надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск, указал эксперт.
То есть работает проверенная тактика ВС РФ: не лобовые удары, а окружение, дробление и уничтожение противника. Это примерно то же самое, что делали бойцы под Сталинградом в 1942-1943 годах, добавил Кнутов.
"В частности, взвод морской пехоты под командованием Евдокии Завалий (единственная женщина-командир) во время Будапештской операции прошла через городскую канализацию в центр города, вышла к зданию, где находился немецкий штаб и захватила в плен командующего немецкой группировкой", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО: "Полковник Геннадий Алехин: Россия после красивой операции под Курском нацелилась на Золочевский район" на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияКурская областьЗапорожьеЮрий КнутовнаступлениеХарьковДнепропетровскСталинградВОВДнепрВС РФСВОСпецоперацияКурск
 
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