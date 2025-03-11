Кнутов: "ВС РФ надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные населенные пункты в Курской области
Если боевые действия продолжатся, у ВС РФ появится возможность отдельно заниматься Запорожьем, Днепропетровском и Харьковом. Но сейчас необходимо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Юрий Кнутов
После освобождения Курской области российские войска будут либо двигаться в Сумскую область, либо продолжат усиливать наступательный потенциал в Донбассе, рассказал эксперт.
"Если боевые действия продолжатся, нашей основной задачей будет продвижение к Днепру, чтобы разрезать украинскую группировку на две части, осложнит переброску войск с севра на юг и с юга на север", — отметил Кнутов.
Он добавил, что у ВС РФ появится возможность отдельно заниматься Запорожьем, Днепропетровском и Харьковом. Но это перспектива завтрашнего дня. А сейчас надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск, указал эксперт.
То есть работает проверенная тактика ВС РФ: не лобовые удары, а окружение, дробление и уничтожение противника. Это примерно то же самое, что делали бойцы под Сталинградом в 1942-1943 годах, добавил Кнутов.
"В частности, взвод морской пехоты под командованием Евдокии Завалий (единственная женщина-командир) во время Будапештской операции прошла через городскую канализацию в центр города, вышла к зданию, где находился немецкий штаб и захватила в плен командующего немецкой группировкой", — резюмировал собеседник издания.
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Вчера, 19:30Владимир Брутер: Румыния показала слабость Трампа, а Украина готова обвинить Россию в срыве переговоровДля того, чтобы боевые действия повлияли на ход переговорного процесса, необходим обвал фронта. Все, кто стоят по ту сторону, в том числе европейцы, должны понимать, что что если они сегодня заключат соглашение, оно будет лучше, чем то, которое они заключат через несколько месяцев.