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Кнутов: "ВС РФ надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск"

Кнутов: "ВС РФ надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск" - 11.03.2025 Украина.ру

Кнутов: "ВС РФ надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск"

Если боевые действия продолжатся, у ВС РФ появится возможность отдельно заниматься Запорожьем, Днепропетровском и Харьковом. Но сейчас необходимо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Юрий Кнутов

2025-03-11T19:15

2025-03-11T19:15

2025-03-11T19:15

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После освобождения Курской области российские войска будут либо двигаться в Сумскую область, либо продолжат усиливать наступательный потенциал в Донбассе, рассказал эксперт.Он добавил, что у ВС РФ появится возможность отдельно заниматься Запорожьем, Днепропетровском и Харьковом. Но это перспектива завтрашнего дня. А сейчас надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск, указал эксперт.То есть работает проверенная тактика ВС РФ: не лобовые удары, а окружение, дробление и уничтожение противника. Это примерно то же самое, что делали бойцы под Сталинградом в 1942-1943 годах, добавил Кнутов."В частности, взвод морской пехоты под командованием Евдокии Завалий (единственная женщина-командир) во время Будапештской операции прошла через городскую канализацию в центр города, вышла к зданию, где находился немецкий штаб и захватила в плен командующего немецкой группировкой", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО: "Полковник Геннадий Алехин: Россия после красивой операции под Курском нацелилась на Золочевский район" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250310/1061686671.html

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