https://ukraina.ru/20250311/1061705843.html

Евгений Белаш: Операция "Труба" в Судже войдет в историю войн, и Украина сама подготовила для нее почву

Евгений Белаш: Операция "Труба" в Судже войдет в историю войн, и Украина сама подготовила для нее почву - 11.03.2025 Украина.ру

Евгений Белаш: Операция "Труба" в Судже войдет в историю войн, и Украина сама подготовила для нее почву

Еще несколько дней назад сюжет "и тут из газопровода тихо вылезает русский спецназ" показался бы несмешной шуткой или откровенным бредом. В том и сложность реальных войн – часто невозможно предсказать развитие событий даже на пару часов вперед. Применения "Орешника" или хотя бы просто его наличия тоже никто из военных экспертов не ожидал.

2025-03-11T19:30

2025-03-11T19:30

2025-03-11T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш.В ночь на 11 марта ВСУ совершили крупнейшую с начала СВО атаку на Россию с использованием беспилотников. В различных регионах страны, в том числе в столичном, подразделениями Минобороны нейтрализовано или сбито более 300 БПЛА. В основном ударам подверглись гражданские объекты.- Евгений, массированная атака БПЛА на Московскую область - это попытка Украины усилить свою переговорную позицию и продавить вариант с частичным перемирием, которое предусматривает остановку боевых действий в воздухе? Каким должен быть ответ России?- Сейчас Украина в отчаянном положении. И атаки дронов – наглядное тому свидетельство. На фронте – очередное поражение, в Курской области, в дипломатии – безобразная ссора с крупнейшим спонсором – США. Прикрыть тылы от ударов не получается. Украина уже давно находится на внешнем управлении – как политически, так и в области войны и экономики. Пока идут бои – украинская элита безнаказанно тратит любые деньги, прикрываясь "защитой родины от оккупации".В техническом отношении беспилотники уже по своей конструкции не могут нести большой заряд с высокой пробивной способностью. Да, они сравнительно дешевы и могут лететь далеко, но без поддержки других родов войск это оружие террора, запугивания мирного населения – чего и пытается добиться Украина.Упреждая вопросы "как же допустили?!" -приведу немного исторических примеров:Во время Второй мировой войны последняя немецкая ракета Фау-2 упала на Лондон 27 марта 1945 года. До штурма Берлина оставалось меньше месяца.5 мая 1945 года - взрыв японской бомбы с воздушного шара убил в США беременную женщину и пять детей, за многие тысячи километров от фронта. К этому моменту американская авиация буквально стерла Токио с лица земли, а морская пехота США добивала японскую армию на Окинаве.В Первую мировую войну германская "Парижская пушка" стреляла по Парижу вплоть до августа 1918. В сентябре немецкое командование признает ситуацию на фронте безнадежной.Афганские душманы в 1987 году обстреливали территорию СССР. А в наши дни под огонь регулярно попадают американские базы на Ближнем Востоке.Наиболее адекватной реакцией России будет продолжение текущего курса. То есть – лишение Украины военного и экономического потенциала. А главное – аккуратное и незаметное удушение экономики враждебных нам стран – без перехода к прямой войне. Если у спонсоров Украины больше не будет возможности подпитки ее оружием, деньгами и другими ресурсами – противостояние с Россией обречено.- Трубный рейд российского спецназа в Судже напоминает действия туннельных рот англичан в годы Первой мировой. С каким эпизодом ПМВ можно сравнить прорыв по газовой трубе в Курской области?- Одно можно сказать наверняка – операция "Труба" в Судже точно станет одной из наиболее ярких операций в истории СВО. И современных войн вообще.Еще несколько дней назад сюжет "и тут из газопровода тихо вылезает русский спецназ" показался бы несмешной шуткой или откровенным бредом. В том и сложность реальных войн – часто невозможно предсказать развитие событий даже на пару часов вперед. Применения "Орешника" или хотя бы просто его наличия тоже никто из военных экспертов не ожидал.Как и в Первую мировую, мы видим невероятное сочетание новейших и древних приёмов ведения войны. 1917 год – скрытная закладка подземных фугасов на так называемом Мессинском выступе Западного фронта, самый мощный взрыв в военных целях до изобретения атомной бомбы. Солдаты под землей били друг друга деревянными дубинками и ножами, когда их коллеги на поверхности стреляли из первых самозарядных винтовок, в бой шел танковый корпус, а на море применяли первые боевые беспилотники.В эпоху сотен спутников и беспилотников прямо над головой скрытно пройти 15 километров в вражеский тыл по трубе диаметром меньше полутора метров – невероятная операция. И не просто пройти – а еще и обеспечить боевые действия незаметно для противника. Высочайший уровень подготовки.Иронично, что украинцы сами подготовили почву этой операции, прекратив транзит газа. Мало какая страна в мире умеет настолько вредить себе.- Приведут ли успехи российских войск в Курской области к масштабному окружению группировки ВСУ в Судже? Можно ли сравнить такой успех с операциями Великой Отечественной войны, за счет чего он был достигнут?- Прямые аналогии, увы, больше не работают. Мы воспитаны на Великой Отечественной как единственно возможном варианте войны. То есть – мобилизация всех от мала до велика, бои миллионных армий на фронтах в тысячи километров и так далее.Появление атомного оружия 80 лет назад кардинально поменяло весь характер войн. Многие военные и ветераны-фантасты справедливо ожидали продолжение тенденции "опустошительная мировая война каждые двадцать лет" - только с гораздо большими потерями, чем прежде. Этого не случилось.И сейчас мы живем в гораздо лучшем мире, чем могло бы предположить поколение, заставшее обе мировые войны. Скептики могут ознакомиться с выкладками потерь при первом же ядерном ударе "всего" на уровне фронтов – в сотни ядерных боеголовок. И это даже не полноценный обмен всем накопленным арсеналом.После конца Холодной войны аналитики обоснованно считали, что большие армии теперь не нужны – но тоже ошиблись.Возможно, бегство противника с позиций в Курской области для нас даже выгоднее, чем окружение и потом упорное сидение до последнего. Мир меняется – и войны тоже.- Иногда СВО сравнивают с ирано-иракской войной, где в роли Ирака условно выступает Россия (техническое превосходство), а в роли Ирана Украина (активная мобилизация личного состава). Уместно ли такое сравнение?- Опять-таки - скорее нет, чем да. Легкость изучения истории – мы заранее знаем, чем кончилась та или иная война, и всегда можем подогнать решение под ответ. Удобно, но лучше так не делать.Даже с точки зрения географии аналогия натянутая – это у Ирана население было в разы больше, чем у Ирака, а столица – куда дальше от фронта. Украина – ситуация обратная.У Ирана и Ирака к началу войны не было высокоразвитого ВПК, в отличие от России. Позже иракские генералы жаловались на отсутствие всепогодной ударной авиации и массового управляемого оружия – что будет у США при "Буре в пустыне". Тогда как Украина обладала гигантскими запасами советского оружия и советской же инфраструктуры, подготовленной на случай тотальной ядерной войны."Война городов" (массовые пуски Ираком и Ираном неточных баллистических ракет на основе советского комплекса Р-17) пыталась лишь устрашить противника, но не причинить ему реальный урон в военном отношении. Сейчас мы можем видеть прилеты "Искандеров" по важным целям в глубоком тылу, снятые с беспилотников в прямом эфире.Иранские беспилотники 80-х были легкими и управлялись лишь в пределах прямой видимости. Современные "Герани" и "Ланцеты" гораздо точнее, дальнобойнее и массовее.Пожалуй, наиболее интересная аналогии с ирано-иракской – непредсказуемость финала. Многие годы эксперты считали, что проиграл Иран – ведь формально Ирак к концу войны выбил иранцев со своей территории, и заставил пойти на переговоры. Однако же режим Саддама Хусейна надорвался экономически и в попытках получить ресурсы оккупировал Кувейт – что привело к разгрому.Адекватность поставленных задач и крепкая экономика –пожалуй, важнейшие сейчас условия победы. И у России они есть.- Как нынешние события в Сирии, то есть резня исламистами алавитов, христиан, затронут Россию?- Здесь я могу лишь процитировать Лоуренса Аравийского: "Пусть лучше араб сделает это терпимо, чем ты отлично. Это их война, ты должен лишь помочь, а не выигрывать за них". Лоуренс знал о Ближнем Востоке гораздо больше меня. Я был в Сирии всего несколько дней – и то в глаза бросилась крайняя противоречивость картины. В городе Алеппо можно было сместить камеру на несколько сантиметров – и увидеть то полные руины, то целый и заселенный небоскреб.Еще десять лет назад Путин чётко и ясно сказал: "С этого момента мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы, зачем нам это нужно. И чем быстрее это произойдет, тем лучше".Печально – но судьба Сирии в руках самих сирийцев. Как уже показала война во Вьетнаме, две войны в Афганистане и события в Ираке – если местные кадры не могут наладить сносную жизнь мирного населения, то им не помогут никакие поставки оружия и денег извне.США вкачали в Афганистан триллионы долларов, не считая техники – и все равно проиграли. Несмотря на целый ряд замечательных работ по опыту реальных боев. Включая книгу "Оборона Джизр Эль-Дореа" - которую я всячески рекомендую прочитать всем интересующимся современными войнами.В отличие от США в Афганистане – наши базы в Сирии продолжают работать, несмотря на панические прогнозы декабря прошлого года. Что будет дальше – увидим. Работа дипломатов и экономистов внешне незаметна.О ситуации в Курской области Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны