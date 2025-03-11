https://ukraina.ru/20250311/1061703943.html

"Вначале надо раздавить Китай": Ищенко рассказал, как консерваторы хотят ослабить позиции России

"Вначале надо раздавить Китай": Ищенко рассказал, как консерваторы хотят ослабить позиции России - 11.03.2025 Украина.ру

"Вначале надо раздавить Китай": Ищенко рассказал, как консерваторы хотят ослабить позиции России

По мнению западных консерваторов, в экономическом плане Россия значительно меньший конкурент, чем Китай. Поэтому вначале они хотят "раздавить Китай", и потом уже "заниматься Россией". При дестабилизации Китая резко ослабляются позиции России в Азии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-03-11T19:25

2025-03-11T19:25

2025-03-11T19:25

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ростислав ищенко

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торговля

консерватизм

азия

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Леволиберальная Европа хочет получить консолидированный Запад под либералов против России, тогда как правоконсервативный президент США Дональд Трамп хочет получить консолидированный Запад под консерваторов против Китая, но с "парализованной Россией, которая не может помогать Китаю", рассказал Трамп.Поэтому вначале, по мнению правоконсерваторов, "надо раздавить Китай, потом уже заниматься Россией, и тогда нам будет с ней легче". А Китай легче задавить, потому что он больше зависит от мировой торговли, указал обозреватель.В этом случае, косвенно удар будет нанесён и по России, потому что Китай — огромный покупатель всего, что она продаёт, подчеркнул Ищенко. При дестабилизации Китая резко ослабляются позиции России в Азии, добавил он."И если Китай из союзников становится не противником, а всего лишь нейтралом, но благосклонно настроенным к Соединённым Штатам, это серьёзно подрывает всю ситуацию в Азии и загоняет нас в относительно слабую позицию", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Четыре компромисса России и США. Евгений Ющук о том, на какие уступки по Украине может пойти Москва" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250311/1061697259.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, россия, запад, ростислав ищенко, дональд трамп, экономика, торговля, консерватизм, азия, союзники