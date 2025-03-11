"Вначале надо раздавить Китай": Ищенко рассказал, как консерваторы хотят ослабить позиции России - 11.03.2025 Украина.ру
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"Вначале надо раздавить Китай": Ищенко рассказал, как консерваторы хотят ослабить позиции России
"Вначале надо раздавить Китай": Ищенко рассказал, как консерваторы хотят ослабить позиции России - 11.03.2025 Украина.ру
"Вначале надо раздавить Китай": Ищенко рассказал, как консерваторы хотят ослабить позиции России
По мнению западных консерваторов, в экономическом плане Россия значительно меньший конкурент, чем Китай. Поэтому вначале они хотят "раздавить Китай", и потом уже "заниматься Россией". При дестабилизации Китая резко ослабляются позиции России в Азии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-11T19:25
2025-03-11T19:25
новости
китай
россия
запад
ростислав ищенко
дональд трамп
экономика
торговля
консерватизм
азия
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Леволиберальная Европа хочет получить консолидированный Запад под либералов против России, тогда как правоконсервативный президент США Дональд Трамп хочет получить консолидированный Запад под консерваторов против Китая, но с "парализованной Россией, которая не может помогать Китаю", рассказал Трамп.Поэтому вначале, по мнению правоконсерваторов, "надо раздавить Китай, потом уже заниматься Россией, и тогда нам будет с ней легче". А Китай легче задавить, потому что он больше зависит от мировой торговли, указал обозреватель.В этом случае, косвенно удар будет нанесён и по России, потому что Китай — огромный покупатель всего, что она продаёт, подчеркнул Ищенко. При дестабилизации Китая резко ослабляются позиции России в Азии, добавил он."И если Китай из союзников становится не противником, а всего лишь нейтралом, но благосклонно настроенным к Соединённым Штатам, это серьёзно подрывает всю ситуацию в Азии и загоняет нас в относительно слабую позицию", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Четыре компромисса России и США. Евгений Ющук о том, на какие уступки по Украине может пойти Москва" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, китай, россия, запад, ростислав ищенко, дональд трамп, экономика, торговля, консерватизм, азия, союзники
Новости, Китай, Россия, Запад, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, экономика, торговля, консерватизм, Азия, союзники

"Вначале надо раздавить Китай": Ищенко рассказал, как консерваторы хотят ослабить позиции России

19:25 11.03.2025
 
© РИА Новости . Артур Александров / Перейти в фотобанкЭлектронные информационные табло
Электронные информационные табло - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Артур Александров
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По мнению западных консерваторов, в экономическом плане Россия значительно меньший конкурент, чем Китай. Поэтому вначале они хотят "раздавить Китай", и потом уже "заниматься Россией". При дестабилизации Китая резко ослабляются позиции России в Азии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Леволиберальная Европа хочет получить консолидированный Запад под либералов против России, тогда как правоконсервативный президент США Дональд Трамп хочет получить консолидированный Запад под консерваторов против Китая, но с "парализованной Россией, которая не может помогать Китаю", рассказал Трамп.
"Они говорят, что в экономическом плане Россия для нас значительно меньший конкурент, чем Китай. Поэтому вначале надо раздавить Китай, потом уже заниматься Россией, и тогда нам будет с ней легче. А Китай легче задавить, потому что Китай больше зависит от мировой торговли", — отметил Ищенко.
Поэтому вначале, по мнению правоконсерваторов, "надо раздавить Китай, потом уже заниматься Россией, и тогда нам будет с ней легче". А Китай легче задавить, потому что он больше зависит от мировой торговли, указал обозреватель.
В этом случае, косвенно удар будет нанесён и по России, потому что Китай — огромный покупатель всего, что она продаёт, подчеркнул Ищенко. При дестабилизации Китая резко ослабляются позиции России в Азии, добавил он.
"И если Китай из союзников становится не противником, а всего лишь нейтралом, но благосклонно настроенным к Соединённым Штатам, это серьёзно подрывает всю ситуацию в Азии и загоняет нас в относительно слабую позицию", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Четыре компромисса России и США. Евгений Ющук о том, на какие уступки по Украине может пойти Москва" на сайте Украина.ру.
Юрий Кнутов интервью
11:47
Юрий Кнутов: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику УкраиныМы попробуем освободить ее сходу. Если не получится, город будет окружен и блокирован. А заблокированных украинских военнослужащих будем уничтожать как преступников, которые за все свои злодеяния на курской земле заслуживают смертной казни, считает военный эксперт Юрий Кнутов
 
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