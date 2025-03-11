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Руководитель украинской Военной службы правопорядка помогал уклонистам сбежать за границу

Руководитель украинской Военной службы правопорядка помогал уклонистам сбежать за границу - 11.03.2025 Украина.ру

Руководитель украинской Военной службы правопорядка помогал уклонистам сбежать за границу

С поличным взяли руководителя украинской Военной службы правопорядка, который помогал уклонистам сбежать за границу. Об этом 11 марта сообщило Госбюро расследований Украины.

2025-03-11T20:03

2025-03-11T20:03

2025-03-11T20:03

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"Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали в Запорожье во время получения взятки руководителя ВСП, который обещал местному жителю за 4 тыс. долларов США оформить ему документы для выезда за границу", - сказано в официальном сообщении.Задержанным оказался начальник группы охраны и патрульно-постовой службы ВСП. Он предлагал военнообязанным платные услуги по уклонению от службы.Задержанному угрожают лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Следователи устанавливают причастность к бизнесу фигуранта работников ТЦК и полный круг лиц, которые с их помощью смогли сбежать из постсоветской республики.Накануне ГБР сообщало, что Одесский теробороновец продавал уклонистам диагнозы из психбольницы

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новости, запорожье, сша, украина, гбр, сбу, всу, потери всу, мобилизация, уклонисты, безвизовый режим, украина-ес