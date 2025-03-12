"Преданный пес господина Трампа": Ищенко рассказал, зачем Америке нужен "ручной президент" на Украине - 12.03.2025 Украина.ру
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"Преданный пес господина Трампа": Ищенко рассказал, зачем Америке нужен "ручной президент" на Украине
"Преданный пес господина Трампа": Ищенко рассказал, зачем Америке нужен "ручной президент" на Украине - 12.03.2025 Украина.ру
"Преданный пес господина Трампа": Ищенко рассказал, зачем Америке нужен "ручной президент" на Украине
На Украине США хотят получить "ручного президента на веревочке", с помощью которого будут дальше бороться с Россией. Иначе они бы отключили помощь Зеленскому и смотрели бы, "как Россия его добивает". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-12T04:00
2025-03-12T04:00
новости
россия
сша
запад
дональд трамп
владимир зеленский
ростислав ищенко
украина
власти украины
джо байден
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Любые успехи президента США Дональда Трампа по "окучиванию" Зеленского или по победе над Европой — это только хуже для России, считает эксперт. Потому что тогда вместо Запада, консолидированного под Байденом, Россия получит Запад, консолидированный под Трампом, добавил он.Понятно, что Трамп и его подельники не вчера проснулись и выяснили, что Зеленский — нацист и что сейчас на Украине установлен диктаторский режим, указал Ищенко. Это произошло не вчера, на Западе это отлично знали и раньше, указал он.США хотят получить "ручного президента на веревочке", с помощью которого будут дальше бороться с Россией. Иначе они бы отключили помощь Зеленскому и смотрели бы, "как Россия его добивает", отметил обозреватель.Но сейчас Соединенные Штаты по всем каналам передают Зеленскому: "Приезжай, поклонись, пообещай, что будешь верным и преданным псом господина Трампа. И тогда у тебя всё наладится", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Евгении Кондаковой "Трамп нашёл для Зеленского нужный кнут и заставил его играть по своим правилам, невыгодным для Украины" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, запад, дональд трамп, владимир зеленский, ростислав ищенко, украина, власти украины, джо байден
Новости, Россия, США, Запад, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Украина, власти Украины, Джо Байден

"Преданный пес господина Трампа": Ищенко рассказал, зачем Америке нужен "ручной президент" на Украине

04:00 12.03.2025
 
© Украина.руКоллаж: Владимир Зеленский , энергетика Украины
Коллаж: Владимир Зеленский , энергетика Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Украина.ру
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На Украине США хотят получить "ручного президента на веревочке", с помощью которого будут дальше бороться с Россией. Иначе они бы отключили помощь Зеленскому и смотрели бы, "как Россия его добивает". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Любые успехи президента США Дональда Трампа по "окучиванию" Зеленского или по победе над Европой — это только хуже для России, считает эксперт. Потому что тогда вместо Запада, консолидированного под Байденом, Россия получит Запад, консолидированный под Трампом, добавил он.
Понятно, что Трамп и его подельники не вчера проснулись и выяснили, что Зеленский — нацист и что сейчас на Украине установлен диктаторский режим, указал Ищенко. Это произошло не вчера, на Западе это отлично знали и раньше, указал он.
"Но прозрели они сейчас, потому что они решили, что сейчас это поможет им оказать давление на него. А зачем им давление? Они хотят, чтобы он пришел покаялся, начал туфли целовать", — подчеркнул Ищенко.
США хотят получить "ручного президента на веревочке", с помощью которого будут дальше бороться с Россией. Иначе они бы отключили помощь Зеленскому и смотрели бы, "как Россия его добивает", отметил обозреватель.
Но сейчас Соединенные Штаты по всем каналам передают Зеленскому: "Приезжай, поклонись, пообещай, что будешь верным и преданным псом господина Трампа. И тогда у тебя всё наладится", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Евгении Кондаковой "Трамп нашёл для Зеленского нужный кнут и заставил его играть по своим правилам, невыгодным для Украины" на сайте Украина.ру.
10 марта, 18:17
В ожидании удара доской по носу. Западные мулы изнывают от страха и русофобииСтрах, заставивший экс-министра обороны США Джеймса Форрестола 22 мая 1949 года сигануть из окна психбольницы с зычным воплем – предупреждением и одновременно мотивацией поведения – "Русские идут!", опять, похоже, вернулся к коллективному Западу.
 
НовостиРоссияСШАЗападДональд ТрампВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкоУкраинавласти УкраиныДжо Байден
 
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