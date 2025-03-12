https://ukraina.ru/20250312/1061697719.html
"Преданный пес господина Трампа": Ищенко рассказал, зачем Америке нужен "ручной президент" на Украине
"Преданный пес господина Трампа": Ищенко рассказал, зачем Америке нужен "ручной президент" на Украине - 12.03.2025 Украина.ру
"Преданный пес господина Трампа": Ищенко рассказал, зачем Америке нужен "ручной президент" на Украине
На Украине США хотят получить "ручного президента на веревочке", с помощью которого будут дальше бороться с Россией. Иначе они бы отключили помощь Зеленскому и смотрели бы, "как Россия его добивает". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-12T04:00
2025-03-12T04:00
2025-03-12T04:00
новости
россия
сша
запад
дональд трамп
владимир зеленский
ростислав ищенко
украина
власти украины
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058037942_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_759290fd47d95ca9f0ae8e859f33d20b.jpg
Любые успехи президента США Дональда Трампа по "окучиванию" Зеленского или по победе над Европой — это только хуже для России, считает эксперт. Потому что тогда вместо Запада, консолидированного под Байденом, Россия получит Запад, консолидированный под Трампом, добавил он.Понятно, что Трамп и его подельники не вчера проснулись и выяснили, что Зеленский — нацист и что сейчас на Украине установлен диктаторский режим, указал Ищенко. Это произошло не вчера, на Западе это отлично знали и раньше, указал он.США хотят получить "ручного президента на веревочке", с помощью которого будут дальше бороться с Россией. Иначе они бы отключили помощь Зеленскому и смотрели бы, "как Россия его добивает", отметил обозреватель.Но сейчас Соединенные Штаты по всем каналам передают Зеленскому: "Приезжай, поклонись, пообещай, что будешь верным и преданным псом господина Трампа. И тогда у тебя всё наладится", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Евгении Кондаковой "Трамп нашёл для Зеленского нужный кнут и заставил его играть по своим правилам, невыгодным для Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250310/1061679765.html
россия
сша
запад
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058037942_79:0:1226:860_1920x0_80_0_0_127bb5eb51b5b5bb2462f7905fe0ef57.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, запад, дональд трамп, владимир зеленский, ростислав ищенко, украина, власти украины, джо байден
Новости, Россия, США, Запад, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Украина, власти Украины, Джо Байден
"Преданный пес господина Трампа": Ищенко рассказал, зачем Америке нужен "ручной президент" на Украине
На Украине США хотят получить "ручного президента на веревочке", с помощью которого будут дальше бороться с Россией. Иначе они бы отключили помощь Зеленскому и смотрели бы, "как Россия его добивает". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Любые успехи президента США Дональда Трампа по "окучиванию" Зеленского или по победе над Европой — это только хуже для России, считает эксперт. Потому что тогда вместо Запада, консолидированного под Байденом, Россия получит Запад, консолидированный под Трампом, добавил он.
Понятно, что Трамп и его подельники не вчера проснулись и выяснили, что Зеленский — нацист и что сейчас на Украине установлен диктаторский режим, указал Ищенко. Это произошло не вчера, на Западе это отлично знали и раньше, указал он.
"Но прозрели они сейчас, потому что они решили, что сейчас это поможет им оказать давление на него. А зачем им давление? Они хотят, чтобы он пришел покаялся, начал туфли целовать", — подчеркнул Ищенко.
США хотят получить "ручного президента на веревочке", с помощью которого будут дальше бороться с Россией. Иначе они бы отключили помощь Зеленскому и смотрели бы, "как Россия его добивает", отметил обозреватель.
Но сейчас Соединенные Штаты по всем каналам передают Зеленскому: "Приезжай, поклонись, пообещай, что будешь верным и преданным псом господина Трампа. И тогда у тебя всё наладится", — заключил собеседник издания.