https://ukraina.ru/20250312/1061697719.html

"Преданный пес господина Трампа": Ищенко рассказал, зачем Америке нужен "ручной президент" на Украине

"Преданный пес господина Трампа": Ищенко рассказал, зачем Америке нужен "ручной президент" на Украине - 12.03.2025 Украина.ру

"Преданный пес господина Трампа": Ищенко рассказал, зачем Америке нужен "ручной президент" на Украине

На Украине США хотят получить "ручного президента на веревочке", с помощью которого будут дальше бороться с Россией. Иначе они бы отключили помощь Зеленскому и смотрели бы, "как Россия его добивает". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-03-12T04:00

2025-03-12T04:00

2025-03-12T04:00

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Любые успехи президента США Дональда Трампа по "окучиванию" Зеленского или по победе над Европой — это только хуже для России, считает эксперт. Потому что тогда вместо Запада, консолидированного под Байденом, Россия получит Запад, консолидированный под Трампом, добавил он.Понятно, что Трамп и его подельники не вчера проснулись и выяснили, что Зеленский — нацист и что сейчас на Украине установлен диктаторский режим, указал Ищенко. Это произошло не вчера, на Западе это отлично знали и раньше, указал он.США хотят получить "ручного президента на веревочке", с помощью которого будут дальше бороться с Россией. Иначе они бы отключили помощь Зеленскому и смотрели бы, "как Россия его добивает", отметил обозреватель.Но сейчас Соединенные Штаты по всем каналам передают Зеленскому: "Приезжай, поклонись, пообещай, что будешь верным и преданным псом господина Трампа. И тогда у тебя всё наладится", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Евгении Кондаковой "Трамп нашёл для Зеленского нужный кнут и заставил его играть по своим правилам, невыгодным для Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250310/1061679765.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, запад, дональд трамп, владимир зеленский, ростислав ищенко, украина, власти украины, джо байден