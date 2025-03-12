Положение бригад ВСУ становится критическим: эксперт раскрыл, как ВС РФ продолжают охват Купянска
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
За минувшие сутки российские штурмовики и десантники предприняли несколько успешных попыток переправиться через Оскол. На западном берегу реки в самом Купянске противник еще пытается удерживать опорные пункты и узлы обороны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Армия России на Харьковском направлении резко увеличила свою огневую активность на земле и в воздухе, рассказал эксперт.
"Под Купянском подразделения группировки войск "Запад" продолжают вести наступление на северо-востоке (южнее Синьковки) и юго-востоке (со стороны автодороги на Кременную) от города", — отметил Алехин.
Также ВС РФ продвигаются к Купянску со стороны Степовой Новоселовки и Петропавловки. За минувшие сутки российские штурмовики и десантники предприняли несколько успешных попыток переправиться через Оскол, уточнил эксперт.
Как признают командиры украинских подразделений, российские войска пока не переправляли через реку тяжелую технику, но пехота продолжает беспрепятственно пересекать реку в районе Двуречной, подчеркнул обозреватель.
"Всего удалось форсировать водную артерию примерно полутысяче российских солдат, которые действуют при поддержке артиллерии и БПЛА. На западном берегу Оскола в самом Купянске противник еще пытается удерживать опорные пункты и узлы обороны, однако положение украинских бригад близко к критическому", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия после красивой операции под Курском нацелилась на Золочевский район" на сайте Украина.ру.
Об успешной операции ВС РФ в Курской области — в материале "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.
Вчера, 18:46"Дело - труба". Украинские эксперты и политики о ситуации и о том, что сделал бы товарищ СталинНа Украине начинают догадываться, что "дело – труба". Особенную актуальность это ставшее поговоркой высказывание приобрело в связи с успешным проникновением подразделений ВС РФ по газопроводу в занятый украинскими войсками город Суджу в Курской области.