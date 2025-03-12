Положение бригад ВСУ становится критическим: эксперт раскрыл, как ВС РФ продолжают охват Купянска - 12.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250312/1061724566.html
Положение бригад ВСУ становится критическим: эксперт раскрыл, как ВС РФ продолжают охват Купянска
Положение бригад ВСУ становится критическим: эксперт раскрыл, как ВС РФ продолжают охват Купянска - 12.03.2025 Украина.ру
Положение бригад ВСУ становится критическим: эксперт раскрыл, как ВС РФ продолжают охват Купянска
За минувшие сутки российские штурмовики и десантники предприняли несколько успешных попыток переправиться через Оскол. На западном берегу реки в самом Купянске противник еще пытается удерживать опорные пункты и узлы обороны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-03-12T05:00
2025-03-12T05:00
новости
россия
купянск
оскол
купянское направление
харьковская область
вс рф
наступление
спецоперация
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060303474_0:28:1046:616_1920x0_80_0_0_68719a7caf41901bba3fcf8478f7d3e8.jpg
Армия России на Харьковском направлении резко увеличила свою огневую активность на земле и в воздухе, рассказал эксперт.Также ВС РФ продвигаются к Купянску со стороны Степовой Новоселовки и Петропавловки. За минувшие сутки российские штурмовики и десантники предприняли несколько успешных попыток переправиться через Оскол, уточнил эксперт.Как признают командиры украинских подразделений, российские войска пока не переправляли через реку тяжелую технику, но пехота продолжает беспрепятственно пересекать реку в районе Двуречной, подчеркнул обозреватель."Всего удалось форсировать водную артерию примерно полутысяче российских солдат, которые действуют при поддержке артиллерии и БПЛА. На западном берегу Оскола в самом Купянске противник еще пытается удерживать опорные пункты и узлы обороны, однако положение украинских бригад близко к критическому", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия после красивой операции под Курском нацелилась на Золочевский район" на сайте Украина.ру.Об успешной операции ВС РФ в Курской области — в материале "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250311/1061714477.html
россия
купянск
оскол
купянское направление
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060303474_95:0:952:643_1920x0_80_0_0_30a5285d5fff971fb212b5d09fa9e497.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, купянск, оскол, купянское направление, харьковская область, вс рф, наступление, спецоперация, сво, всу, оборона
Новости, Россия, Купянск, Оскол, Купянское направление, Харьковская область, ВС РФ, наступление, Спецоперация, СВО, ВСУ, оборона

Положение бригад ВСУ становится критическим: эксперт раскрыл, как ВС РФ продолжают охват Купянска

05:00 12.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
За минувшие сутки российские штурмовики и десантники предприняли несколько успешных попыток переправиться через Оскол. На западном берегу реки в самом Купянске противник еще пытается удерживать опорные пункты и узлы обороны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Армия России на Харьковском направлении резко увеличила свою огневую активность на земле и в воздухе, рассказал эксперт.

"Под Купянском подразделения группировки войск "Запад" продолжают вести наступление на северо-востоке (южнее Синьковки) и юго-востоке (со стороны автодороги на Кременную) от города", — отметил Алехин.

Также ВС РФ продвигаются к Купянску со стороны Степовой Новоселовки и Петропавловки. За минувшие сутки российские штурмовики и десантники предприняли несколько успешных попыток переправиться через Оскол, уточнил эксперт.
Как признают командиры украинских подразделений, российские войска пока не переправляли через реку тяжелую технику, но пехота продолжает беспрепятственно пересекать реку в районе Двуречной, подчеркнул обозреватель.
"Всего удалось форсировать водную артерию примерно полутысяче российских солдат, которые действуют при поддержке артиллерии и БПЛА. На западном берегу Оскола в самом Купянске противник еще пытается удерживать опорные пункты и узлы обороны, однако положение украинских бригад близко к критическому", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия после красивой операции под Курском нацелилась на Золочевский район" на сайте Украина.ру.
Об успешной операции ВС РФ в Курской области — в материале "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Вчера, 18:46
"Дело - труба". Украинские эксперты и политики о ситуации и о том, что сделал бы товарищ СталинНа Украине начинают догадываться, что "дело – труба". Особенную актуальность это ставшее поговоркой высказывание приобрело в связи с успешным проникновением подразделений ВС РФ по газопроводу в занятый украинскими войсками город Суджу в Курской области.
 
НовостиРоссияКупянскОсколКупянское направлениеХарьковская областьВС РФнаступлениеСпецоперацияСВОВСУоборона
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Сергей Сазонов: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг
06:30Борьба КВН с ЦРУ и поиски ренегатов Майдана. Что происходит в среде украинской элиты
06:15Экономика Украины и война: конец отопительного сезона, масличные беды и экспериментальное восстановление
06:00Сергей Караганов и Дмитрий Выдрин: Нам предстоит долгое "лечение" Европы, которое мы начнем с Украины
05:45"Мы должны нанести ответный удар": Кнутов объяснил, что сделает Россия после массовой атаки БПЛА
05:30Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ бьются за Каменку и расширяют плацдарм в районе Тополей
05:21Командир взвода обеспечения "Гиря": "Предрассветные часы – это время жизни, в которое нужно уложиться"
05:07В очереди на звание "любимой жены Трампа". Чем занимается вероятный кандидат в президенты Арестович*
05:00Положение бригад ВСУ становится критическим: эксперт раскрыл, как ВС РФ продолжают охват Купянска
04:30ВСУ были в панике: Поликарпов раскрыл, как бойцы осуществили бросок по газовой трубе в тыл ВСУ
04:00"Преданный пес господина Трампа": Ищенко рассказал, зачем Америке нужен "ручной президент" на Украине
03:30"Это была классная операция": Поликарпов раскрыл детали прохода спецназа ВС РФ по газопроводу в Судже
00:05Пожертвовать заповедниками ради борьбы с Россией. Военный форум в Париже штурмует новые высоты русофобии
22:03Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы
20:45Месть за Курскую область: Кнутов о том, как Киев "компенсировал" свое поражение массовой атакой БПЛА
20:30Наступление в Сумской области или усиление в Донбассе: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после Суджи
20:15Если войска НАТО прибудут на Украину, Россия больше ни с кем не будет вести переговоры — Ищенко
20:03Руководитель украинской Военной службы правопорядка помогал уклонистам сбежать за границу
20:00Трубопроводный десант на окраине Суджи стал основой успеха операции в Курской области — Кнутов
19:49Переговоры без мира? Трамп в Саудовской Аравии заочно играет против России и Украины
Лента новостейМолния