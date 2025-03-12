"Дело - труба". Украинские эксперты и политики о ситуации и о том, что сделал бы товарищ Сталин

На Украине начинают догадываться, что "дело – труба". Особенную актуальность это ставшее поговоркой высказывание приобрело в связи с успешным проникновением подразделений ВС РФ по газопроводу в занятый украинскими войсками город Суджу в Курской области.