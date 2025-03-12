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В очереди на звание "любимой жены Трампа". Чем занимается вероятный кандидат в президенты Арестович*

В очереди на звание "любимой жены Трампа". Чем занимается вероятный кандидат в президенты Арестович* - 12.03.2025 Украина.ру

В очереди на звание "любимой жены Трампа". Чем занимается вероятный кандидат в президенты Арестович*

К выборам на Украине негласно готовятся все политические силы, но немногие политики откровенно признавались в своих президентских амбициях. Первым о желании стать президентом заявил еще в 2023 году бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, полагая тогда, что выборы все-таки состоятся в 2024 году, как и было положено.

2025-03-12T05:07

2025-03-12T05:07

2025-03-12T05:07

украина

россия

днепр

алексей арестович

дональд трамп

владимир зеленский

офис президента

вооруженные силы украины

снбо

эксклюзив

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С тех пор, похоже, своего решения он не изменил.Однако препятствием к его реализации может стать его длительное отсутствие на территории Украины. Сам он утверждал, что у него, дескать, масса важных международных мероприятий, на которых он "ключевой спикер", поэтому времени вернуться на Украину у него нет.На Украине он известен, как сладкоречивый манипулятор, политический флюгер и профессиональный инфоцыган.Сейчас Арестович на своих каналах критикует Зеленского, критикует политику национализма, преследование канонической православной церкви и тактику ВСУ. Тем не менее, он регулярно объявляет сборы средств на ВСУ.Причиной его отставки с поста советника Офиса президента стало признание того факта, что ракета, разрушившая жилой дом в Днепре в 2023 году, была сбита украинской ПВО. Такое заявление полностью противоречило официальной линии, согласно которой все разрушения якобы намеренно совершают "российские террористы". После этого случая бывший глава СНБО Алексей Данилов намекнул, что Арестович* может быть "российским шпионом". Вскоре Арестович* выехал заграницу якобы благодаря письму от ГУР МОУ (Главного управления разведки Министерства обороны Украины), там это отрицали."Возможно, мне придется побыть оппозиционным политиком в изгнании и даже выборы проводить из-за границы", - рассказывал Арестович* в 2023 году.Арестович* заявлял тогда, что в Офисе президента его невзлюбили за то, что у него якобы был очень высокий рейтинг, поэтому воспринимали, как конкурента Зеленскому.Относительно судьбы новых территорий РФ Арестович предлагал пока оставить их России, официально не признавая, но дождаться смены власти в РФ, чтобы вновь попытаться их забрать. Перед этим, по его мнению, Украине все-таки надо будет вступить в НАТО.В начале СВО Арестович ежедневно записывал успокаивающие ролики для украинцев, убеждая их, что у России скоро закончатся ракеты и танки, а война завершится буквально через пару недель. Осенью 2022 года он признался, что намеренно врал своей аудитории.Скандальная нардеп Марьяна Безуглая в одной из своих недавних публикаций назвала его "ватноватым трампистом", сожалея, что он сделал ставку на Трампа, которого она считает врагом Украины. Однако еще в конце января она признавалась, что знает его лично и полагает, что он опережает "Слуг народа" в понимании многих вещей. Далее она также признает, что, оставшись на Украине, Арестович давно полег бы где-нибудь на фронте или сидел бы в СИЗО с клеймом "пророссийского пропагандиста". Уж кого-кого, а своих Марьяна Безуглая знает.Политолог Руслан Бортник перечисляет его среди тех политиков, которые добиваются милости Дональда Трампа."Не только Порошенко и Тимошенко, но и Разумков, и Арестович, и руководство парламента отдельно, и Арахамия - много фигур, которые могут потенциально рассматриваться в качестве "новой любимой жены" администрации Трампа", - рассказывает политолог.Сейчас Арестович считает, что конфликт Зеленского с Трампом может плохо закончиться для Украины. По его мнению, Трамп прекратит поддержку, фронт рухнет, военные устроят "майдан" и снесут Зеленского, а ВС РФ тем временем возьмут большую часть Левобережья.На этой неделе он критиковал командование ВСУ за котел в Курской области. Арестович утверждает, что Зеленский ставит задачи так, что армия каждую его задачу заканчивает дезорганизацией, разгромом и попаданием в окружение. И ситуация повторяется раз за разом."За такое управление войсками товарищ Сталин бы закрыл этот вопрос при первом же, ну максимум при втором повторе этой ситуации. У этих героев, по-моему, пятнадцатый котел за три года. Вот кто не переобувается, у них с завидным постоянством всегда одно и то же", - говорит бывший советник Офиса президента, который сам переобувался не раз и гордится этим.Опальный депутат Александр Дубинский в конце февраля отмечал, что Арестович копирует некоторые его тезисы слово в слово. Оба они сейчас пытаются привлечь русскоязычный электорат, как это делал в 2019 году Зеленский, противостоявший националистическим тезисам Порошенко.На вероятных президентских выборах у кандидатов типа Арестовича, очевидно, нет никаких шансов. Разыгрывать роль защитника русского языка ему могут дозволить лишь понарошку, чтобы затем заявить о соблюдении прав всех категорий граждан. Без него, бывшего советника Офиса президента, список кандидатов будет состоять исключительно из "ястребов"-националистов с одинаковой программой "Армия, мова, вера".О кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском - в статье Дмитрия Ковалевича "Будет истерить и обещать уничтожить Россию. Как поведет себя кандидат Зеленский на новых выборах"*Признан в РФ террористом и экстремистом

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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