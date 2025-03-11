Трубопроводный десант на окраине Суджи стал основой успеха операции в Курской области — Кнутов - 11.03.2025 Украина.ру
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Трубопроводный десант на окраине Суджи стал основой успеха операции в Курской области — Кнутов
Трубопроводный десант на окраине Суджи стал основой успеха операции в Курской области — Кнутов - 11.03.2025 Украина.ру
Трубопроводный десант на окраине Суджи стал основой успеха операции в Курской области — Кнутов
Появление российского спецназа в тылу врага в Судже вызвало панику, которая передалась на передовую и привела к потере управления войсками. Операция в Курской области была беспрецедентная операция по своему масштабу и результативности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов
2025-03-11T20:00
2025-03-11T20:00
новости
россия
суджа
курская область
юрий кнутов
вс рф
десант
освобождение
спецназ
сво
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Масштабный налет украинских БПЛА на регионы России — месть Киева за поражение в Курской области, где ВС РФ нанесли беспрецедентное поражение ВСУ, отметил эксперт. Это попытка отвлечь российское население от успешной операции по освобождению плацдарма, добавил он.Кнутов отметил, что трубопроводный десант в промзону на восточной окраине Суджи стал основой успеха всей операции.Он подчеркнул, что была беспрецедентная операция по своему масштабу и результативности. Что касается самой Суджи, то войска попробуют освободить ее сходу. Если не получится, город будет окружен и блокирован, отметил Кнутов. "А заблокированных украинских военнослужащих будем уничтожать как преступников, которые за все свои злодеяния на курской земле заслуживают смертной казни", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.Подробно про масштабную атаку украинских БПЛА — в материале Павла Котова "Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры" на сайте Украина.ру.
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суджа
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новости, россия, суджа, курская область, юрий кнутов, вс рф, десант, освобождение, спецназ, сво, спецоперация, курск, всу, отступление
Новости, Россия, Суджа, Курская область, Юрий Кнутов, ВС РФ, десант, освобождение, спецназ, СВО, Спецоперация, Курск, ВСУ, отступление

Трубопроводный десант на окраине Суджи стал основой успеха операции в Курской области — Кнутов

20:00 11.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Появление российского спецназа в тылу врага в Судже вызвало панику, которая передалась на передовую и привела к потере управления войсками. Операция в Курской области была беспрецедентная операция по своему масштабу и результативности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов
Масштабный налет украинских БПЛА на регионы России — месть Киева за поражение в Курской области, где ВС РФ нанесли беспрецедентное поражение ВСУ, отметил эксперт. Это попытка отвлечь российское население от успешной операции по освобождению плацдарма, добавил он.
Кнутов отметил, что трубопроводный десант в промзону на восточной окраине Суджи стал основой успеха всей операции.

"Появление нашего спецназа в тылу врага вызвало панику, которая передалась на передовую и привела к потере управления войсками (либо отступали, либо вообще бежали). За счет этого наши части сразу смогли освободить больше семи населенных пунктов", — указал Кнутов.

Он подчеркнул, что была беспрецедентная операция по своему масштабу и результативности. Что касается самой Суджи, то войска попробуют освободить ее сходу. Если не получится, город будет окружен и блокирован, отметил Кнутов.
"А заблокированных украинских военнослужащих будем уничтожать как преступников, которые за все свои злодеяния на курской земле заслуживают смертной казни", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.
Подробно про масштабную атаку украинских БПЛА — в материале Павла Котова "Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры" на сайте Украина.ру.
Алексей Рамм интервью
07:00
Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войнеПосле окончательного освобождения Курской области у нас высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка. Она сможет бить по украинской обороне там, где враг нас не ожидает, считает военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
 
НовостиРоссияСуджаКурская областьЮрий КнутовВС РФдесантосвобождениеспецназСВОСпецоперацияКурскВСУотступление
 
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Заголовок открываемого материала
22:03Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы
20:45Месть за Курскую область: Кнутов о том, как Киев "компенсировал" свое поражение массовой атакой БПЛА
20:30Наступление в Сумской области или усиление в Донбассе: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после Суджи
20:15Если войска НАТО прибудут на Украину, Россия больше ни с кем не будет вести переговоры — Ищенко
20:03Руководитель украинской Военной службы правопорядка помогал уклонистам сбежать за границу
20:00Трубопроводный десант на окраине Суджи стал основой успеха операции в Курской области — Кнутов
19:49Переговоры без мира? Трамп в Саудовской Аравии заочно играет против России и Украины
19:45"Пока это только заявление": Ищенко про обещание Трампа остановить поставки военных грузов на Украину
19:33Трамп удвоил пошлины на сталь и алюминий из Канады
19:30Евгений Белаш: Операция "Труба" в Судже войдет в историю войн, и Украина сама подготовила для нее почву
19:25"Вначале надо раздавить Китай": Ищенко рассказал, как консерваторы хотят ослабить позиции России
19:15Кнутов: "ВС РФ надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск"
18:55"Евросоюз стал апологетом войны": Небензя раскритиковал противников мира в ООН
18:46"Дело - труба". Украинские эксперты и политики о ситуации и о том, что сделал бы товарищ Сталин
18:45Перевооружение Европы, раздел Украины, оптика ОБСЕ и странное место для переговоров США-Украина
18:42Пять человек погибли в Беловском районе Курской области из-за удара ВСУ по торговому центру
18:10Полковник Геннадий Алехин: Россия после красивой операции под Курском нацелилась на Золочевский район
18:08Почему ВСУ решили атаковать Москву именно сейчас и как защититься от дронового терроризма — Кнутов
18:00Атака дронов ВСУ, освобождение Курской области, бессилие ОБСЕ. Итоги 11 марта
17:47"Я думаю, что это поможет": в Совете Федерации оценили решение МИД протереть розовые очки ОБСЕ
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