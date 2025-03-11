https://ukraina.ru/20250311/1061717129.html

Трубопроводный десант на окраине Суджи стал основой успеха операции в Курской области — Кнутов

Трубопроводный десант на окраине Суджи стал основой успеха операции в Курской области — Кнутов - 11.03.2025 Украина.ру

Трубопроводный десант на окраине Суджи стал основой успеха операции в Курской области — Кнутов

Появление российского спецназа в тылу врага в Судже вызвало панику, которая передалась на передовую и привела к потере управления войсками. Операция в Курской области была беспрецедентная операция по своему масштабу и результативности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов

2025-03-11T20:00

2025-03-11T20:00

2025-03-11T20:00

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Масштабный налет украинских БПЛА на регионы России — месть Киева за поражение в Курской области, где ВС РФ нанесли беспрецедентное поражение ВСУ, отметил эксперт. Это попытка отвлечь российское население от успешной операции по освобождению плацдарма, добавил он.Кнутов отметил, что трубопроводный десант в промзону на восточной окраине Суджи стал основой успеха всей операции.Он подчеркнул, что была беспрецедентная операция по своему масштабу и результативности. Что касается самой Суджи, то войска попробуют освободить ее сходу. Если не получится, город будет окружен и блокирован, отметил Кнутов. "А заблокированных украинских военнослужащих будем уничтожать как преступников, которые за все свои злодеяния на курской земле заслуживают смертной казни", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.Подробно про масштабную атаку украинских БПЛА — в материале Павла Котова "Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250311/1061689538.html

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новости, россия, суджа, курская область, юрий кнутов, вс рф, десант, освобождение, спецназ, сво, спецоперация, курск, всу, отступление