Трубопроводный десант на окраине Суджи стал основой успеха операции в Курской области — Кнутов
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области
Появление российского спецназа в тылу врага в Судже вызвало панику, которая передалась на передовую и привела к потере управления войсками. Операция в Курской области была беспрецедентная операция по своему масштабу и результативности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов
Масштабный налет украинских БПЛА на регионы России — месть Киева за поражение в Курской области, где ВС РФ нанесли беспрецедентное поражение ВСУ, отметил эксперт. Это попытка отвлечь российское население от успешной операции по освобождению плацдарма, добавил он.
Кнутов отметил, что трубопроводный десант в промзону на восточной окраине Суджи стал основой успеха всей операции.
"Появление нашего спецназа в тылу врага вызвало панику, которая передалась на передовую и привела к потере управления войсками (либо отступали, либо вообще бежали). За счет этого наши части сразу смогли освободить больше семи населенных пунктов", — указал Кнутов.
Он подчеркнул, что была беспрецедентная операция по своему масштабу и результативности. Что касается самой Суджи, то войска попробуют освободить ее сходу. Если не получится, город будет окружен и блокирован, отметил Кнутов.
"А заблокированных украинских военнослужащих будем уничтожать как преступников, которые за все свои злодеяния на курской земле заслуживают смертной казни", — резюмировал собеседник издания.
Подробно про масштабную атаку украинских БПЛА — в материале Павла Котова "Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры" на сайте Украина.ру.
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