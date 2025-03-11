https://ukraina.ru/20250311/1061680297.html

"Пока это только заявление": Ищенко про обещание Трампа остановить поставки военных грузов на Украину

"Пока это только заявление": Ищенко про обещание Трампа остановить поставки военных грузов на Украину - 11.03.2025 Украина.ру

"Пока это только заявление": Ищенко про обещание Трампа остановить поставки военных грузов на Украину

Пока что украинцы не жаловались на то, что перестали получать развединформацию от США и их союзников. Отключение спутниковой связи Starlink, которое Илон Маск может совершить одним движением, пока тоже не происходит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-03-11T19:45

2025-03-11T19:45

2025-03-11T19:45

новости

сша

украина

ростислав ищенко

снаряды

starlink

военная помощь

поставки

нато

илон маск

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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о приостановке поставок военных грузов на Украину. Эксперт отметил, что пока что это всего лишь заявление. И пока что украинцы не жаловались на то, что перестали получать развединформацию от США и их союзников, добавил обозреватель.При этом сведения контролируются не только непосредственно США, они контролируются и командованием НАТО в Европе. Источников утечки для украинской разведки полно, подчеркнул эксперт."И самое простое действие — отключение Starlink, которое [руководитель Департамента эффективности правительств США Илон] Маск может совершить одним движением, пока не происходит. Хотя Маск постоянно говорит, как ему не нравится Зеленский. При том, что украинцы больше всего боятся отключения Starlink", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.Подробно о том, нанесет ли существенный ущерб ВСУ приостановка передачи разведданных от США — в материале "Сергей Храпач о том, как США следят за Россией и какие разведданные Европа передаст ВСУ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250310/1061657402.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, ростислав ищенко, снаряды, starlink, военная помощь, поставки, нато, илон маск, сво, спецоперация, дональд трамп