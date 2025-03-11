"Пока это только заявление": Ищенко про обещание Трампа остановить поставки военных грузов на Украину
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Пока что украинцы не жаловались на то, что перестали получать развединформацию от США и их союзников. Отключение спутниковой связи Starlink, которое Илон Маск может совершить одним движением, пока тоже не происходит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о приостановке поставок военных грузов на Украину. Эксперт отметил, что пока что это всего лишь заявление.
"Да, они сказали, что даже грузы, которые уже отправлены, но ещё не доставлены, приостановлены. При этом не совсем понятно, как будут приостановлены грузы, которые находятся вне действия американской юрисдикции", — отметил Ищенко.
И пока что украинцы не жаловались на то, что перестали получать развединформацию от США и их союзников, добавил обозреватель.
"И самое простое действие — отключение Starlink, которое [руководитель Департамента эффективности правительств США Илон] Маск может совершить одним движением, пока не происходит. Хотя Маск постоянно говорит, как ему не нравится Зеленский. При том, что украинцы больше всего боятся отключения Starlink", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.
Подробно о том, нанесет ли существенный ущерб ВСУ приостановка передачи разведданных от США — в материале "Сергей Храпач о том, как США следят за Россией и какие разведданные Европа передаст ВСУ" на сайте Украина.ру.