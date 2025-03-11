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Трамп удвоил пошлины на сталь и алюминий из Канады

Трамп удвоил пошлины на сталь и алюминий из Канады - 11.03.2025 Украина.ру

Трамп удвоил пошлины на сталь и алюминий из Канады

Алюминий и сталь при импорте из Канады будут облагаться дополнительными 25%. Об этом 11 марта заявил президент США Дональд Трамп.

2025-03-11T19:33

2025-03-11T19:33

2025-03-11T19:33

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Минторг США по поручению президента вводит дополнительные 25% пошлин на импортируемые из Канады металлы, сообщил Трамп в соцсети Truth Social.До этого Вашингтон ввёл пошлины 25% на сталь и алюминий из Канады. Таким образом, импортёрам придётся платить в два раза больше.Трамп назвал повышение до 50%ввозных пошлин на канадские металлы ответом на налог, введённый введенный канадской провинцией Онтарио. Власти североамериканского региона применили налог в размере 25% при поставках электроэнергии в США.Он также анонсировал повышение ввозных пошлин на автомобили со 2 апреля. Президент США заверил, что такие меры будут действовать до тех пор, пока "другие возмутительные долговременные тарифы Канады не будут отменены".Вашингтон ввёл ввозные пошлины на автомобили из Канады и Мексики с 4 марта. Белый дом дал отсрочку применения пошлин ввиду наличия в соседних странах сборочных производств автоконцернов США.Чествовавший эсэсовца в парламенте Канады премьер-министр этой страны Джастин Трюдо заявлял о применении к США ответных мер. Он анонсировал введение канадских ввозных пошлин на товары из США в размере 155 миллиардов долларов. При этом большая часть границы двух государств не охраняется вовсе, чем пользовались канадские контрабандисты во время "сухого закона" в США начала ХХ века, а позже – дезертиры и уклонисты из США во время войны во Вьетнаме.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел другие аспекты канадской ситуации в публикации Христя перед рывком. Станет ли украинка-неонацистка будущим премьером Канады

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новости, сша, канада, вашингтон, дональд трамп, джастин трюдо, пошлина, международные отношения, международная политика, торговая война, америка