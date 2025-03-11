Трамп удвоил пошлины на сталь и алюминий из Канады - 11.03.2025 Украина.ру
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Трамп удвоил пошлины на сталь и алюминий из Канады
Трамп удвоил пошлины на сталь и алюминий из Канады - 11.03.2025 Украина.ру
Трамп удвоил пошлины на сталь и алюминий из Канады
Алюминий и сталь при импорте из Канады будут облагаться дополнительными 25%. Об этом 11 марта заявил президент США Дональд Трамп.
2025-03-11T19:33
2025-03-11T19:33
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дональд трамп
джастин трюдо
пошлина
международные отношения
международная политика
торговая война
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Минторг США по поручению президента вводит дополнительные 25% пошлин на импортируемые из Канады металлы, сообщил Трамп в соцсети Truth Social.До этого Вашингтон ввёл пошлины 25% на сталь и алюминий из Канады. Таким образом, импортёрам придётся платить в два раза больше.Трамп назвал повышение до 50%ввозных пошлин на канадские металлы ответом на налог, введённый введенный канадской провинцией Онтарио. Власти североамериканского региона применили налог в размере 25% при поставках электроэнергии в США.Он также анонсировал повышение ввозных пошлин на автомобили со 2 апреля. Президент США заверил, что такие меры будут действовать до тех пор, пока "другие возмутительные долговременные тарифы Канады не будут отменены".Вашингтон ввёл ввозные пошлины на автомобили из Канады и Мексики с 4 марта. Белый дом дал отсрочку применения пошлин ввиду наличия в соседних странах сборочных производств автоконцернов США.Чествовавший эсэсовца в парламенте Канады премьер-министр этой страны Джастин Трюдо заявлял о применении к США ответных мер. Он анонсировал введение канадских ввозных пошлин на товары из США в размере 155 миллиардов долларов. При этом большая часть границы двух государств не охраняется вовсе, чем пользовались канадские контрабандисты во время "сухого закона" в США начала ХХ века, а позже – дезертиры и уклонисты из США во время войны во Вьетнаме.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел другие аспекты канадской ситуации в публикации Христя перед рывком. Станет ли украинка-неонацистка будущим премьером Канады
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новости, сша, канада, вашингтон, дональд трамп, джастин трюдо, пошлина, международные отношения, международная политика, торговая война, америка
Новости, США, Канада, Вашингтон, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, пошлина, международные отношения, Международная политика, торговая война, Америка

Трамп удвоил пошлины на сталь и алюминий из Канады

19:33 11.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса
Выступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Алюминий и сталь при импорте из Канады будут облагаться дополнительными 25%. Об этом 11 марта заявил президент США Дональд Трамп.
Минторг США по поручению президента вводит дополнительные 25% пошлин на импортируемые из Канады металлы, сообщил Трамп в соцсети Truth Social.
До этого Вашингтон ввёл пошлины 25% на сталь и алюминий из Канады. Таким образом, импортёрам придётся платить в два раза больше.
Трамп назвал повышение до 50%ввозных пошлин на канадские металлы ответом на налог, введённый введенный канадской провинцией Онтарио. Власти североамериканского региона применили налог в размере 25% при поставках электроэнергии в США.
"Вскоре я объявлю национальную чрезвычайную ситуацию в области электроэнергетики в пострадавших районах. Это позволит США быстро принять меры для устранения этого агрессивного экономического давления со стороны Канады", - пообещал Трамп.
Он также анонсировал повышение ввозных пошлин на автомобили со 2 апреля. Президент США заверил, что такие меры будут действовать до тех пор, пока "другие возмутительные долговременные тарифы Канады не будут отменены".
"Это фактически остановит автомобильную промышленность Канады, поскольку эти машины можно легко производить в США", - заявил американский президент.
Вашингтон ввёл ввозные пошлины на автомобили из Канады и Мексики с 4 марта. Белый дом дал отсрочку применения пошлин ввиду наличия в соседних странах сборочных производств автоконцернов США.
Чествовавший эсэсовца в парламенте Канады премьер-министр этой страны Джастин Трюдо заявлял о применении к США ответных мер. Он анонсировал введение канадских ввозных пошлин на товары из США в размере 155 миллиардов долларов. При этом большая часть границы двух государств не охраняется вовсе, чем пользовались канадские контрабандисты во время "сухого закона" в США начала ХХ века, а позже – дезертиры и уклонисты из США во время войны во Вьетнаме.
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