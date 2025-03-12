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Командир взвода обеспечения "Гиря": "Предрассветные часы – это время жизни, в которое нужно уложиться"

Командир взвода обеспечения "Гиря": "Предрассветные часы – это время жизни, в которое нужно уложиться" - 12.03.2025 Украина.ру

Командир взвода обеспечения "Гиря": "Предрассветные часы – это время жизни, в которое нужно уложиться"

О родственных связях на войне, семейных ценностях, усложнении военной логистики, доставке грузов под вражеским огнем журналисту издания "Украина.ру" рассказал гвардии прапорщик, командир взвода обеспечения реактивного артиллерийского дивизиона 61-й отдельной Краснознаменной бригады морской пехоты Артем Бакай, известный под позывным "Гиря".

2025-03-12T05:21

2025-03-12T05:21

2025-03-12T05:21

украина.ру

вуз

интервью

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- Вы с братом служите в одном подразделении и оба участвуете в СВО. Как же так получилось?- Очень просто. После окончания Кемеровского кадетского училища поступить в военный ВУЗ у меня не получилось. Срочную служил в 61-й бригаде. Через полгода контракт подписал, отслужил его и уволился по семейным обстоятельствам. Три года отработал на гражданке. Два из них – пожарным. Потом как-то ностальгия нахлынула и захотелось вернуться в морскую пехоту, уехать обратно на север. В общем, в 2016 году снова ушел в войска.Дослужился до командира взвода обеспечения, пройдя по всем ступеням: водитель, старший водитель, командир автомобильного отделения, заместитель командира взвода. С сентября 23-го являюсь командиром взвода.Когда началась война…у нас ее мало кто называет специальной военной операцией. Для нас это война. Мы продолжаем дело наших дедов и прадедов, которые не додавили коричневую мерзость. Так вот! С тех пор, как наша бригада зашла в зону СВО, нас помотало по разным направлениям. Начинали с Донецкого и дальше-дальше-дальше. Я уж и не вспомню, где приходилось бывать.Еще со времен Чеченской кампании наша бригада считается боевой и потому наша задача – подавлять врага. Потому так часто меняем направления. А уже будучи на Херсонском направлении мне предложили идти на повышение. Согласился, хотя и понимал, что будет сложно. Очень много задач, а среди моих сержантов не было нужных специалистов. Но я-то знал, что брат с компьютером на "ты". Вот и завербовал его, поскольку в подразделении нужен был человек, способный обрабатывать и анализировать информацию.Я предложил, а он согласился. Может еще потому предложил, что с тех пор, как поступил в военное училище, мы редко виделись. Хотелось компенсировать потерянное время. А теперь вот понимаю, что взял на себя огромную ответственность. Перед родителями – в том числе.- И каково это воевать плечом к плечу с родным братом? Родственные связи на войне – тема сложная и противоречивая.- С одной стороны, так легче. Какими бы разными по характеру мы ни были, а родственная душа рядом – это очень много значит. Даже вот просто братские обнимашки. Подчиненных я считаю семьей, но брат – это гораздо ближе. Когда становится слишком тяжело, я обниму его по-мужски и становится легче. Ощущение такое…не знаю, будто дома побывал. И дышать легче становится. Можно дальше идти воевать.С другой стороны, проще тем, кто служит на равных должностях. А я, прежде всего, командир. Нужно искать баланс, а это не всегда получается. Иногда во мне командир преобладает, а иногда – брат. Но чаще, конечно, командир.- Насколько мне известно, вы не единственные братья в этой бригаде…- Да, есть такое дело. Есть пара родных братьев. Один из них, правда, сейчас на задачу уехал. И есть пара близнецов, но один из них в отпуске. Больше года с ними знаком, но и сейчас понять не могу, кто из них Макс, а кто Андрей. Хотя сами они уверены, что разные.- Да вы тут просто апологеты традиционных ценностей. И если уж речь зашла об этом, то кто ждет дома?- Супруга моя любимая. Сюда, конечно, отпускает тяжело, но когда она выходила за меня замуж, я сразу предупредил: подумай хорошенько, поскольку ты выходишь за военного, а это значит, что меня подолгу не будет рядом и все тяготы военной службы тебе придется переносить вместе со мной. Но любовь и взаимопонимание победили все трудности.Тяжело, не спорю. Не только им, но и мне тяжело. Когда ты холост, все значительно проще, но у меня ребенок. Полгодика ему. А видел в последний раз, когда он только родился. Благо, что сейчас видеосвязь есть. С нею чуть легче, но это не то же самое. Иной раз созвонимся и приходится сдерживать слезы. Домой сразу хочется очень сильно. Им ведь там без меня тоже плохо.Но жены наши за время конфликта адаптировались, стали сильнее. Они все понимают и где-то даже не пожалуются лишний раз. Они понимают, что это будет отвлекать бойцов от текущих задач. А задача тут важная – не пустить войну в наши дома, к нашим семьям. Именно для этого мы здесь.На самом деле они всегда со мной и всегда поддерживают. Фотографии, сувениры присылают из дома. Супруга у меня умничка. Она постоянно согревает меня этим. То отпечаток стопы ребенка пришлет, то записочку, пахнущую духами. Сердце, конечно, замирает от всего этого и теплее становится. Ощущаешь присутствие.- Раз уж ты заговорил о задачах, то давай к ним и перейдем…- Ты знаешь, когда я служил в батальоне материального обеспечения, мы часто спорили между собой о том, кто важнее. Первая рота занималась подвозом боеприпасов, вторая – ГСМ, третья – продуктов. Спорили-спорили, а я и говорю: "Ну, ребята, не будет топлива и вы вообще ничего никуда не увезете". А значит и танк не выстрелит, и личный состав голодным останется.На самом деле не считаю, что моя работа какая-то слишком уж важная. Просто делаю ее и все, поскольку без этого победы не будет. Не довезу боеприпасы, и наши орудия не поддержат наступление пехоты, а это значит, что ребята погибнут, а задача не будет выполнена. Все на войне так устроено, все связано.- Противник всеми силами пытается резать нашу логистику…- Да. Когда приехали на Донецкое направление, заправщик там первой целью был. Как и тыл. Понятно же, что если разбомбить тыл, то прервется обеспечение войск, а без этого ни оборону, ни наступление толком не организуешь.- Специфика доставки грузов с тех пор сильно изменилась?- Технологии продвинулись, да. Раньше мы подобное только в играх видели, а теперь это вопросы жизни и смерти. Вроде игрушка, а жизни лишает на раз-два. В начале СВО, конечно, столь массово дроны не применялись и тогда было проще.Проще было организовать логистику, подвоз, выбрать маршрут. Основную угрозу представлял артиллерийский огонь противника. В общем, если раньше нужно было крутить головой на 360 градусов, то сейчас, наверное, на 720. И думать нужно в таком же примерно режиме.Нужно продумывать основные и запасные маршруты, подгадывать время. Это не то, что супер-работа, но это то, что я, как командир, должен делать – заботиться о подчиненных и выполнять боевой приказ.Так, например, просчитываю безопасное время подвоза, ищу "окошки", чтобы минимизировать риски. Мы называем это время "серым". Это когда противник не может в полной мере использовать все средства наблюдения. В эти "окна" мы и заскакиваем, чтобы доставить топливо, продукты, боеприпасы и выскочить обратно.В пути все машины отслеживаются по рации. На первых порах я сутками дежурил, все контролировал. Думал, что лучше лишний раз не посплю. Технику тоже жалко, но технику можно заменить, а вот людей не заменишь. Потому лучше я не посплю, но проведу свой экипаж до точки и обратно.- Трудно ли переиграть противника? Он ведь тоже не дурак.- Противника нельзя недооценивать. Иногда ты предугадываешь его действия, а иногда он считывает твои. Порой у них какие-то технологии раньше появляются, а порой мы их обгоняем. Глупо было бы считать, что враг слаб и деморализован.Они что-то придумывают, а мы изобретаем контрмеры. Если говорить о дронах, то это либо стрелковое оружие, либо средства радиоэлектронной борьбы. Дальше – обман. Это ложные позиции, ложные маршруты, игры со временем. Пока враг спит, мы работаем. Берем хитростью, смекалкой.- Но для противника, насколько я понимаю, "серые" часы – это ведь никакой не секрет?- Нет, но с природой не поспоришь. Если подгадать время, когда ночные дроны уже видят плохо, а дневные – еще плохо, то можно проскочить. И вот уже год эта схема у меня отлично работает. Но и тут нужно подстраиваться. Погода ведь тоже влияет.Суть же в чем? Дрон летит высоко и в это "серое" предрассветное время там, где он висит, уже светло, а на земле еще темно. Камера ночного видения слепнет, а для обычной еще слишком темно. И вот это время жизни, в которое нужно уложиться.- Позывной у тебя "Гиря" и в блиндаже всюду гири, хотя мы находимся глубоко в лесу. Чую, что за этим срывается какая-то история. Расскажешь?- Да нет за этим никакой вот прямо истории. Позывной в 2022 году мне командир взвода присвоил. "Ты так ловко обращаешься с ними. Бросаешь, жонглируешь", - объяснил он тогда. Это еще в другом подразделении было. Ну, знаешь, нужен был позывной и я себе даже придумал какой-то, но он предложил этот.Просто я кандидат в мастера спорта по гиревому спорту. На чемпионатах Северного флота выигрывал и на гражданке призовые места занимал на областных турнирах. А тут…как бы ни было тяжело, но все равно стараешься выделить три-пять минут, чтобы как-то взбодриться. Да и выносливость не хочется потерять. Есть десятиминутный комплекс с одной гирей, который позволяет держать в тонусе все тело. Очень удобно.О судьбах других морских пехотинцев - в статье Захара Виноградова "Время штурмовиков. Полигон нашей Победы"

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

украина.ру, вуз, интервью