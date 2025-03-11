Наступление в Сумской области или усиление в Донбассе: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после Суджи - 11.03.2025 Украина.ру
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Наступление в Сумской области или усиление в Донбассе: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после Суджи
Наступление в Сумской области или усиление в Донбассе: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после Суджи - 11.03.2025 Украина.ру
Наступление в Сумской области или усиление в Донбассе: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после Суджи
После освобождения Курской области ВС РФ будут либо двигаться в Сумскую область, либо продолжат усиливать российский наступательный потенциал в Донбассе. Здесь многое будет зависеть от того, как пойдут переговоры с Украиной. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Юрий Кнутов
2025-03-11T20:30
2025-03-11T20:30
новости
россия
сумская область
украина
юрий кнутов
днепр
днепропетровск
харьков
наступление
вс рф
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По словам эксперта, операция в Курской области была беспрецедентной по своему масштабу и результативности. Что касается самой Суджи, то войска попробуют освободить ее сходу. Если не получится, город будет окружен и блокирован, отметил Кнутов.Когда ВС РФ окончательно очистят землю от неприятеля, есть разные варианты, как командование в дальнейшем будет использовать слаженную Курскую группировку, указал он.Также можно завершить освобождение Часов Яра, что позволит вести бои за самую крупную и укрепленную Славянско-Краматорскую агломерацию. Здесь многое будет зависеть от того, как пойдут переговоры с Украиной, подчеркнул Кнутов."Если боевые действия продолжатся, нашей основной задачей будет продвижение к Днепру, чтобы разрезать украинскую группировку на две части, осложнит переброску войск с севра на юг и с юга на север. И у нас появится возможность отдельно заниматься Запорожьем, Днепропетровском, Харьковом", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.Также на эту тему в новостях: "Российские войска зачистили промышленную зону Суджи" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250311/1061715437.html
россия
сумская область
украина
днепр
днепропетровск
харьков
часов яр
суджа
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новости, россия, сумская область, украина, юрий кнутов, днепр, днепропетровск, харьков, наступление, вс рф, часов яр, суджа, курская область, сво, спецоперация
Новости, Россия, Сумская область, Украина, Юрий Кнутов, Днепр, Днепропетровск, Харьков, наступление, ВС РФ, Часов Яр, Суджа, Курская область, СВО, Спецоперация

Наступление в Сумской области или усиление в Донбассе: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после Суджи

20:30 11.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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После освобождения Курской области ВС РФ будут либо двигаться в Сумскую область, либо продолжат усиливать российский наступательный потенциал в Донбассе. Здесь многое будет зависеть от того, как пойдут переговоры с Украиной. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Юрий Кнутов
По словам эксперта, операция в Курской области была беспрецедентной по своему масштабу и результативности. Что касается самой Суджи, то войска попробуют освободить ее сходу. Если не получится, город будет окружен и блокирован, отметил Кнутов.
Когда ВС РФ окончательно очистят землю от неприятеля, есть разные варианты, как командование в дальнейшем будет использовать слаженную Курскую группировку, указал он.

"Либо мы будем двигаться в Сумскую область, либо будем усиливать наш наступательный потенциал в Донбассе. Все-таки ключевую задачу взять Покровск никто не снимал", — подчеркнул собеседник издания.

Также можно завершить освобождение Часов Яра, что позволит вести бои за самую крупную и укрепленную Славянско-Краматорскую агломерацию. Здесь многое будет зависеть от того, как пойдут переговоры с Украиной, подчеркнул Кнутов.
"Если боевые действия продолжатся, нашей основной задачей будет продвижение к Днепру, чтобы разрезать украинскую группировку на две части, осложнит переброску войск с севра на юг и с юга на север. И у нас появится возможность отдельно заниматься Запорожьем, Днепропетровском, Харьковом", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.
Также на эту тему в новостях: "Российские войска зачистили промышленную зону Суджи" на сайте Украина.ру.
Освобожденные населенные пункты в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
16:46
Российская армия вошла в черту Суджи, а заодно и в Днепропетровскую областьО ситуации в Курской области, где российская армия освобождает Суджу и оккупированные ВСУ курские села, изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова
 
НовостиРоссияСумская областьУкраинаЮрий КнутовДнепрДнепропетровскХарьковнаступлениеВС РФЧасов ЯрСуджаКурская областьСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
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20:45Месть за Курскую область: Кнутов о том, как Киев "компенсировал" свое поражение массовой атакой БПЛА
20:30Наступление в Сумской области или усиление в Донбассе: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после Суджи
20:15Если войска НАТО прибудут на Украину, Россия больше ни с кем не будет вести переговоры — Ищенко
20:03Руководитель украинской Военной службы правопорядка помогал уклонистам сбежать за границу
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19:15Кнутов: "ВС РФ надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск"
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18:10Полковник Геннадий Алехин: Россия после красивой операции под Курском нацелилась на Золочевский район
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18:00Атака дронов ВСУ, освобождение Курской области, бессилие ОБСЕ. Итоги 11 марта
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