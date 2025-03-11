https://ukraina.ru/20250311/1061718496.html
Наступление в Сумской области или усиление в Донбассе: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после Суджи
Наступление в Сумской области или усиление в Донбассе: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после Суджи - 11.03.2025 Украина.ру
Наступление в Сумской области или усиление в Донбассе: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после Суджи
После освобождения Курской области ВС РФ будут либо двигаться в Сумскую область, либо продолжат усиливать российский наступательный потенциал в Донбассе. Здесь многое будет зависеть от того, как пойдут переговоры с Украиной. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Юрий Кнутов
2025-03-11T20:30
2025-03-11T20:30
2025-03-11T20:30
новости
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сумская область
украина
юрий кнутов
днепр
днепропетровск
харьков
наступление
вс рф
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По словам эксперта, операция в Курской области была беспрецедентной по своему масштабу и результативности. Что касается самой Суджи, то войска попробуют освободить ее сходу. Если не получится, город будет окружен и блокирован, отметил Кнутов.Когда ВС РФ окончательно очистят землю от неприятеля, есть разные варианты, как командование в дальнейшем будет использовать слаженную Курскую группировку, указал он.Также можно завершить освобождение Часов Яра, что позволит вести бои за самую крупную и укрепленную Славянско-Краматорскую агломерацию. Здесь многое будет зависеть от того, как пойдут переговоры с Украиной, подчеркнул Кнутов."Если боевые действия продолжатся, нашей основной задачей будет продвижение к Днепру, чтобы разрезать украинскую группировку на две части, осложнит переброску войск с севра на юг и с юга на север. И у нас появится возможность отдельно заниматься Запорожьем, Днепропетровском, Харьковом", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.Также на эту тему в новостях: "Российские войска зачистили промышленную зону Суджи" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250311/1061715437.html
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новости, россия, сумская область, украина, юрий кнутов, днепр, днепропетровск, харьков, наступление, вс рф, часов яр, суджа, курская область, сво, спецоперация
Новости, Россия, Сумская область, Украина, Юрий Кнутов, Днепр, Днепропетровск, Харьков, наступление, ВС РФ, Часов Яр, Суджа, Курская область, СВО, Спецоперация
Наступление в Сумской области или усиление в Донбассе: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после Суджи
После освобождения Курской области ВС РФ будут либо двигаться в Сумскую область, либо продолжат усиливать российский наступательный потенциал в Донбассе. Здесь многое будет зависеть от того, как пойдут переговоры с Украиной. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Юрий Кнутов