https://ukraina.ru/20250311/1061718496.html

Наступление в Сумской области или усиление в Донбассе: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после Суджи

Наступление в Сумской области или усиление в Донбассе: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после Суджи - 11.03.2025 Украина.ру

Наступление в Сумской области или усиление в Донбассе: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после Суджи

После освобождения Курской области ВС РФ будут либо двигаться в Сумскую область, либо продолжат усиливать российский наступательный потенциал в Донбассе. Здесь многое будет зависеть от того, как пойдут переговоры с Украиной. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Юрий Кнутов

2025-03-11T20:30

2025-03-11T20:30

2025-03-11T20:30

новости

россия

сумская область

украина

юрий кнутов

днепр

днепропетровск

харьков

наступление

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061681023_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_aae822209c5355caa9da8e7f0bf59fb6.jpg.webp

По словам эксперта, операция в Курской области была беспрецедентной по своему масштабу и результативности. Что касается самой Суджи, то войска попробуют освободить ее сходу. Если не получится, город будет окружен и блокирован, отметил Кнутов.Когда ВС РФ окончательно очистят землю от неприятеля, есть разные варианты, как командование в дальнейшем будет использовать слаженную Курскую группировку, указал он.Также можно завершить освобождение Часов Яра, что позволит вести бои за самую крупную и укрепленную Славянско-Краматорскую агломерацию. Здесь многое будет зависеть от того, как пойдут переговоры с Украиной, подчеркнул Кнутов."Если боевые действия продолжатся, нашей основной задачей будет продвижение к Днепру, чтобы разрезать украинскую группировку на две части, осложнит переброску войск с севра на юг и с юга на север. И у нас появится возможность отдельно заниматься Запорожьем, Днепропетровском, Харьковом", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.Также на эту тему в новостях: "Российские войска зачистили промышленную зону Суджи" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250311/1061715437.html

россия

сумская область

украина

днепр

днепропетровск

харьков

часов яр

суджа

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сумская область, украина, юрий кнутов, днепр, днепропетровск, харьков, наступление, вс рф, часов яр, суджа, курская область, сво, спецоперация