Запас "Орешника" и негодование Зеленского. Главное на Украине на утро 23 ноября - 23.11.2024 Украина.ру
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Запас "Орешника" и негодование Зеленского. Главное на Украине на утро 23 ноября
Запас "Орешника" и негодование Зеленского. Главное на Украине на утро 23 ноября - 23.11.2024 Украина.ру
Запас "Орешника" и негодование Зеленского. Главное на Украине на утро 23 ноября
Президент России Владимир Путин провёл совещание с руководством Минобороны РФ, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем. Владимир Зеленский раскритиковал народных депутатов за принятое им же решение
2024-11-23T09:21
2024-11-23T09:21
эксклюзив
хроники
владимир путин
владимир зеленский
артем дмитрук
украина
россия
верховная рада
впк
"орешник"
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Вечером 22 ноября президент России Владимир Путин провёл совещание с руководством министерства обороны, представителями военно-промышленного комплекса, которых поздравил с успешным испытанием новейшей ракетной системы "Орешник"."Как мы с вами знаем по анализу данных объективного контроля, испытания прошли успешно. Я вас с этим поздравляю. И, как уже было сказано, мы будем эти испытания продолжать, в том числе в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется", - заявил Путин.Тем самым он опроверг ранее прозвучавшие заявления представителей Главного управления разведки Минобороны Украины. Последние утверждали — в октябре у России якобы было всего лишь две подобных системы.Путин поблагодарил военных и промышленников за результаты работы."Просил организовать нашу встречу сегодня почти с единственной целью – чтобы поблагодарить вас, сказать вам спасибо за результаты вашей работы. Вас и всех разработчиков системы "Орешник", все научные, производственные, трудовые коллективы, участвовавшие в его создании, имею в виду и всю кооперацию. А это, как известно, конструкторы, учёные, инженеры, рабочие, которые разрабатывали гиперзвуковые технологии, рассчитывали баллистику, осваивали выпуск новейших материалов, систем управления, микроэлектроники и так далее", - заявил президент России.По его словам, достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают гордость, восхищение, а также убедительно демонстрируют, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом и способна решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России."В этой связи подчеркну, что система "Орешник" – это не модернизация старых, ещё советских систем. Хотя понятно, все мы вышли из различных систем Советского Союза, все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями, в известной степени пользовались их результатами. Но эта система действительно прежде всего результат вашей работы, работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России. Она создана именно на базе современных, новейших разработок", - указал Путин.Президент России отметил, что в условиях, когда РФ сталкивается с новыми, возрастающими угрозами и вызовами, работа над такими системами вооружения имеет особое, жизненно важное значение."Вновь хочу подчеркнуть, что решение задач в рамках специальной военной операции, будущее России сегодня, конечно же, прежде всего зависит от наших солдат и офицеров, от мужества штурмовиков и артиллеристов, танкистов и десантников, сапёров, лётчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, морского десанта, от слаженной работы всех родов войск. Наши части на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно, мужественно, профессионально действуют сегодня. С каждым днём накапливают боевой опыт и наращивают наступательный потенциал. Повторю: именно от профессионализма, мужества и героизма наших солдат и офицеров прежде всего зависит выполнение всех задач в рамках специальной военной операции", - указал Путин.При этом, отметил он, очень важно, чтобы и фронтовики, и граждане России в целом знали, что для защиты безопасности страны есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный и научный тыл."Система оружия, которая была вчера испытана, является ещё одним надёжным гарантом территориальной целостности и суверенитета России. Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно", - отметил Путин.Он подчеркнул, что ракетная система "Орешник" – это не просто эффективное гиперзвуковое оружие."В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, да ещё и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты её использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. Хотя по факту система "Орешник" стратегическим оружием не является, во всяком случае, это не межконтинентальная баллистическая ракета, не является средством массового поражения, в том числе и потому, что это ещё и высокоточное оружие. При этом, как уже отмечал, добавлю, что средств противодействия такой ракете, средств её перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует. И ещё раз подчеркну: испытания новейшей системы мы будем продолжать", - отметил Путин.По его словам, решение по серийному производству этой системы принято и практически организовано. "Орешник" будет поставлен на вооружение РВСН. Также, указал Путин, кроме системы "Орешник" в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдёт в серию. Таким образом у России складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности.Путин поблагодарил создателей системы за важную работу, достигнутые результаты и вклад в защиту Родины, а также заявил, что создатели ракетной системы "Орешник", те, кто проектировал, организовывал производство новейшего комплекса, будут представлены к государственным наградам.Тем временем Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам раскритиковал народных депутатов Украины, которые после применения "Орешника" ушли на удалённую работу из-за опасения того, что следующий удар может быть нанесён по Верховной Раде."Когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех – от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах. Сирена звучит – идём в укрытие. Когда нет сирены – работаем и служим. В войне по-другому не бывает", - заявил Зеленский.В ответ некоторые народные депутаты обвинили его в лицемерии."Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать какой он герой, а все остальные предатели! Ещё есть люди которые верят им? Или всё-таки, чем наглее ложь, тем больше в нее верят?!" - заявил нардеп Артём Дмитрук.Сам Дмитрук из-за преследования со стороны украинских властей вынужден был бежать из страны и сейчас скрывается в Великобритании.Ранее украинские СМИ и народные депутаты сообщали об отмене заседания Верховной Рады и переводе депутатов на удалённую работу из-за того, что украинские силовые структуры предупредили о возможном ударе по зданию украинского парламента.О происходящем на Украине - в статье Дмитрия Ковалевича "Призывают украинцев умереть и оценивают дальнобойные ракеты. Что говорят украинские военные о фронте".
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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эксклюзив, хроники, владимир путин, владимир зеленский, артем дмитрук, украина, россия, верховная рада, впк, "орешник"
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Украина, Россия, Верховная Рада, ВПК, "Орешник"

Запас "Орешника" и негодование Зеленского. Главное на Украине на утро 23 ноября

09:21 23.11.2024
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент России Владимир Путин провёл совещание с руководством Минобороны РФ, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем. Владимир Зеленский раскритиковал народных депутатов за принятое им же решение
Вечером 22 ноября президент России Владимир Путин провёл совещание с руководством министерства обороны, представителями военно-промышленного комплекса, которых поздравил с успешным испытанием новейшей ракетной системы "Орешник".
"Как мы с вами знаем по анализу данных объективного контроля, испытания прошли успешно. Я вас с этим поздравляю. И, как уже было сказано, мы будем эти испытания продолжать, в том числе в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется", - заявил Путин.
Тем самым он опроверг ранее прозвучавшие заявления представителей Главного управления разведки Минобороны Украины. Последние утверждали — в октябре у России якобы было всего лишь две подобных системы.
Путин поблагодарил военных и промышленников за результаты работы.
"Просил организовать нашу встречу сегодня почти с единственной целью – чтобы поблагодарить вас, сказать вам спасибо за результаты вашей работы. Вас и всех разработчиков системы "Орешник", все научные, производственные, трудовые коллективы, участвовавшие в его создании, имею в виду и всю кооперацию. А это, как известно, конструкторы, учёные, инженеры, рабочие, которые разрабатывали гиперзвуковые технологии, рассчитывали баллистику, осваивали выпуск новейших материалов, систем управления, микроэлектроники и так далее", - заявил президент России.
По его словам, достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают гордость, восхищение, а также убедительно демонстрируют, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом и способна решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России.
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"В этой связи подчеркну, что система "Орешник" – это не модернизация старых, ещё советских систем. Хотя понятно, все мы вышли из различных систем Советского Союза, все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями, в известной степени пользовались их результатами. Но эта система действительно прежде всего результат вашей работы, работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России. Она создана именно на базе современных, новейших разработок", - указал Путин.
Президент России отметил, что в условиях, когда РФ сталкивается с новыми, возрастающими угрозами и вызовами, работа над такими системами вооружения имеет особое, жизненно важное значение.
"Вновь хочу подчеркнуть, что решение задач в рамках специальной военной операции, будущее России сегодня, конечно же, прежде всего зависит от наших солдат и офицеров, от мужества штурмовиков и артиллеристов, танкистов и десантников, сапёров, лётчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, морского десанта, от слаженной работы всех родов войск. Наши части на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно, мужественно, профессионально действуют сегодня. С каждым днём накапливают боевой опыт и наращивают наступательный потенциал. Повторю: именно от профессионализма, мужества и героизма наших солдат и офицеров прежде всего зависит выполнение всех задач в рамках специальной военной операции", - указал Путин.
При этом, отметил он, очень важно, чтобы и фронтовики, и граждане России в целом знали, что для защиты безопасности страны есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный и научный тыл.
"Система оружия, которая была вчера испытана, является ещё одним надёжным гарантом территориальной целостности и суверенитета России. Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что ракетная система "Орешник" – это не просто эффективное гиперзвуковое оружие.
"В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, да ещё и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты её использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. Хотя по факту система "Орешник" стратегическим оружием не является, во всяком случае, это не межконтинентальная баллистическая ракета, не является средством массового поражения, в том числе и потому, что это ещё и высокоточное оружие. При этом, как уже отмечал, добавлю, что средств противодействия такой ракете, средств её перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует. И ещё раз подчеркну: испытания новейшей системы мы будем продолжать", - отметил Путин.
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По его словам, решение по серийному производству этой системы принято и практически организовано. "Орешник" будет поставлен на вооружение РВСН. Также, указал Путин, кроме системы "Орешник" в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдёт в серию. Таким образом у России складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности.
Путин поблагодарил создателей системы за важную работу, достигнутые результаты и вклад в защиту Родины, а также заявил, что создатели ракетной системы "Орешник", те, кто проектировал, организовывал производство новейшего комплекса, будут представлены к государственным наградам.
Тем временем Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам раскритиковал народных депутатов Украины, которые после применения "Орешника" ушли на удалённую работу из-за опасения того, что следующий удар может быть нанесён по Верховной Раде.
"Когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех – от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах. Сирена звучит – идём в укрытие. Когда нет сирены – работаем и служим. В войне по-другому не бывает", - заявил Зеленский.
В ответ некоторые народные депутаты обвинили его в лицемерии.
"Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать какой он герой, а все остальные предатели! Ещё есть люди которые верят им? Или всё-таки, чем наглее ложь, тем больше в нее верят?!" - заявил нардеп Артём Дмитрук.
Сам Дмитрук из-за преследования со стороны украинских властей вынужден был бежать из страны и сейчас скрывается в Великобритании.
Ранее украинские СМИ и народные депутаты сообщали об отмене заседания Верховной Рады и переводе депутатов на удалённую работу из-за того, что украинские силовые структуры предупредили о возможном ударе по зданию украинского парламента.
О происходящем на Украине - в статье Дмитрия Ковалевича "Призывают украинцев умереть и оценивают дальнобойные ракеты. Что говорят украинские военные о фронте".
 
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