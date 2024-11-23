https://ukraina.ru/20241123/1059133819.html

Призывают украинцев умереть и оценивают дальнобойные ракеты. Что говорят украинские военные о фронте

Призывают украинцев умереть и оценивают дальнобойные ракеты. Что говорят украинские военные о фронте - 23.11.2024 Украина.ру

Призывают украинцев умереть и оценивают дальнобойные ракеты. Что говорят украинские военные о фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты преимущественно рассуждали о том, как повлияет на ход конфликта разрешение Запада бить дальнобойными ракетами по старой территории РФ и чего им ждать в ответ. Нередко были слышны апокалипсические комментарии о вероятной массовой гибели украинцев, к чему они дескать должны быть готовы.

2024-11-23T06:11

2024-11-23T06:11

2024-11-23T06:11

эксклюзив

россия

украина

великобритания

валерий залужный

сергей рахманинов

алена березовская

вооруженные силы украины

верховная рада

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058876319_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c24f0acb6787a67ade3dbae301c6c51a.jpg.webp

Бывший главком ВСУ, а ныне – посол в Лондоне Валерий Залужный призывает украинцев не бояться смерти, признавая, что шансов выжить у них не будет. "Помните, что война становится все более жестокой с каждым днем. Она почти не оставляет шансов на выживание. Научитесь не бояться смерти, не бояться смотреть врагу в глаза. Вам нужно будет убивать без колебаний", - обратился Залужный к украинским военным, которых готовят в Великобритании."Очень мне нравится непосредственность нашего посла в Великобритании, Залужного. Вот это - образец честности. Вы все сдохнете. Шансов выжить нет. Но вы не бойтесь смерти!", - комментирует слова Залужного опальный депутат Александр Дубинский.Издание "Украинская правда" на этой неделе сообщило, что в прошлом году украинских морских пехотинцев, которых для этого готовили в Великобритании, буквально бросили на убой на левый берег Днепра. И настояли на этой авантюре, по данным издания, именно британские власти."Нам говорили, что нужно проломить только первую линию российской обороны и говорили, что второй линии у них не было", — сообщил источник в командовании 36-й бригады. Однако буквально с первых дней из-за проблем в планировании, снабжении через Днепр, а также недостаточной огневой поддержки, операция пошла не так как предполагалось и, по итогу, не была выполнена даже задача-минимум - выход на трассу М-14, сообщают военнослужащие 36-ой бригады ВСУ.Вместе с тем депутат Верховной рады Сергей Рахманин жалуется, что умирать украинцы почему-то не хотят, а военнослужащие чаще дезертируют. "Речь идет о так называемом СОЧ, о тех, кто самовольно оставил часть, - так вот, проблема же не в ТЦК (военкоматах), а в том, что люди боятся умереть, боятся быть раненными, боятся, что их плохо научат, люди боятся попасть к командирам, которые, по их мнению, могут быть некомпетентными, люди боятся, что они попадут в ситуацию, когда им придется выполнять жестокие, а, может быть, преступные приказы. Люди боятся", - недоумевает Рахманин по поводу вполне закономерного чувства, заложенного живому существу самой природой.Украинские военнослужащие последнее время чаще жалуются, что их командиры совершенно не считаются с потерями, отправляя людей на верную гибель. На днях списанный по ранению военнослужащий 2 батальона 21 омбр ВСУ поделился историей о своем комбате Андрее Березовском, из-за жестокости и некомпетентности которого погибло десять человек."Комбат-"ковбой" отправил мобильную группу "поймать и привести" раненых российских бойцов, которые уходили на свои позиции. Группу уничтожили по пути – в живых не осталось никого. Комбат Березовский, недолго думая, отправил еще одну группу тем же путем. Когда дронами накрыло вторую группу, бойцы начали запрашивать эвакуацию раненых и погибших. В ответ они получили слова комбата: "Ты там сдохнешь. Смывай позор кровью". Эвакуации не было, военные погибли", - рассказывает военнослужащий.По той же причине в конце недели начал разворачиваться скандал между 117 и 63 бригадами ВСУ. Обе обвиняют друг друга в недостаточной поддержке и отходе с боевых позиций. В обеих бригадах жалуются, что ВС. РФ систематически стирает их позиции, в результате чего многие дезертируют. "Ребята под командованием 63-й бригады 107-го батальона отказываются идти и выполнять эти преступные, бездумные приказы", - жалуется в интервью "Суспильному" украинский военнослужащий Иван.Оценивая перспективы разрешения на дальнобойные удары, командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский считает, что перемен они не принесут. "На самом деле, на фронт это никак не повлияет. Начнём с того, что я не верю в какой-то "дальний" дальнобой. Теоретически верю в какой-то более близкий дальнобой, в районе Курской области, Воронеж, Ростов-на-Дону, Смоленск. У нас есть свои дроны, которые летят гораздо дальше, которые наносили разные удары уже. Но, как мы видим, к сожалению, именно на поле боя это особо никак не повлияло. Орки как продолжали наступать, так и наступают и продвигаются", - рассказывает Прошинский в интервью "Новости Live".Украинский политолог Руслан Бортник утверждает, что Украина уже давно использует западные дальнобойные ракеты, выдавая за свои. "Волшебным мановением руки и одним баллончиком краски можно превратить какие-нибудь "Шторм шэдоу" или "Скальпы" - в "Нептуны". При желании", - рассуждает Бортник, подчеркивая, что, скорее всего, "Нептуны" производят за пределами Украины. Он также говорит, что украинское общество не радо разрешению бить ATACMS по РФ, так как опасается еще большей эскалации.Однако депутат Верховной рады и полковник СБУ Роман Костенко надеется, что с помощью этих ракет можно будет разрушить Керченский мост, хотя и признает, что тот уже не играет важной роли для переброски военных грузов. "Глядя на тактико-технические характеристики последних модификаций ATACMS, то они бьют на 300 километров и у них радиус отклонения – 5 метров. Мне кажется, этого могло бы быть достаточно для того, чтобы попасть в мост. Но мы должны понимать, что он хорошо защищен", - сетует депутат Рады, предлагая бить не по полотну, а по опорам моста.В то же время бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко не понимает, зачем бить вглубь территорий РФ, когда Украина теряет города. "Идёт наступление на Покровск, это последняя крупная шахта коксующего угля. Мы понимаем ставки? Тогда почему и наши, и западные ракеты не бьют по точкам скопления врага. Мы бьём куда угодно, ну, ответ я знаю – красивые видосы", - жалуется Луценко, предлагая сосредоточиться на противодействии наступающим российским войскам в Донбассе.В целом украинские военные и эксперты признают, что дальнобойные ракеты не изменят ситуацию на фронте, хотя и способны больше напакостить россиянам, что вызывает у некоторых украинских наблюдателей моральное удовлетворение. Однако оптимистических сценариев практически не слышно даже из лагеря сторонников Зеленского.О том, что в это же время происходит на фронте - в статье Перемололи лучшие части и сорвали кампанию, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 ноября

https://ukraina.ru/20241122/1059133142.html

россия

украина

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, россия, украина, великобритания, валерий залужный, сергей рахманинов, алена березовская, вооруженные силы украины, верховная рада, сбу