"Наш президент всегда рядом с людьми": Песков рассказал о возможной поездке Путина в Донбасс - 21.11.2024 Украина.ру
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"Наш президент всегда рядом с людьми": Песков рассказал о возможной поездке Путина в Донбасс
"Наш президент всегда рядом с людьми": Песков рассказал о возможной поездке Путина в Донбасс - 21.11.2024 Украина.ру
"Наш президент всегда рядом с людьми": Песков рассказал о возможной поездке Путина в Донбасс
Владимир Путин может снова посетить Донбасс. Об этом 21 ноября заявил РИА "Новости" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2024-11-21T10:56
2024-11-21T10:56
новости
донбасс
мариуполь
лнр
дмитрий песков
владимир путин
марат хуснуллин
оон
сбу
вооруженные силы украины
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"Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще... Наш президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи", - цитирует издание ответ Пескова.Путин посещал Мариуполь в марте 2023 года. За рулём автомобиля он объехал несколько районов города и пообщался с гражданами. Сопровождал президента вице-премьер Марат Хуснуллин. В апреле того же года Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР.Песков ответил на вопросы практикантки РИА "Новости" Фаины Савенковой - журналистки из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.Тем временем ООН подтвердила пытки над украинцами в подвалах СБУ, заявил депутат ДмитрукДо этого были задокументированы преступлениям украинских силовиков в "мариупольской библиотеке". Подробности в публикации "Ямы с трупами": журналист рассказал, как ВСУ пытали жителей Мариуполя Больше новостей на начало дня в обзоре Горькое признание Зеленского, на Белоруссию готовилось нападение. Главное на Украине на утро 21 ноября
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новости, донбасс, мариуполь, лнр, дмитрий песков, владимир путин, марат хуснуллин, оон, сбу, вооруженные силы украины, днр, сво
Новости, Донбасс, Мариуполь, ЛНР, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, ООН, СБУ, Вооруженные силы Украины, ДНР, СВО

"Наш президент всегда рядом с людьми": Песков рассказал о возможной поездке Путина в Донбасс

10:56 21.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Иванов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Александр Иванов
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Владимир Путин может снова посетить Донбасс. Об этом 21 ноября заявил РИА "Новости" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
"Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще... Наш президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи", - цитирует издание ответ Пескова.
Путин посещал Мариуполь в марте 2023 года. За рулём автомобиля он объехал несколько районов города и пообщался с гражданами. Сопровождал президента вице-премьер Марат Хуснуллин. В апреле того же года Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР.
Песков ответил на вопросы практикантки РИА "Новости" Фаины Савенковой - журналистки из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
Тем временем ООН подтвердила пытки над украинцами в подвалах СБУ, заявил депутат Дмитрук
До этого были задокументированы преступлениям украинских силовиков в "мариупольской библиотеке". Подробности в публикации "Ямы с трупами": журналист рассказал, как ВСУ пытали жителей Мариуполя
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НовостиДонбассМариупольЛНРДмитрий ПесковВладимир ПутинМарат ХуснуллинООНСБУВооруженные силы УкраиныДНРСВО
 
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