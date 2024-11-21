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"Наш президент всегда рядом с людьми": Песков рассказал о возможной поездке Путина в Донбасс

"Наш президент всегда рядом с людьми": Песков рассказал о возможной поездке Путина в Донбасс - 21.11.2024 Украина.ру

"Наш президент всегда рядом с людьми": Песков рассказал о возможной поездке Путина в Донбасс

Владимир Путин может снова посетить Донбасс. Об этом 21 ноября заявил РИА "Новости" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2024-11-21T10:56

2024-11-21T10:56

2024-11-21T10:56

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"Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще... Наш президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи", - цитирует издание ответ Пескова.Путин посещал Мариуполь в марте 2023 года. За рулём автомобиля он объехал несколько районов города и пообщался с гражданами. Сопровождал президента вице-премьер Марат Хуснуллин. В апреле того же года Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР.Песков ответил на вопросы практикантки РИА "Новости" Фаины Савенковой - журналистки из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.Тем временем ООН подтвердила пытки над украинцами в подвалах СБУ, заявил депутат ДмитрукДо этого были задокументированы преступлениям украинских силовиков в "мариупольской библиотеке". Подробности в публикации "Ямы с трупами": журналист рассказал, как ВСУ пытали жителей Мариуполя Больше новостей на начало дня в обзоре Горькое признание Зеленского, на Белоруссию готовилось нападение. Главное на Украине на утро 21 ноября

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новости, донбасс, мариуполь, лнр, дмитрий песков, владимир путин, марат хуснуллин, оон, сбу, вооруженные силы украины, днр, сво