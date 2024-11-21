ООН подтвердила пытки над украинцами в подвалах СБУ, заявил депутат Дмитрук - 21.11.2024 Украина.ру
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ООН подтвердила пытки над украинцами в подвалах СБУ, заявил депутат Дмитрук
ООН подтвердила пытки над украинцами в подвалах СБУ, заявил депутат Дмитрук - 21.11.2024 Украина.ру
ООН подтвердила пытки над украинцами в подвалах СБУ, заявил депутат Дмитрук
Пыточная СБУ в Киеве – факт, который официально признан ООН. Об этом заявил украинский парламентарий, президент лиги профессионального бокса Одессы Артем Дмитрук
2024-11-21T10:20
2024-11-21T10:20
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"Соответствующий доклад Верховного комиссара по правам человека, где содержатся сведения о пытках и удержании людей против их воли в здании центрального управления СБУ в Киеве, был опубликован на официальном сайте ООН", - сообщил украникий депутат в своём телеграм-канале.Он отметил, что п установленным ООН фактам как минимум 70 человек удерживали в спортзале и подвале СБУ в Киеве."Концлагерь Зеленского действовал с февраля 2022 года по ноябрь 2022 года, - констатировал депутат. - Все время, пока они находились в плену, у них были завязаны глаза, еду давали один или два раза в день, воду получали в небольших количествах. "Задержанным" запрещали общаться, ходить, а спали они на полу".В ООН утверждают, что на Украине часто удерживали людей для того, чтобы заставить их признаться, либо свидетельствовать против самих себя. Удерживаемые сознавались в том, чего не совершали под давлением и страхом.В самом докладе ООН сказано, что УВКПЧ получило достоверную информацию от многочисленных задержанных и военнопленных о неофициальном месте несвободы, которое располагалось в спортивном зале и подвале центрального здания управления СБУ в Киеве. Там одновременно под стражей находились до 70 человек - преимущественно мужчин.УВКПЧ задокументировало случай с мужчиной из Киева, которого содержали в этом месте 135 суток без официального разрешения на задержание."Его задержали в своей квартире 2 марта 2022 года, и доставили в здание СБУ вместе с его женой и отцом, которому было 85 лет. Жену и отца отпустили за несколько дней, а его самого держали в спортивном зале до 16 июля 2022 года, когда сотрудники СБУ доставили его в суд, где следователь судья санкционировал его задержания и оставил его под стражей на 60 суток", - отметили в ООН.Киевские чиновники и "правозащитники" не комментируют доклад ООН, вызвавшую широкий резонанс. Ранее о "концлагере СБУ в Киеве" сообщал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который в настоящий момент находится в СИЗО. Подробности в публикации Министр юстиции Украины причастен к деятельности концлагеря СБУ - Дубинский Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Спортзал пыток и мучений. Садисты Зеленского устроили концлагерь посреди Киева
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новости, киев, одесса, украина, артем дмитрук, владимир зеленский, александр дубинский, оон, сбу, верховная рада, пытки, военные преступления, спецслужба, права человека
Новости, Киев, Одесса, Украина, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, ООН, СБУ, Верховная Рада, пытки, Военные преступления, спецслужба, права человека

ООН подтвердила пытки над украинцами в подвалах СБУ, заявил депутат Дмитрук

10:20 21.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Артем ДмитрукАртем Дмитрук
Артем Дмитрук - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Артем Дмитрук
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Пыточная СБУ в Киеве – факт, который официально признан ООН. Об этом заявил украинский парламентарий, президент лиги профессионального бокса Одессы Артем Дмитрук
"Соответствующий доклад Верховного комиссара по правам человека, где содержатся сведения о пытках и удержании людей против их воли в здании центрального управления СБУ в Киеве, был опубликован на официальном сайте ООН", - сообщил украникий депутат в своём телеграм-канале.
Он отметил, что п установленным ООН фактам как минимум 70 человек удерживали в спортзале и подвале СБУ в Киеве.
"Концлагерь Зеленского действовал с февраля 2022 года по ноябрь 2022 года, - констатировал депутат. - Все время, пока они находились в плену, у них были завязаны глаза, еду давали один или два раза в день, воду получали в небольших количествах. "Задержанным" запрещали общаться, ходить, а спали они на полу".
В ООН утверждают, что на Украине часто удерживали людей для того, чтобы заставить их признаться, либо свидетельствовать против самих себя. Удерживаемые сознавались в том, чего не совершали под давлением и страхом.
"Точно в таком же подвале пробыл и я в марте 2022 года, только в Одессе. Однако, ООН не дает все подробности содержания людей в этих концлагерях, действовавших по всей Украине. Людей там систематически избивали, душили, пытали шокерами, завязывали целлофановые пакеты на голове, многих убивали", - заявил Дмитрук.
В самом докладе ООН сказано, что УВКПЧ получило достоверную информацию от многочисленных задержанных и военнопленных о неофициальном месте несвободы, которое располагалось в спортивном зале и подвале центрального здания управления СБУ в Киеве. Там одновременно под стражей находились до 70 человек - преимущественно мужчин.
"УВКПЧ задокументировало, что это неофициальное место несвободы функционировало с февраля 2022 года, по меньшей мере, до ноября 2022 года. За сообщениями, задержанные спали на матрасах на полу, и им запрещалось вставать или общаться. Пользоваться санузлами им разрешалось трижды день, но еду давали только один или два раза в день; воду они получали в небольших количествах. Несколько опрошенных сообщили, что все время лишения воли, которое длилось до месяца, они находились с завязанными глазами", - сказано в документе ООН.
УВКПЧ задокументировало случай с мужчиной из Киева, которого содержали в этом месте 135 суток без официального разрешения на задержание.
"Его задержали в своей квартире 2 марта 2022 года, и доставили в здание СБУ вместе с его женой и отцом, которому было 85 лет. Жену и отца отпустили за несколько дней, а его самого держали в спортивном зале до 16 июля 2022 года, когда сотрудники СБУ доставили его в суд, где следователь судья санкционировал его задержания и оставил его под стражей на 60 суток", - отметили в ООН.
Киевские чиновники и "правозащитники" не комментируют доклад ООН, вызвавшую широкий резонанс. Ранее о "концлагере СБУ в Киеве" сообщал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который в настоящий момент находится в СИЗО. Подробности в публикации Министр юстиции Украины причастен к деятельности концлагеря СБУ - Дубинский
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Спортзал пыток и мучений. Садисты Зеленского устроили концлагерь посреди Киева
 
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