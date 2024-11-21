ООН подтвердила пытки над украинцами в подвалах СБУ, заявил депутат Дмитрук
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Артем ДмитрукАртем Дмитрук
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Артем Дмитрук
Пыточная СБУ в Киеве – факт, который официально признан ООН. Об этом заявил украинский парламентарий, президент лиги профессионального бокса Одессы Артем Дмитрук
"Соответствующий доклад Верховного комиссара по правам человека, где содержатся сведения о пытках и удержании людей против их воли в здании центрального управления СБУ в Киеве, был опубликован на официальном сайте ООН", - сообщил украникий депутат в своём телеграм-канале.
Он отметил, что п установленным ООН фактам как минимум 70 человек удерживали в спортзале и подвале СБУ в Киеве.
"Концлагерь Зеленского действовал с февраля 2022 года по ноябрь 2022 года, - констатировал депутат. - Все время, пока они находились в плену, у них были завязаны глаза, еду давали один или два раза в день, воду получали в небольших количествах. "Задержанным" запрещали общаться, ходить, а спали они на полу".
В ООН утверждают, что на Украине часто удерживали людей для того, чтобы заставить их признаться, либо свидетельствовать против самих себя. Удерживаемые сознавались в том, чего не совершали под давлением и страхом.
"Точно в таком же подвале пробыл и я в марте 2022 года, только в Одессе. Однако, ООН не дает все подробности содержания людей в этих концлагерях, действовавших по всей Украине. Людей там систематически избивали, душили, пытали шокерами, завязывали целлофановые пакеты на голове, многих убивали", - заявил Дмитрук.
В самом докладе ООН сказано, что УВКПЧ получило достоверную информацию от многочисленных задержанных и военнопленных о неофициальном месте несвободы, которое располагалось в спортивном зале и подвале центрального здания управления СБУ в Киеве. Там одновременно под стражей находились до 70 человек - преимущественно мужчин.
"УВКПЧ задокументировало, что это неофициальное место несвободы функционировало с февраля 2022 года, по меньшей мере, до ноября 2022 года. За сообщениями, задержанные спали на матрасах на полу, и им запрещалось вставать или общаться. Пользоваться санузлами им разрешалось трижды день, но еду давали только один или два раза в день; воду они получали в небольших количествах. Несколько опрошенных сообщили, что все время лишения воли, которое длилось до месяца, они находились с завязанными глазами", - сказано в документе ООН.
УВКПЧ задокументировало случай с мужчиной из Киева, которого содержали в этом месте 135 суток без официального разрешения на задержание.
"Его задержали в своей квартире 2 марта 2022 года, и доставили в здание СБУ вместе с его женой и отцом, которому было 85 лет. Жену и отца отпустили за несколько дней, а его самого держали в спортивном зале до 16 июля 2022 года, когда сотрудники СБУ доставили его в суд, где следователь судья санкционировал его задержания и оставил его под стражей на 60 суток", - отметили в ООН.
Киевские чиновники и "правозащитники" не комментируют доклад ООН, вызвавшую широкий резонанс. Ранее о "концлагере СБУ в Киеве" сообщал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который в настоящий момент находится в СИЗО. Подробности в публикации Министр юстиции Украины причастен к деятельности концлагеря СБУ - Дубинский
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Спортзал пыток и мучений. Садисты Зеленского устроили концлагерь посреди Киева