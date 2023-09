https://ukraina.ru/20230912/1049348104.html

Встреча лидеров на Майдане и очередь за фото с россиянами. О том, что осталось за кадром саммита G20

Встреча стран "Большой двадцатки" завершилась, но нам есть что ещё рассказать. Корреспондент издания Украина.ру, посетившая саммит в Нью-Дели, о том, что происходило в кулуарах международного медиацентра в те дни

Индия впервые принимала саммит лидеров G20, и то, что для неё это поистине исторически значимый момент, чувствовалось даже в мелочах. В международном аэропорту им. Индиры Ганди в Дели по пути следования из самолёта к лентам выдачи багажа на рекламных экранах появлялось приветствие делегатов саммита, и чем дальше проходишь, тем сильнее ощущаешь эту атмосферу: глядя перед собой, видишь сразу по 3–5 огромных плаката с портретом премьер-министра Индии Нарендры Моди и главными тезисами саммита, выбранными председателем в этом году, либо приветствием в адрес участников, а ещё стояли большие инсталляции с символикой G20.По городу мало того что также установили баннеры, посвящённые саммиту, так ещё и обклеили все столбы, заборы (мне это напомнило, как в России, кандидаты расклеивают свои агитплакаты перед выборами). На некоторых участках дороги даже освещения нет, а десяток плакатов о G20 — есть. На том десятке светящихся рекламных тумб, что встретились по дороге, только высказывания Моди о саммите и пара объявлений, посвящённых полиции.Безусловно, такие многочисленные приветствия, обращённые к гостям саммита, — это знак уважения, а Индия — страна высококонтекстная (т. е. много информации понятно без слов, большое значение имеет символизм), но так же и свидетельство того, как для государства важно стать хозяйкой такого масштабного международного политического события.Как председательствующая сторона Индия выбрала девизом саммита слоган One Earth, One Family, One Future, что в переводе на русский означает «Одна земля, одна семья, одно будущее» (фраза из древних индийских религиозно-философских текстов Упанишад, эти же названия получили основные сессии саммита), и продвигает более широкое участие Глобального Юга в решении мировых вопросов, что отражено на тех самых многочисленных плакатах.В преддверии саммита в СМИ появилась информация о сносе трущоб в центре Дели, дескать, чтобы не портили впечатление о городе, но власти страны это отрицают. На время проведения мероприятия в столице действовали усиленные меры безопасности, движение транспорта в центре было ограничено, порой на улицах не было ни души, но по мере приближения к международному медиацентру, в котором работали аккредитованные на саммит журналисты, застройка становилась плотнее, на балконах трущоб начинали виднеться развешанная на верёвках одежда, дети, играющие на улице, гуляющие коровы, — в общем, жизнь продолжала идти своим чередом вне зависимости от того, что в городе собрались политики и дипломаты тех стран, от решений и поступков которых в прямом смысле зависит качество жизни всего мира.Кстати, о том, где же эти сильные мира собрались. Саммит G20 проходил на крупнейшей выставочной площадке Индии Pragati Maidan. Да-да, лидеры и представители стран «Двадцатки» по факту собрались на Майдане, но не на том, о котором большинство людей в мире думает, когда слышит это слово. Кстати, если с украинского «майдан» переводится, как «площадь», то на хинди оно означает «поле» (Pragati Maidan — «поле прогресса»). Этот комплекс строился специально к Международной индийской торговой ярмарке и открылся в 1982 году, сейчас в нём проводят такие крупные выставки, как World Book Fair, New Delhi Auto Expo.Для саммита G20 специально возвели новый павильон, перед входом установили 8-метровую статую из аштадхату (сплава 8 металлов — золота, серебра, меди, олова, латуни, свинца, железа, ртути — используемого для отливки идолов для храмов) одного из верховных богов индуизма Шивы, исполняющего танец и стоящего правой ногой на карлике-демоне невежества и незнания Муялаке. По задумке организаторов, этот сюжет должен был напомнить лидерам стран G20, прибывшим на саммит, что им нужно встать на правильный путь, а заключается он в единстве — One Earth, One Family, One Future.Раз уж речь зашла о Майдане, месте, с которым связано одно из главнейших событий в истории современной Украины: президент страны Владимир Зеленский очень хотел принять участие в саммите G20 — ещё бы, когда будет такая возможность обратиться сразу и к своим западным партнёрам, например попросить гораздо больше оружия, и к странам Глобального Юга, предпочитающим занимать нейтральную позицию по украинскому конфликту или открыто поддерживающим РФ, отказываясь присоединяться к санкциям Запада, тем самым нивелируя их эффект, а ещё попытаться выкинуть какую-нибудь гадость в адрес российской делегации, которую, как и на прошлом саммите на Бали, возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Но нет, индийская сторона не пригласила Зеленского в Дели, даже в демонстрации видеообращения отказали, как пояснил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, G20 занимается глобальными проблемами, а не призвана решать вопрос урегулирования российского-украинского конфликта, на это есть Совет Безопасности ООН.Впрочем, и без делегации Украины провокаторы на саммите всё равно нашлись. Главный редактор издания Russia News Екатерина Надольская привезла на саммит российский флаг, к ней подошёл молодой человек и начал задавать провокационные вопросы, а как только журналистка попросила дать контакты, он попытался скрыть личность: представился корреспондентом некой независимой группы G20, а на визитке был написан британский номер телефона.Во 2-й, заключительный день саммита, лидеры проводили итоговые пресс-конференции. Если президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приглашали послушать всех журналистов, листы с приглашениям лежали на столах в разных концах медиацентра, то в зал, где выступал президент Франции Эммануэль Макрон, пускали только представителей французских СМИ, на вопрос российских журналистов, почему они не могут тоже поучаствовать, сначала говорили об отсутствии перевода, затем — что идёт тестирование какой-то системы, и наконец сотрудница пресс-службы Макрона прямым текстом заявила: «Вы сами знаете почему». При этом на пресс-конференцию Лаврова корреспондент агентства France Press вместе и оператором прошёл без каких-либо проблем.Эта история не осталась не замеченной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Елисейского дворца извинений, а вот украинская журналистка, работающая на «Голос Америки»*, попыталась вывернуть эту ситуацию в русофобское русло: проходя мимо пункта зарядки телефонов, она язвительно сказала представителям СМИ из России, что на выступлении Макрона нет ни одного российского журналиста, а вот её коллеги там сидят, не обошлось без дежурных фраз про «государство-агрессора», на вопрос, почему же она говорит, по её же словам, на языке «агрессора», девушка стала демонстрировать знание других языков, а потом демонстративно перешла на украинский. Только вот спустя минут 10 она прибежала со словами: «Я тут забы-ы-ыла!..» почему-то вновь по-русски.Но, несмотря на такие моменты, к российским журналистам в медиацентре относились очень тепло. Когда слышали, что мы из России, то просто расплывались в улыбке, было видно, что коллеги действительно рады возможности пообщаться вот так, в непринуждённой обстановке, особенно индийцы. Корреспондент одного из местного изданий много говорил о дружбе между нашими странами, но на вопрос, а что же он вообще знает о России, ответил: «Только вашего президента Путина очень любят в Индии, он потрясающий президент, невероятно умный человек, и сейчас он один противостоит целому миру». А вообще в Индии Путина сравнивают с Кришной, отождествляемого с воплощением наивысшей формы божественной сущности в индуизме, — говорят, у него такая же светлая энергетика.И хотя Владимир Путин не приехал на саммит, его портрет можно было встретить на полях мероприятия: в 172-страничном журнале G20. India. The New Dehli Summit собраны высказывания лидеров стран «Двадцатки». Так вот процитировать из сказанного российским президентом в 2023 году организаторы решили его выступление на саммите «Россия — Африка», прошедшем в июле в Санкт-Петербурге, и назвали этот раздел «Крепкие узы»; в ходе выступления Путин говорил, что «Россию и Африку связывают традиционно крепкие узы дружбы». Чем руководствовались составители журнала при выборе речи президента РФ, неизвестно, но, учитывая, что западные политики в отсутствие Путина и председателя КНР Си Цзиньпина хотели на саммите G20 попытаться перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, публикация именно этого выступления российского президента выглядит как заочный ответ США и европейцам.Любопытно, что в названиях разделов, посвящённых Путину и его американскому коллеге Джо Байдену, есть одинаковое слово — bond: Strong Bonds и Our own success is bound to the success of others (наш успех связан с успехом других) соответственно.Приятным сюрпризом для меня стал тот факт, что немало индийцев учат русский язык, причём не на курсах, а самостоятельно. И, надо сказать, у них хорошо получается! Правильные грамматические конструкции, отсутствие акцента. А те, кто не решился на изучение одного из самых сложных в мире языков, увидев русские буквы, просили рассказать, как они произносятся, сколько букв в алфавите, и задавались вопросом, как же понять кириллицу и что в первую очередь должен делать иностранец, желающий овладеть русским языком.Но ещё гораздо большей популярностью в Индии пользуется русская водка. Вот уж поистине работающее средство «мягкой силы». Кстати, в дьюти-фри аэропорта Дели под водку выделено несколько стеллажей.Среди индийских журналистов нашёлся один, который знает о России не понаслышке: он приезжает в РФ в среднем каждые 3 года, 1-я поездка состоялась ещё 15 лет назад, а последняя — в августе на международный форум «Армия-2023».Раз уж речь зашла о напитках, отдельно стоит сказать, чем же кормили журналистов в медиацентре. Под столовую, которая была местом притяжения в любое время рабочего дня, отвели целый зал, по размерам сопоставимый с тем, где непосредственно шла информационная деятельность (стояли столы с компьютерами, проводились съёмки видеорепортажей). Еды было много, самой разнообразной, но все блюда из индийской кухни и все вегетарианские — некоторые мужчины сетовали на отсутствие мяса, — на табличках было подробное описание состава, указано, для какого региона страны характерно это блюдо, даже калорийность указали, жаль только, степень остроты не обозначали. Десерты стояли на отдельных столах, на сладкое предлагали kala jamun (жареные во фритюре шарики сливово-чёрного цвета из уваренного молока и муки, которые подают в сладком сиропе), классический хлебный пудинг, который, как сказано в описании, «согревает сердца». Самым привычным для западного обывателя были напитки: американо, капучино, латте, Cola, Schweppes, пикетированный чай, но также предлагали отведать традиционные индийские чаи со специями и молоком.Саммит лидеров G20 власти страны-председателя использовали как возможность познакомить гостей мероприятия не просто с национальной культурой, а с особенностями отдельных регионов. На выставке изделий ручной работы Crafts Baraar в павильонах с обозначением названия региона были представлены украшения, всевозможные текстильные изделия: и тончайший шёлк, и чистая шерсть; картины, деревянные и бамбуковые фигурки и многое другое. Все желающие могли попробовать нарисовать мандалу или соткать ткань. Один из индийских журналистов, с которым я общалась в кулуарах, сказал, что сделать акцент на региональном принципе — это хорошая идея для индийской аудитории, но для иностранцев это не настолько важно и вряд ли они запомнят, чем отличаются все представленные штаты и территории.Главным вопросом 2-го дня саммита была принятая лидерами G20 вечером 9 сентября декларация, ведь был риск, что саммит завершится без какого-либо итогового документа из-за разногласий стран по ряду тем.«Как Россия относится к принятой декларации?» — спрашивали меня коллеги из других стран. Главное, что отмечали сами индийцы, в тексте практически не говорится о войне на Украине, всего пара абзацев, в отличие от прошлогодней балийской декларации, в которой осуждались действия России, и достижение компромисса они считают большим успехом Моди, а отказ Зеленскому в участии — лучшим решением премьер-министра.Нынешняя декларация, отличающаяся более мягкими формулировками, гласит, что в ситуации на Украине необходимо действовать в соответствии с принципами Устава ООН, особое внимание обращено на негативные последствия боевых действий для населения страны, а также в контексте глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста. G20 призвала к полному выполнению Черноморской инициативы для обеспечения немедленных и непрерывных поставок зерна, продовольствия и удобрений, причём не только с Украины, но и из России, что важно для удовлетворения спроса со стороны развивающихся и наименее развитых стран, особенно африканских.Выразить своё уважение и благодарность главе индийского правительства за проведённые мероприятия и личный вклад в принятие декларации представители СМИ всех стран, освещавшие саммит, смогли лично. 10 сентября, когда остальные лидеры и главы делегаций уже уехали, в медиацентре объявили о готовящейся пресс-конференции Моди. Проход к центру зала огородили лентами, телевизионщики за считанные мгновения настроили камеры, выбрали удачный ракурс, и всё, началось ожидание на протяжении более 2 часов. В это время столовую закрыли, кофемашины выключили, выходы из здания закрыли, единственное, как можно было скоротать время, — выпить чай. И вот появился Моди в кипенно-белом одеянии, размеренными шагами прошёл вдоль ограждения, приветствуя журналистов, индийцы что-то скандировали в тот момент. И политик ушёл. Всё это действо заняло от силы 3 минуты.Закончив работу, мы уже собирались попрощаться с пресс-центром, но так просто уйти нам не дали. Нас обступила группа человек из 30, среди которых были и журналисты, и персонал комплекса, чтобы сфотографироваться; они только и успевали передавать друг другу телефоны и по очереди подбегать к нам. Когда пошла уже 20-я минута фотосессии, я спросила одного из них, что же такого необычного и почему они так хотели сделать совместные снимки.«Ну вы же русские! Вы прекрасные люди, мы очень любим Россию!» — объяснил мой собеседник.Не меньший ажиотаж вызвал российский флаг — желающие сфотографироваться с триколором выстраивались в очередь.Политики могут назвать другом кого угодно, когда это выгодно им и способствует удовлетворению собственных интересов, но истинная дружба — это когда простые люди искренне улыбаются, слыша название твоей страны, когда пытаются передать, какие тёплые чувства испытывают, передают наилучшие пожелания, вот что поистине согревает сердца.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.

