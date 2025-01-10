Главное за ночь 10 января - 10.01.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 10 января
Главное за ночь 10 января - 10.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 10 января
Минобороны РФ сообщило об уничтожении и перехвате в течение ночи 40 украинских беспилотников: 16 БПЛА уничтожено над Ростовской областью, по четыре над Курской... Украина.ру, 10.01.2025
2025-01-10T08:05
2025-01-10T08:05
новости
россия
дональд трамп
ростовская область
кубань
владимир путин
вооруженные силы украины
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Минобороны РФ сообщило об уничтожении и перехвате в течение ночи 40 украинских беспилотников: 16 БПЛА уничтожено над Ростовской областью, по четыре над Курской и Воронежской, три над Брянской, два над Кубанью, один над Белгородской и десять – над акваторией Азовского моря.В селе Чалтырь Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелся дом, в селе Крым возник пожар на предприятии. Предварительно, пострадавших нет, сообщает врио губернатора.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- ВС России сохраняют инициативу в Курской области, группировка войск "Север" сообщает об окружении врага на опорных пунктах между Гуево и Куриловкой. Наши штурмовые отряды с упорными боями продвигаются в лесополосах Суджанского приграничья, в окрестностях населенных пунктов Дарьино, Свердликово, Орловка, Николаевка, Махновка и Черкасское Поречное. В плен пять военнослужащих ВСУ и наёмник из Колумбии. Противник за прошедшие сутки перебросил подразделения из нескольких разных бригад территориальной обороны из Краматорска и группу ССО из Днепропетровской области;- севернее Купянска расширяется наш плацдарм на правом берегу р. Оскол в н.п. Двуречная. Наши войска продвинулись в самом пгт и его окрестностях;- в Торецке (Дзержинске) продолжаются тяжелые бои на севере и западе города, враг оттеснен к окраинам, при это сохраняет контроль за важными опорными пунктами;- на Покровском (Красноармейском) направлении наши войска продвинулись южнее н.п. Барановка, в районе Воздвиженки в направлении трассы Покровск — Константиновка. Идет наступление через н.п. Песчаное и западнее Волково.Жителя Енакиево Донецкой Народной Республики задержали по делу о госизмене. Об этом сообщили в региональном УФСБ.Трамп заявил, что Путин изъявил желание встретиться с ним и стороны ведут подготовку к такой встрече.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, дональд трамп, ростовская область, кубань, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Дональд Трамп, Ростовская область, Кубань, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 10 января

08:05 10.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Минобороны РФ сообщило об уничтожении и перехвате в течение ночи 40 украинских беспилотников: 16 БПЛА уничтожено над Ростовской областью, по четыре над Курской и Воронежской, три над Брянской, два над Кубанью, один над Белгородской и десять – над акваторией Азовского моря.

В селе Чалтырь Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелся дом, в селе Крым возник пожар на предприятии. Предварительно, пострадавших нет, сообщает врио губернатора.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- ВС России сохраняют инициативу в Курской области, группировка войск "Север" сообщает об окружении врага на опорных пунктах между Гуево и Куриловкой. Наши штурмовые отряды с упорными боями продвигаются в лесополосах Суджанского приграничья, в окрестностях населенных пунктов Дарьино, Свердликово, Орловка, Николаевка, Махновка и Черкасское Поречное. В плен пять военнослужащих ВСУ и наёмник из Колумбии. Противник за прошедшие сутки перебросил подразделения из нескольких разных бригад территориальной обороны из Краматорска и группу ССО из Днепропетровской области;
- севернее Купянска расширяется наш плацдарм на правом берегу р. Оскол в н.п. Двуречная. Наши войска продвинулись в самом пгт и его окрестностях;
- в Торецке (Дзержинске) продолжаются тяжелые бои на севере и западе города, враг оттеснен к окраинам, при это сохраняет контроль за важными опорными пунктами;
- на Покровском (Красноармейском) направлении наши войска продвинулись южнее н.п. Барановка, в районе Воздвиженки в направлении трассы Покровск — Константиновка. Идет наступление через н.п. Песчаное и западнее Волково.

Жителя Енакиево Донецкой Народной Республики задержали по делу о госизмене. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
Трамп заявил, что Путин изъявил желание встретиться с ним и стороны ведут подготовку к такой встрече.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДональд ТрампРостовская областьКубаньВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
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08:05Главное за ночь 10 января
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