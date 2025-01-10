https://ukraina.ru/20250110/1060176513.html

Главное за ночь 10 января

Главное за ночь 10 января - 10.01.2025 Украина.ру

Главное за ночь 10 января

Минобороны РФ сообщило об уничтожении и перехвате в течение ночи 40 украинских беспилотников: 16 БПЛА уничтожено над Ростовской областью, по четыре над Курской... Украина.ру, 10.01.2025

2025-01-10T08:05

2025-01-10T08:05

2025-01-10T08:05

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Минобороны РФ сообщило об уничтожении и перехвате в течение ночи 40 украинских беспилотников: 16 БПЛА уничтожено над Ростовской областью, по четыре над Курской и Воронежской, три над Брянской, два над Кубанью, один над Белгородской и десять – над акваторией Азовского моря.В селе Чалтырь Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелся дом, в селе Крым возник пожар на предприятии. Предварительно, пострадавших нет, сообщает врио губернатора.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- ВС России сохраняют инициативу в Курской области, группировка войск "Север" сообщает об окружении врага на опорных пунктах между Гуево и Куриловкой. Наши штурмовые отряды с упорными боями продвигаются в лесополосах Суджанского приграничья, в окрестностях населенных пунктов Дарьино, Свердликово, Орловка, Николаевка, Махновка и Черкасское Поречное. В плен пять военнослужащих ВСУ и наёмник из Колумбии. Противник за прошедшие сутки перебросил подразделения из нескольких разных бригад территориальной обороны из Краматорска и группу ССО из Днепропетровской области;- севернее Купянска расширяется наш плацдарм на правом берегу р. Оскол в н.п. Двуречная. Наши войска продвинулись в самом пгт и его окрестностях;- в Торецке (Дзержинске) продолжаются тяжелые бои на севере и западе города, враг оттеснен к окраинам, при это сохраняет контроль за важными опорными пунктами;- на Покровском (Красноармейском) направлении наши войска продвинулись южнее н.п. Барановка, в районе Воздвиженки в направлении трассы Покровск — Константиновка. Идет наступление через н.п. Песчаное и западнее Волково.Жителя Енакиево Донецкой Народной Республики задержали по делу о госизмене. Об этом сообщили в региональном УФСБ.Трамп заявил, что Путин изъявил желание встретиться с ним и стороны ведут подготовку к такой встрече.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дональд трамп, ростовская область, кубань, владимир путин, вооруженные силы украины