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Экс-советник Пентагона рассказал, как Вашингтон может заставить Киев сесть за стол переговоров

Экс-советник Пентагона рассказал, как Вашингтон может заставить Киев сесть за стол переговоров - 20.12.2024 Украина.ру

Экс-советник Пентагона рассказал, как Вашингтон может заставить Киев сесть за стол переговоров

Чтобы быстро завершить конфликт на Украине, Вашингтону нужно убрать всех американцев с ее территории, но начать с полного отказа от военной помощи Киеву. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judjing Freedom

2024-12-20T10:46

2024-12-20T10:46

2024-12-20T10:46

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Экс-советник Пентагона уверен, что без поддержки США ВСУ не смогут продолжать военные действия, поэтому отказ Штатов от помощи откроет путь для переговоров между Москвой и Киевом.Большинство экспертов согласны с утверждением Макгрегора о том, что отказ США от военной помощи Украине - ключ к началу переговоров. А вот его предложение вывезти с территории Украины американцев многие оценили, как намек на то, что Накануне президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии-2024" заявил, что на Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями, так как в первом случае киевский режим попросту перегруппирует силы для новых атак, в том числе на мирное население.Российский лидер подчеркнул, что РФ готова вести диалог по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле. Путин уточнил, что российская сторона готова подписать мирные соглашения с любыми легитимными властями в Киеве, однако нынешние власти Украины таковыми не являются.Другие темы: В Курахово начался обратный отсчет: Рогов об отступлении ВСУ к кладбищу

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