Экс-советник Пентагона рассказал, как Вашингтон может заставить Киев сесть за стол переговоров - 20.12.2024 Украина.ру
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Экс-советник Пентагона рассказал, как Вашингтон может заставить Киев сесть за стол переговоров
Экс-советник Пентагона рассказал, как Вашингтон может заставить Киев сесть за стол переговоров - 20.12.2024 Украина.ру
Экс-советник Пентагона рассказал, как Вашингтон может заставить Киев сесть за стол переговоров
Чтобы быстро завершить конфликт на Украине, Вашингтону нужно убрать всех американцев с ее территории, но начать с полного отказа от военной помощи Киеву. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judjing Freedom
2024-12-20T10:46
2024-12-20T10:46
новости
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киев
вашингтон
дуглас макгрегор
владимир путин
пентагон
вооруженные силы украины
переговоры
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Экс-советник Пентагона уверен, что без поддержки США ВСУ не смогут продолжать военные действия, поэтому отказ Штатов от помощи откроет путь для переговоров между Москвой и Киевом.Большинство экспертов согласны с утверждением Макгрегора о том, что отказ США от военной помощи Украине - ключ к началу переговоров. А вот его предложение вывезти с территории Украины американцев многие оценили, как намек на то, что Накануне президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии-2024" заявил, что на Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями, так как в первом случае киевский режим попросту перегруппирует силы для новых атак, в том числе на мирное население.Российский лидер подчеркнул, что РФ готова вести диалог по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле. Путин уточнил, что российская сторона готова подписать мирные соглашения с любыми легитимными властями в Киеве, однако нынешние власти Украины таковыми не являются.Другие темы: В Курахово начался обратный отсчет: Рогов об отступлении ВСУ к кладбищу
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новости, украина, киев, вашингтон, дуглас макгрегор, владимир путин, пентагон, вооруженные силы украины, переговоры
Новости, Украина, Киев, Вашингтон, Дуглас Макгрегор, Владимир Путин, Пентагон, Вооруженные силы Украины, переговоры

Экс-советник Пентагона рассказал, как Вашингтон может заставить Киев сесть за стол переговоров

10:46 20.12.2024
 
© Getty Images Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
© Getty Images
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Чтобы быстро завершить конфликт на Украине, Вашингтону нужно убрать всех американцев с ее территории, но начать с полного отказа от военной помощи Киеву. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judjing Freedom
"Во-вторых, следует вытащить с Украины всех американцев, в военной форме или без нее", - сказал он.
Экс-советник Пентагона уверен, что без поддержки США ВСУ не смогут продолжать военные действия, поэтому отказ Штатов от помощи откроет путь для переговоров между Москвой и Киевом.
Большинство экспертов согласны с утверждением Макгрегора о том, что отказ США от военной помощи Украине - ключ к началу переговоров. А вот его предложение вывезти с территории Украины американцев многие оценили, как намек на то, что
Накануне президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии-2024" заявил, что на Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями, так как в первом случае киевский режим попросту перегруппирует силы для новых атак, в том числе на мирное население.
Российский лидер подчеркнул, что РФ готова вести диалог по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле. Путин уточнил, что российская сторона готова подписать мирные соглашения с любыми легитимными властями в Киеве, однако нынешние власти Украины таковыми не являются.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Вчера, 14:52
Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с КиевомУ России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией
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НовостиУкраинаКиевВашингтонДуглас МакгрегорВладимир ПутинПентагонВооруженные силы Украиныпереговоры
 
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