https://ukraina.ru/20241111/1058762124.html

Ростислав Ищенко о том, как Харрис проиграла выборы и что Трамп сделает с Европой и США

Ростислав Ищенко о том, как Харрис проиграла выборы и что Трамп сделает с Европой и США - 11.11.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко о том, как Харрис проиграла выборы и что Трамп сделает с Европой и США

Сейчас наши отношения с США — это отношения войны. Об этом говорили американцы, об этом говорили мы. Мы не воюем на поле боя, потому что мы ядерные державы, и наше столкновение приведет к нежелательным последствиям. Но фактически мы сейчас боремся на уничтожение друг с другом.

2024-11-11T05:39

2024-11-11T05:39

2024-11-11T05:39

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сша

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, многие говорят, что это не столько Трамп победил на выборах, сколько Харрис проиграла. Согласны ли вы с таким утверждением?- Соперник ему достался серьезный. Кстати, до тех пор, пока Харрис не сдали ее однопартийцы, у нее были очень неплохие шансы на победу. Сразу после того, как Харрис вошла вместо Байдена в гонку, она выскочила на один уровень с Трампом по опросам. И так продолжалось ровно где-то до трех недель до выборов, после чего акции Харрис упали. Причем это падение произошло совершенно произвольно. То есть ничего не происходило. Харрис вела себя как обычно, Трамп вел себя как обычно. Небо не упало на землю, Миссисипи не потекла вспять. И внезапно букмекеры начали ставить против Харрис.Потом социологи вдруг обнаружили, что у Харрис падает популярность. Хотя по идее должно было быть наоборот. Вначале социологи обнаружили, потом букмекеры начали ставить на Трампа. А потом и пресса, в том числе демократическая пресса, стала писать, что Харрис, конечно, не жилец, выборы проиграла, можно даже не ходить туда.Это было свидетельством того, что там найден консенсус между консерваторами среди демократов и консерваторами среди республиканцев. Они сделали ставку на Трампа для того, чтобы преодолеть внутренний разброд, который уже ставил Америку на грань гражданской войны. Чтобы в очередной раз не устраивать на потеху всему миру разборки, кто больше вбросил в ходе почтового голосования, они сделали однозначную ставку на Трампа и слили Харрис.И вот за две-три недели до выборов стало ясно, что Трамп практически безальтернативный кандидат. Конечно, можно говорить, что Харрис проиграла, но так она и не играла даже. Где леволиберальное крыло Демпартии контролировало ситуацию, там Харрис совершенно спокойно побеждала. И если бы ее бы не слили бы однопартийцы, то вполне возможно, что Трамп бы победил даже в этом случае.Но это была бы победа на грани, так как у него было с Клинтон, так как у него было с Байденом, когда любой голос может оказаться решающим.Для Соединенных Штатов победа Трампа это, конечно, хорошо, потому что это возвращает их в эпоху консолидированной внешней политики, консолидированной внутренней политики. Республиканцы получают Конгресс, получают Сенат, получают президента, получают Верховный суд, на два года как минимум они получают контроль над Соединенными Штатами. Потом будут промежуточные выборы в Конгресс, которые надо будет выиграть опять. Потом будут выборы президента, если они там проведут Вэнса или еще кого-то, то вполне возможно, что республиканское правление продлится там и 12 лет – четыре трамповских года, потом еще восемь лет - два срока его республиканского сменщика.Для Соединенных Штатов это хорошо, это обещает стабильность и даже обещает экономические реформы, которые должны вывести Соединенные Штаты из тупика, в который они забрались в результате ставки на то, что праздник валютной эмиссии будет продолжаться вечно. Но не знаю, насколько это хорошо для нас.- А как президентство Трампа повлияет на другие государства, их лидеров? Вы согласны с тем, что премьер Венгрии сейчас на коне?- Нет, не согласен. А почему он на коне? Да, у него приятельские отношения с Трампом, в принципе. Но это не значит, что Трамп будет поддерживать Венгрию во всех ее потугах. У Орбана с Путиным неплохие отношения, но Венгрия тем менее член НАТО, ЕС и по большому количеству вопросов голосует против России.Да и сам Орбан говорил о том, что у нас не дружба, у нас прагматика. У Трампа всегда прагматика была впереди. Венгрию он будет рассматривать как часть ЕС. Венгрия не может голосовать против ЕС. Соединенные Штаты могут сломать ЕС через колено или попытаться это сделать. Но у Венгрии есть свои проблемы, эти проблемы никуда не денутся, они останутся. И Венгрия, и Румыния, оба союзники Соединенных Штатов по НАТО, но у них есть территориальная проблема по поводу Трансильвании. Они будут всегда конфликтующими странами.Даже во время Второй мировой войны и Венгрия и Румыния пытались держать значительную часть войск на своей территории друг против друга. Хоть они были союзниками Германии, вместе воевали против Советского Союза, но тем не менее они все время учитывали в своих расчетах, у них может случиться еще и военный конфликт друг с другом. И с тех пор мало что поменялось.Как Трамп будет выстраивать свои отношения с ЕС, посмотрим, потому что там ожидают более жесткой позиции США. Но позиция Байдена не была мягкой по отношению к ЕС. Соединенные Штаты как начали при Трампе перекладывать свои внешнеполитические расходы на Европу, так при Байдене продолжили. И это Байден начал украинский кризис 2022 года. И это при Байдене Европа полностью разорвала экономические связи с Россией, начала разоряться, а не при Трампе.Трамп вводил экономические санкции, жесткие, и европейцев к этому принуждали. Но экономическая катастрофа Европы произошла при Байдене. Именно в результате жесткой позиции Байдена по отношению к России, жесткой позиции Байдена по отношению к тому, что Европа должна нести основные издержки по финансированию украинского конфликта. Понятно, что Трамп тоже будет требовать, чтобы Европа платила за этот кризис.Но насколько разоренная Байденом Европа сможет увеличить свои вложения? США Европа нужна как плацдарм, как позиция в Евразии. Потеряв Европу, они потеряют серьезную часть своего влияния в мире, поэтому можно гнуть, но не перегибать. А Орбан – это всего лишь Орбан.Уйдём от фамилий, но есть крупные политические деятели на новых территориях, которые за пределами этих территорий не особенно известны. Они важны для России. Их авторитет помогает проводить российскую политику. Но на общем глобальном фоне их не заметно даже в микроскоп. Точно так же и Орбан. Трамп может сделать его героем Соединённых Штатов, героем капиталистического труда. Но это не значит, что Орбан будет диктовать свою непреклонную волю всему Европейскому Союзу. Не надо переоценивать личные отношения в общем политическом контексте.- Как бы вы оценили отношения США и России на сегодняшний день?- Сейчас наши отношения с США — это отношения войны. Об этом говорили американцы, об этом говорили мы. Мы не воюем на поле боя, потому что мы ядерные державы, и наше столкновение приведет к нежелательным последствиям. Но фактически мы сейчас боремся на уничтожение друг с другом.Мы не имеем цели уничтожить США, но вынуждены бороться с ними на уничтожение до тех пор, пока они не согласятся на компромисс. Не согласятся будем идти до конца. Они в принципе поставили задачу нас уничтожить.О влиянии результатов выборов в США на расклад сил внутри Украины Закат двойной звезды "Зеленский — Ермак" и выборы в США

https://ukraina.ru/20241108/1058759351.html

https://ukraina.ru/20241108/1058718297.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, сша, венгрия, европа, дональд трамп, камала харрис, джо байден, ес, нато, украина.ру