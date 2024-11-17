https://ukraina.ru/20241117/1058929805.html
Украинцы голодают, потому что водителей машин с продуктами поймали ТЦК и отправили на фронт — Ищенко
Украинцы голодают, потому что водителей машин с продуктами поймали ТЦК и отправили на фронт — Ищенко - 17.11.2024 Украина.ру
Украинцы голодают, потому что водителей машин с продуктами поймали ТЦК и отправили на фронт — Ищенко
На Украине уже есть нечего. Там уже реально сокращается подвоз продуктов в крупные города, потому что водителей ловят ТЦК и отправляют на фронт
2024-11-17T05:50
2024-11-17T05:50
2024-11-17T05:50
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вооруженные силы украины
ростислав ищенко
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Рассуждая на тему слухов, которые распространяются на территории, подвластной киевскому режиму, по поводу жизни в России, эксперт заметил, что украинское население верит: Россия живет гораздо беднее, чем Украина.Он также добавил, что киевскому режиму надо делать все, чтобы в армии и в обществе оставался высокий боевой дух.“Они же не могут сказать: "В России никто не заметил, что идет война. Правда, красная икра подорожала, а черная икра подешевела". Украинцы же подумают: "А зачем нам воевать? Войдем в состав России. Будем есть дешевую черную икру. Да, красную икру есть не будем, но и черт с ней".Несмотря на то, что украинская армия заканчивается и есть нечего становится. Там уже реально сокращается подвоз продуктов в крупные города, потому что водителей ловят ТЦК и отправляют на фронт”, — поделился своими мыслями Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин обратил внимание, как киевский режим влияет на население и его взгляды."Украина любое малозначимое событие на фронте умеет преподнести как свою победу. Она иногда делает это с таким креативом, что просто смех берет. Мне кажется, когда наши танки подойдут к Киеву, ВСУ начнут рассказывать, как они храбро и умело воюют, и какая серьезная западная помощь к ним вот-вот подойдет. Потому что Украина не умеет признавать своих ошибок. А от иллюзий надо избавляться всегда. Это полезно и в вопросах личной жизни, и в вопросах управления страной", — описал Шаландин.Подробнее об этом — в интервью Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в СШАПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами
https://ukraina.ru/20241115/1058925519.html
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новости, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, ростислав ищенко, детали
Украинцы голодают, потому что водителей машин с продуктами поймали ТЦК и отправили на фронт — Ищенко
На Украине уже есть нечего. Там уже реально сокращается подвоз продуктов в крупные города, потому что водителей ловят ТЦК и отправляют на фронт
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Рассуждая на тему слухов, которые распространяются на территории, подвластной киевскому режиму, по поводу жизни в России
, эксперт заметил, что украинское население верит: Россия живет гораздо беднее, чем Украина
.
“Допустим, вы живете даже не в захолустье, а в Киеве
. Российские СМИ от вас закрыты. VPN использовать опасно, потому что проверят и по голове настучат. И вы живете украинским телемарафоном. Вам сказали, что у россиян масла нет — значит, нет. А почему украинцы не должны в это верить, если им об этом каждый день показывают и рассказывают, а других источников информации у них нет?”, — объяснил свою позицию Ищенко.
Он также добавил, что киевскому режиму надо делать все, чтобы в армии и в обществе оставался высокий боевой дух.
“Они же не могут сказать: "В России никто не заметил, что идет война. Правда, красная икра подорожала, а черная икра подешевела". Украинцы же подумают: "А зачем нам воевать? Войдем в состав России. Будем есть дешевую черную икру. Да, красную икру есть не будем, но и черт с ней".
Несмотря на то, что украинская армия заканчивается и есть нечего становится. Там уже реально сокращается подвоз продуктов в крупные города, потому что водителей ловят ТЦК и отправляют на фронт”, — поделился своими мыслями Ищенко.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин обратил внимание, как киевский режим влияет на население и его взгляды.
"Украина любое малозначимое событие на фронте умеет преподнести как свою победу. Она иногда делает это с таким креативом, что просто смех берет. Мне кажется, когда наши танки подойдут к Киеву, ВСУ
начнут рассказывать, как они храбро и умело воюют, и какая серьезная западная помощь к ним вот-вот подойдет. Потому что Украина не умеет признавать своих ошибок. А от иллюзий надо избавляться всегда. Это полезно и в вопросах личной жизни, и в вопросах управления страной", — описал Шаландин.