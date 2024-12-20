https://ukraina.ru/20241220/1059828603.html

В Курахово начался обратный отсчет: Рогов об отступлении ВСУ к кладбищу

В Курахово начался обратный отсчет: Рогов об отступлении ВСУ к кладбищу - 20.12.2024 Украина.ру

В Курахово начался обратный отсчет: Рогов об отступлении ВСУ к кладбищу

Для группировки ВСУ в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) начался обратный отсчет, долго украинская армия не протянет. Сейчас украинские военные отступают к западным окраинам, закрепляясь в районе кладбища и ТЭС

2024-12-20T10:20

2024-12-20T10:20

2024-12-20T10:20

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Об этом 20 декабря агентству РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Он отметил, что продвижение российских войск продолжается. Вся жилая застройка освобождена, бои перекинулись в промзону. Рогов также добавил, что около 70% перебрасываемых в Курахово украинских военных из числа насильно мобилизованных дезертируют."Желающих умирать за режим [Владимира] Зеленского становится все меньше", — подчеркнул Рогов. "Люди бегут от смерти": Рогов рассказал о дезертирстве перебрасываемых в Курахово военных ВСУДнем ранее Рогов обнародовал информацию о том. что украинское командование отдало приказ своим группировкам в Курахово держаться до инаугурации нового президента Дональда Трампа. Правда, оговорился он, у остатков группировки ВСУ в Курахово есть четкое понимание, что долго они не протянут.Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации ТрампаРанее в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко заявил, что штурм промзоны ВС РФ будут осуществлять с двух сторон: с севера и с юга. Также в новостях накануне: На пути к Курахово: ВС РФ освободили Новый Комар и Зеленовку

https://ukraina.ru/20241215/1059625274.html

россия

курахово

донецкая народная республика

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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф