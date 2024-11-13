https://ukraina.ru/20241113/1058867104.html

Глава Тореза Дмитрий Лысенко: При Украине город жил депрессивно, сейчас мы развиваемся в родной России

Глава Тореза Дмитрий Лысенко: При Украине город жил депрессивно, сейчас мы развиваемся в родной России - 13.11.2024 Украина.ру

Глава Тореза Дмитрий Лысенко: При Украине город жил депрессивно, сейчас мы развиваемся в родной России

Торез в Донецкой Народной Республике – один из немногих городов, который не был разрушен в результате боевых действий. Но он существенно пострадал из-за старости, потому что при украинской власти в инфраструктуру ничего не вкладывалось.

2024-11-13T13:17

2024-11-13T13:17

2024-11-13T13:17

интервью

донецкая народная республика

россия

украина

шахтерск

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О том, как сейчас, после вхождения в состав Российской Федерации, Торез из депрессивного города превращается в развивающийся и перспективный, рассказал в эксклюзивном интервью для Украина.ру глава муниципального образования городской округ Торез Дмитрий Лысенко. — Дмитрий Сергеевич, при Украине до 2014 года ремонтировалась ли городская инфраструктура, гражданские объекты или все пришло тогда в упадок?— Город Торез – это промышленный город. Основная наша направленность – это угольная отрасль. В Торезе проживает 72 тысячи жителей.Город не пострадал в результате боевых действий, но он разрушен из-за старости. К сожалению, Украина, украинская власть отнесла наш город к списку депрессивных городов. И все эти годы, за годы независимости Украины, в инфраструктуру города ничего не вкладывалось.Основная проблема – это износ многоквартирного фонда, водопроводно-канализационного хозяйства от 70% до 85%. Не ремонтировались дороги. В принципе город жил очень депрессивно.— В 2022 году Торез, как и вся Донецкая Народная Республика, вошел в состав Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, как помогает Россия в возрождении инфраструктуры города, городской жизни?— Мы долго ждали, когда ДНР войдет в состав Российской Федерации. Мы очень благодарны президенту России Путину за то, что забрал нас в родную гавань. Мы вошли в большую семью, стали Российской Федерацией.Президент определил нашим городам регионы-шефы. Конкретно в городе Торезе это Приморский край, город Владивосток.Мы проработали с губернатором Приморского края Кожемяко Олегом Николаевичем всю проблематику нашего города. Расписали программу восстановления города до 2030 года.За три года работы Приморским краем отремонтировано более 48 объектов. Это и дороги, и водопроводно-канализационное хозяйство, и социальная сфера: больницы, школы, детские сады, музыкальная школа, Дворец пионеров, где занимается более 2500 деток. В принципе объем очень большой, и мы благодарны еще раз и Олегу Николаевичу, и президенту за то, что в нашем городе идет такое активное восстановление.— А как у вас с подачей воды, вывозом мусора?— К сожалению, на сегодняшний день проблема с водой по всей Донецкой Народной Республикой. У нас единственный источник – это Грабовское водохранилище, которое питает сейчас восемь городов. Воды в Республике не хватает.Вода в Торезе подавалась по графику более 40 лет. Люди как-то более-менее приспособились: емкости для воды, накопительные станции. Но сейчас ситуация еще более ухудшилась. И пока линия фронта не продвинется вперед и не освободится Северский Донец, нам придется, конечно же, вместе с жителями терпеть. Не только Торезу, но и всей Донецкой Народной республике.С вывозом мусора есть большая проблема. Ввели регионального оператора с 1 июля. К сожалению, он к этой работе не был готов. Мы помогаем администрации частными предпринимателями по вывозу ТБО. Но проблема на сегодняшний день в нашем городе еще актуальна и сохраняется.— Какие планы на ближайшее время? В следующем году, до 2030 года, какие гражданские объекты предполается возвести?— То, что мы проработали с регионом-шефом, с Приморским краем, это продолжение ремонта социальной инфраструктуры: стадионы, дороги, водоводы, канализационные коллекторы.Но на других надейся, как говорят, а сам не плошай. Мы участвуем в национальных проектах России по формированию комфортной городской среды. Выиграли в прошлом году, в этом году на 2025 год парковые зоны. Мы сейчас уже начали ремонтировать парк "Юбилейный" в Центральном микрорайоне. Через 15-20 дней объект будет завершен.В следующем году мы приступим к реконструкции центрального сквера. Это будет полное обновление, сухие фонтаны, лавочки, освещение, зоны отдыха для пожилого населения и воркаутные площадки для молодежи.Планы грандиозные строим и с регионом-шефом, с Приморским краем, и с Министерством ЖКХ и строительства Донецкой Народной Республики. Мы за 2025-2026 годы должны восстановить более 76 многоквартирных жилых домов. Это кровли, тепловой контур, фасады, батареи, трубы.Поэтому движение пошло, люди это видят. Мы очень рады, что такое развитие и обустройство происходит в нашем городе.О том, как происходит восстановление Шахтерска после боевых действий и обстрелов со стороны украинской армии и чем помогает шеф-регион - в интервью "Глава Шахтерского округа Александр Шатов: Украинская армия вела себя так же, как фашисты в 1941-1943".

https://ukraina.ru/20241111/1058810829.html

донецкая народная республика

россия

украина

шахтерск

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Александр Чаленко

интервью, донецкая народная республика, россия, украина, шахтерск