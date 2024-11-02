Кидал коктейли Молотова в "Беркут" на Майдане: в зоне СВО ликвидирован нацист из "Карпатской сечи"
© соцсети
© соцсети
Командир отделения ударных беспилотников "Карпатской сечи" Андрей Романюк, который будучи подростком кидал коктейли Молотова в бойцов "Беркута" на Майдане, уничтожен на поле боя. Эту информацию 2 ноября обнародовал российский военкор Евгений Поддубный
"В зоне СВО ликвидирован неонацист Андрей Романюк. 10 лет назад на Майдане, тогда еще 16-летний, Романюк закидывал бойцов "Беркута" коктейлями Молотова и очень радовался госперевороту в своей стране. Романтика "революции гидности" привела его в ряды нескольких терргруппировок. На момент уничтожения боевик был младшим сержантом в составе 49 ошб "Карпатская Сечь"", - написал Поддубный.
Летом этого года представительница националистического батальона ВСУ "Карпатская Сечь" Василина Наконечная заявила, что в формировании не осталось ни одного бойца, который бы служил с 2022 года.
"Они все мертвы или ранены", - сказала Наконечная.
Сообщения о ликвидации военнослужащих ВСУ приходят с фронта ежедневно. И если раньше в таких публикациях говорилось о конкретных украинских солдатах, то теперь чаще всего сообщается о количестве уничтоженной живой силы противника. Отдельные упоминания получают только "особенные" ликвидированные.
Например, в середине октября в новостных лентах появилась информация об уничтожении в 25 день рождения командира из 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сергея Иконникова, прославившегося сбором протестных акций для экс-президента Украины Петра Порошенко.
Чуть раньше в зоне специальной военной операции был уничтожен зять убитой нацистки Ирины Фарион Василий Особа.
Он добавил, что если раньше можно было делать рокировку подразделений, отправляя уставших солдат на более спокойные участки линии боевого соприкосновения, то теперь таких просто нет.
Вчера, 12:52Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронтОдин из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин пожаловался YouTube-каналу "РозмовакаА", что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ
*Запрещенная в РФ организация, признанная террористической.