Кидал коктейли Молотова в "Беркут" на Майдане: в зоне СВО ликвидирован нацист из "Карпатской сечи" - 02.11.2024 Украина.ру
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Кидал коктейли Молотова в "Беркут" на Майдане: в зоне СВО ликвидирован нацист из "Карпатской сечи"
Кидал коктейли Молотова в "Беркут" на Майдане: в зоне СВО ликвидирован нацист из "Карпатской сечи" - 02.11.2024 Украина.ру
Кидал коктейли Молотова в "Беркут" на Майдане: в зоне СВО ликвидирован нацист из "Карпатской сечи"
Командир отделения ударных беспилотников "Карпатской сечи" Андрей Романюк, который будучи подростком кидал коктейли Молотова в бойцов "Беркута" на Майдане, уничтожен на поле боя. Эту информацию 2 ноября обнародовал российский военкор Евгений Поддубный
2024-11-02T13:36
2024-11-02T13:36
новости
майдан
украина
поддубный
петр порошенко
ирина фарион
вооруженные силы украины
беркут
нацкорпус
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Летом этого года представительница националистического батальона ВСУ "Карпатская Сечь" Василина Наконечная заявила, что в формировании не осталось ни одного бойца, который бы служил с 2022 года."Они все мертвы или ранены", - сказала Наконечная.Сообщения о ликвидации военнослужащих ВСУ приходят с фронта ежедневно. И если раньше в таких публикациях говорилось о конкретных украинских солдатах, то теперь чаще всего сообщается о количестве уничтоженной живой силы противника. Отдельные упоминания получают только "особенные" ликвидированные.Например, в середине октября в новостных лентах появилась информация об уничтожении в 25 день рождения командира из 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сергея Иконникова, прославившегося сбором протестных акций для экс-президента Украины Петра Порошенко.Чуть раньше в зоне специальной военной операции был уничтожен зять убитой нацистки Ирины Фарион Василий Особа. Тем временем боевики, которые продолжают воевать массово жалуются на проблемы на фронте. В частности, на днях один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин посетовал, что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ.Он добавил, что если раньше можно было делать рокировку подразделений, отправляя уставших солдат на более спокойные участки линии боевого соприкосновения, то теперь таких просто нет.Еще по теме: Командир "Волков да Винчи"*, мечтавший убивать десятки тысяч людей в месяц, сбежал из Покровска в Австрию.*Запрещенная в РФ организация, признанная террористической.
https://ukraina.ru/20241014/1058070229.html
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новости, майдан, украина, поддубный, петр порошенко, ирина фарион, вооруженные силы украины, беркут, нацкорпус, ликвидация, уничтожение, вс рф, сво
Новости, Майдан, Украина, Поддубный, Петр Порошенко, Ирина Фарион, Вооруженные силы Украины, Беркут, Нацкорпус, ликвидация, уничтожение, ВС РФ, СВО

Кидал коктейли Молотова в "Беркут" на Майдане: в зоне СВО ликвидирован нацист из "Карпатской сечи"

13:36 02.11.2024
 
© соцсети
© соцсети
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Командир отделения ударных беспилотников "Карпатской сечи" Андрей Романюк, который будучи подростком кидал коктейли Молотова в бойцов "Беркута" на Майдане, уничтожен на поле боя. Эту информацию 2 ноября обнародовал российский военкор Евгений Поддубный
"В зоне СВО ликвидирован неонацист Андрей Романюк. 10 лет назад на Майдане, тогда еще 16-летний, Романюк закидывал бойцов "Беркута" коктейлями Молотова и очень радовался госперевороту в своей стране. Романтика "революции гидности" привела его в ряды нескольких терргруппировок. На момент уничтожения боевик был младшим сержантом в составе 49 ошб "Карпатская Сечь"", - написал Поддубный.
Летом этого года представительница националистического батальона ВСУ "Карпатская Сечь" Василина Наконечная заявила, что в формировании не осталось ни одного бойца, который бы служил с 2022 года.
"Они все мертвы или ранены", - сказала Наконечная.
Сообщения о ликвидации военнослужащих ВСУ приходят с фронта ежедневно. И если раньше в таких публикациях говорилось о конкретных украинских солдатах, то теперь чаще всего сообщается о количестве уничтоженной живой силы противника. Отдельные упоминания получают только "особенные" ликвидированные.
Например, в середине октября в новостных лентах появилась информация об уничтожении в 25 день рождения командира из 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сергея Иконникова, прославившегося сбором протестных акций для экс-президента Украины Петра Порошенко.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2024
14 октября, 10:56
ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ, собиравшего протестные акции для ПорошенкоКомандир из 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сергей Иконников погиб в день своего 25-летия. Об этом сообщила партия "Европейская солидарность", активным участником которой он являлся
Чуть раньше в зоне специальной военной операции был уничтожен зять убитой нацистки Ирины Фарион Василий Особа.
© Фото : соцсети Василий Особа. Архивное фото
7 октября, 10:52
Зять Фарион Особа ликвидирован в зоне СВОЗятя Ирины Фарион Василия Особу ликвидировали в зоне СВО. Об этом написала его жена София Семчишин в соцсетях. Журналисты украинского издания "Страна.ua" уточнили, что Особа погиб на Северском направлении
Тем временем боевики, которые продолжают воевать массово жалуются на проблемы на фронте. В частности, на днях один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин посетовал, что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ.
Он добавил, что если раньше можно было делать рокировку подразделений, отправляя уставших солдат на более спокойные участки линии боевого соприкосновения, то теперь таких просто нет.
Фото: Максим Жорин
Вчера, 12:52
Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронтОдин из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин пожаловался YouTube-каналу "РозмовакаА", что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ
Еще по теме: Командир "Волков да Винчи"*, мечтавший убивать десятки тысяч людей в месяц, сбежал из Покровска в Австрию.
*Запрещенная в РФ организация, признанная террористической.
 
НовостиМайданУкраинаПоддубныйПетр ПорошенкоИрина ФарионВооруженные силы УкраиныБеркутНацкорпусликвидацияуничтожениеВС РФСВО
 
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