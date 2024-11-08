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"Присыпало в блиндаже": Надежда Савченко нашлась на СВО

"Присыпало в блиндаже": Надежда Савченко нашлась на СВО - 08.11.2024 Украина.ру

"Присыпало в блиндаже": Надежда Савченко нашлась на СВО

Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко командует ротой в 112 бригаде Территориальной обороны Украины. Об этом в своих соцсетях сообщил журналист Владимир Бойко

2024-11-08T10:27

2024-11-08T10:27

2024-11-08T10:33

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В 2014 году Надежда Савченко воевала против мирного населения Донбасса в составе неонацистского батальона "Айдар"*. В том же году ее взяли в плен неподалеку от поселка Металлист, где в результате обстрела погибли журналисты ВГТРК. На Савченко был камуфляж без опознавательных знаков, с собой - карта населенного пункта с обозначенными позициями ополченцев.В России ее обвинили в причастности к гибели журналистов и приговорили к 22 годам лишения свободы в марте 2016 года. В апреле Савченко заполнила документы на экстрадицию, как сообщили СМИ. В 2018 году была помилована президентом России Владимиром Путиным по просьбе вдов погибших. 25 мая Савченко отправили на Украину. В тот же день в Москву доставили приговоренных на Украине к тюремным срокам за участие в боевых действиях на стороне ополченцев Донбасса россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева.Пока Савченко находилась под стражей в России, экс-президент Петр Порошенко наградил ее золотой звездой Героя Украины, а партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" выдвинула ее кандидатом в депутаты Верховной Рады. За Савченко проголосовали и избрали парламентарием. Через шесть дней после возвращения в Киев ее приветствовали в зале украинского парламента.Савченко встретили сначала как героиню, однако позже она стала делать политические заявления вразрез с линией Порошенко, и даже объявила о своих президентских амбициях. В 2018 году Верховная рада лишила ее депутатской неприкосновенности, после чего Савченко была задержана СБУ в сессионном зале.Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что она подозревается в организации переворота и теракта. По словам Луценко, в ходе теракта она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи в парламенте, обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет. Савченко ответила, что многие украинцы хотели бы расправиться с депутатами и президентом."Кто не думал взорвать Банковую или Верховную раду?" - спросила Савченко и опубликовала в соцсетях вот такое шутливое видео.24 февраля 2022 года экс-депутата призвали в ряды ВСУ. Таким образом, если она и выживет в ходе боевых действий, у нее есть все шансы остаток своих дней провести в украинской тюрьме.Возможно, именно поэтому Савченко не стесняется в выражениях и говорит, например, о том, что перспективы вступления Украины в НАТО "унизительные", а еще открыто обвинила во всех бедах страны лично Владимира Зеленского.Другие темы: "Объятия не помогут": Зеленский приревновал мировых лидеров к Путину.*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России

https://ukraina.ru/20211227/1032972883.html

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новости, украина, россия, донбасс, надежда савченко, владимир путин, верховная рада, вооруженные силы украины, сбу, сво